Οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις έχουν την τιμητική τους στην ΕΡΤ το φετινό καλοκαίρι και το ERTFLIX δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τη μεγάλη γιορτή. Παρουσιάζει την κατηγορία «Ο αθλητισμός στο σινεμά» με σπουδαίες ταινίες εμπνευσμένες από τον κόσμο των σπορ.Ιστορίες αθλητών, φιλμ με το παρασκήνιο αθλημάτων και κινηματογραφικές μεταφορές ιστορικών αγώνων φιγουράρουν στη νέα κατηγορία του ERTFLIX, η οποία θα είναι διαθέσιμη από τις 26 Ιουλίου, ημέρα έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, μέχρι και τις 30 Αυγούστου 2024.«Moneyball»Η προσπάθεια του γενικού διευθυντή των Όκλαντ, Μπίλι Μπιν, να συγκεντρώσει μια ομάδα μπέιζμπολ με περιορισμένο budget, χρησιμοποιώντας ανάλυση μέσω υπολογιστή για την απόκτηση νέων παικτών. Ο αντισυμβατικός του τρόπος να προσεγγίσει την σύσταση της ομάδας μέσω της στατιστικής, θα ξενίσει αρχικά τους συνεργάτες του, όμως θα αποβεί κρίσιμη για την πορεία τους. Μια πορεία που θα οδηγήσει την ταινία σε τέσσερις υποψηφιότητες για Χρυσές Σφαίρες και έξι για τα βραβεία Όσκαρ.Σκηνοθεσία: Μπένετ ΜίλερΠρωταγωνιστούν: Μπραντ Πιτ, Τζόνα Χιλ, Κρις Πρατ, Ρόμπιν Ράιτ, Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, Νικ Ποράτσο«Τζέρι Μαγκουάιρ»(Jerry Maguire)Ο Τζέρι Μαγκουάιρ, είναι ένας επιτυχημένος αθλητικός ατζέντης, που απολύεται από ένα διάσημο πρακτορείο μετά από μια διαφωνία. Προς απογοήτευσή του, διαπιστώνει ότι έχει χάσει επίσης τους περισσότερους πελάτες του και την αρραβωνιαστικιά του, τη δημοσιογράφο του NFL, Έιβερι Μπίσοπ. Ο Τζέρι, πρέπει να κάνει μια νέα αρχή και να ξαναχτίσει τη ζωή του από την αρχή. Το μέλλον όμως είναι αβέβαιο, καθώς τα ιδανικά του για πίστη, ειλικρίνεια και αγάπη δοκιμάζονται στον κόσμο του επαγγελματικού αθλητισμού.Σκηνοθεσία: Κάμερον ΚρόουΠρωταγωνιστούν: Τομ Κρουζ, Ρενέ Καθλίν Ζελβέγκερ, Κούμπα Γκούντιγκ Τζ., Κέλι Πρέστον, Μπόνι Χαντ, Ρετζίνα Κινγκ, Τζέι Μορ«Ο καλύτερος»(The natural)Ένας ταλαντούχος νεαρός έχει στόχο να γίνει σούπερ σταρ του μπέιζμπολ και τα καταφέρνει. Μια συνάντηση με μια μυστηριώδη γυναίκα όμως, εκτροχιάζει την άνοδό του, μέχρι που επανεμφανίζεται, ως 36χρονος ρούκι για τους αουτσάιντερ New York Knights, και τα τεράστια home runs του πυροδοτούν την απίθανη προσπάθεια της ομάδας, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.Σκηνοθεσία: Μπάρι ΛέβινσονΠρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Ρόμπερτ Ντυβάλ, Γκλεν Κλόουζ, Κιμ Μπέισινγκερ, Ρόμπερτ Πρόσκι, Ουίλφορντ Μπρίμλι, Ρίτσαρντ Φάρνσγουορθ, Ντάρεν ΜακΓκάβιν«Όλα για τα λεφτά»(Two for the money)Μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο που τερμάτισε την καριέρα του, ένας πρώην αστέρας του κολεγιακού ποδοσφαίρου συμμαχεί με έναν από τους πιο γνωστούς διαφημιστές στον χώρο των αθλητικών τυχερών παιχνιδιών. Μια κλεφτή ματιά στον σκοτεινό κόσμο του αθλητικού τζόγου.Σκηνοθεσία: Ντι Τζέι ΚαρούσοΠρωταγωνιστούν: Αλ Πατσίνο, Μάθιου ΜακΚόναχι, Ρενέ Ρούσο, Αρμάν Ασάντε, Τζέρεμι Πίβεν«Ανίκητοι πρωταθλητές»(When the game stands tall)Το 2003, οι Σπάρτανς πραγματοποίησαν ένα απίστευτο ρεκόρ, κατακτώντας 12 συνεχόμενα πολιτειακά πρωταθλήματα και 151 διαδοχικές νίκες. Με την εξαιρετική τάξη τελειόφοιτων της, να δέχεται προτάσεις από ισχυρές ομάδες κολεγιακού ποδοσφαίρου, οι τζούνιορς ανυπομονούν για τη δική τους μεγάλη χρονιά. Αλλά τίποτα δεν πάει όπως το είχαν σχεδιάσει. Δοκιμάζονται από μία απρόβλεπτη σεζόν με καταστροφικές προσωπικές και ομαδικές απώλειες. Ωστόσο, ακόμη και όταν η τύχη συγκρούεται με την πραγματικότητα, ενώ ο Λαντουσέρ αντιμετωπίζει τη δικές του προσωπικές δυσκολίες, η ομάδα παραμένει ενωμένη. Μετά από όλα αυτά επιστρέφουν, με στόχο όχι τόσο τη νίκη, όσο το να τα δώσουν όλα ο ένας για τον άλλον.Σκηνοθεσία: Τόμας ΚάρτερΠρωταγωνιστούν: Τζιμ Καβίζελ, Λόρα Ντερν, Μάικλ Τσίκλις, Αλεξάντερ Λούντβιχ, Στέφαν Τζέιμς, Μάθιου Νταντάριο, Κλάνσι Μπράουν«Ride like a girl»Η ιστορία της Μισέλ Πέιν, της πρώτης γυναίκας αναβάτη που κέρδισε το Κύπελλο Μελβούρνης. Η Μισέλ ως η μικρότερη κόρη μιας οικογένειας αναβατών, παλεύει για κάθε ευκαιρία να ιππεύσει και να τρέξει γρήγορα. Ο πατέρας της Μισέλ, ο Πάντι και η οικογένειά της, υπερασπίζονται τη φιλοδοξία της, παρά τις πρώτες αποτυχίες, τα σπασμένα κόκαλα και έναν τραγικό οικογενειακό θάνατο στον ιππόδρομο. Ο προπονητής Ντάρεν βλέπει, επίσης, το αδιαμφισβήτητο ταλέντο, την εξυπνάδα, την αληθινή πυγμή και πάνω απ’ όλα το αδάμαστο πνεύμα της και υπό το άγρυπνο μάτι του, η Μισέλ αποκτά μια ευκαιρία για το «ακατόρθωτο»: να ιππεύσει τον Πρίγκιπα του Πενζανς στο Κύπελλο Μελβούρνης του 2015.Σκηνοθεσία: Ρέιτσελ ΓκρίφιθςΠρωταγωνιστούν: Τερέζα Πάλμερ, Σαμ Νιλ, Σοφία Φόρεστ, Μπρουκ Σάτσγουελ, Σάλιβαν Στέιπλτον, Τζάκι Γουίβερ«Το άλογο των ονείρων»(Dream horse)H ταινία αφηγείται την αληθινή ιστορία του Ντριμ Αλλάιανς, ενός απίθανου αλόγου ιπποδρομιών που εκτρέφει μια μπαργούμαν, που ζει σε μια μικρή ουαλική πόλη, η Ζαν Βόουκς. Με πολύ λίγα χρήματα και χωρίς εμπειρία, η Ζαν πείθει τους γείτονές της να συνεισφέρουν από τα πενιχρά τους έσοδα, για να βοηθήσουν στην ανατροφή του Ντριμ, με την ελπίδα ότι θα μπορέσει να ανταγωνιστεί την ελίτ των ιπποδρομιών. Η επένδυση της ομάδας αποδίδει καρπούς, καθώς ο Ντριμ ανεβαίνει στην ιεραρχία με πείσμα και αποφασιστικότητα και συνεχίζει να τρέχει στο Welsh Grand National, δείχνοντας την καρδιά ενός πραγματικού πρωταθλητή.Σκηνοθεσία: Όρος ΛινΠρωταγωνιστούν: Τόνι Κολέτ, Όουεν Τηλ, Ντέμιαν Λούις, Καρλ Τζόνσον, Τζοάνα Πέιτζ, Λίντα Μπάρον, Σιάν Φίλιπς, Πίτερ Ντέιβινσον«Το ένστικτο της επιβίωσης»(Journeyman)Ο Μάτι Μπέρτον είναι παγκόσμιος πρωταθλητής του μποξ. Πλησιάζοντας το τέλος της καριέρας του, θέλει να βγάλει χρήματα για να εξασφαλίσει μια άνετη ζωή στη σύζυγό του Έμμα και στη μικρή τους κόρη Μία. Κατά τη διάρκεια ενός πολύωρου αγώνα, ο Μάτι τραυματίζεται σοβαρά και πέφτει σε κώμα. Όταν ξυπνά, ξεκινά ο πραγματικός αγώνας μιας και ο Μάτι που έχει χάσει τη μνήμη του και καλείται να ενώσει τη διαλυμένη ζωή του κομμάτι-κομμάτι. Μία όμορφη και δυνατή ιστορία για την απώλεια και τελικά τη νίκη.Σκηνοθεσία: Πάντι ΚόνσινταϊνΠρωταγωνιστούν: Πάντι Κόνσινταϊν, Τζόντι Oυίτακερ, Πολ Πόπλγουελ«Κόντρα στα προγνωστικά»(American underdog)Η ταινία είναι βασισμένη στην εμπνευσμένη αληθινή ιστορία του Κερτ Γουόρνερ, ο οποίος από πωλητής σε ένα σούπερ μάρκετ έγινε δύο φορές MVP του NFL, πρωταθλητής του Super Bowl και quarterback του Hall of Fame. Η ταινία επικεντρώνεται στη μοναδική ιστορία του Γουόρνερ και στα χρόνια των προκλήσεων και των αποτυχιών, που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν τις φιλοδοξίες του να γίνει παίκτης του NFL. Τα όνειρά του έμοιαζαν σχεδόν απρόσιτα, αλλά με την υποστήριξη της συζύγου του, Μπρέντα και την ενθάρρυνση της οικογένειάς του, ο Γουόρνερ επιμένει και βρίσκει τη δύναμη να δείξει στον κόσμο τον πρωταθλητή που ήταν ήδη μέσα του. Μια ενθαρρυντική ιστορία που αποδεικνύει ότι όλα είναι δυνατά όταν έχεις πίστη, οικογένεια και αποφασιστικότητα.Σκηνοθεσία: Άντριου Έργουιν, Τζον ΈργουινΠρωταγωνιστούν: Ζάκαρι Λίβαϊ, Άννα Πάκουιν, Ντένις Κουέιντ, Χέιντεν Ζάλερ, Σίντι Χόγκαν, Μπρους ΜακΓκιλ«Ο ελεεινός ιππότης της ασφάλτου»(Talladega nights: The ballad of Ricky Bobb)Ο Ρίκι Μπόμπι, ο εντυπωσιακός οδηγός αγώνων NASCAR, είναι εθνικός ήρωας εξαιτίας της προσέγγισής του «νίκη με κάθε κόστος». Αυτός και ο πιστός αγωνιστικός του συνεργάτης, ο παιδικός του φίλος Καλ Νότον Τζούνιορ είναι ένα ατρόμητο δίδυμο – «Κεραυνός» και «Αστραπή» από τους οπαδούς τους, για την ικανότητά τους να τερματίζουν τόσους πολλούς αγώνες στις θέσεις #1 και #2, με τον Καλ πάντα στη δεύτερη θέση. Όταν ο επιδεικτικός Γάλλος οδηγός της Φόρμουλα 1 Ζαν Ζιράρ προκαλεί τον «Κεραυνό» και την «Αστραπή» για την πρωτοκαθεδρία στο NASCAR, ο Ρίκι Μπόμπι πρέπει να αντιμετωπίσει τους δικούς του δαίμονες και να πολεμήσει τον Ζιράρ για το δικαίωμα να είναι γνωστός ως ο κορυφαίος οδηγός των αγώνων.Σκηνοθεσία: Άνταμ ΜακΚέιΠρωταγωνιστούν: Γουίλ Φέρελ, Τζον Σι Ράιλι, Σάσα Μπάρον Κοέν, Γκάρι Κόουλ, Μάικλ Κλαρκ Ντάνκαν, Λέσλι Μπιμπ, Τζέιν Λιντς, Έιμι Άνταμς, Άντι Ρίχτερ, Μόλι Σάνον«Final Set / Cinquième set»Ο Τόμας Έντισον ήταν κάποτε διάσημος ως νεαρό παιδί-θαύμα του τένις, αλλά δεν έκανε ποτέ την καριέρα που ήλπιζε. Στα 37 του χρόνια, παρά τη φθίνουσα φυσική του κατάσταση και το διαλυμένο γόνατό του, αποφασίζει να αγωνιστεί στους έντονους προκριματικούς γύρους του Roland-Garros για μια τελευταία προσπάθεια δόξας. Παρόλο που η σύζυγός του και η μητέρα του τον συμβουλεύουν να τα παρατήσει, ο Τόμας πιέζει εμμονικά εμπρός. Θα πρέπει να πολεμήσει τους δικούς του δαίμονες και τελικά θα αντιμετωπίσει έναν αποφασισμένο νεαρό παίκτη που του θυμίζει τον νεότερο εαυτό του.Σκηνοθεσία: Κεντέν ΡεϊνόΠρωταγωνιστούν: Άλεξ Λουτς, Άνα Ζιραρντό, Κριστίν Σκοτ ΤόμαςΠηγή: tvnea.com