Την επόμενη μέρα μετά την αποχώρηση της Εύης Κουτσαυτάκη αναζητούν στον ΣΚΑΪ με τη λίστα των ονομάτων να μεγαλώνει.

Μετά τον Κωνσταντίνο Ζούλα και τον Γιάννη Λάτσιο που έχουν δεχθεί κρούση για να αναλάβουν τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στο κανάλι του Νέου Φαλήρου ένα ακόμη πρόσωπο με πολλές περγαμηνές και πλούσιο βιογραφικό έρχεται να προστεθεί στους μνηστήρες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον Φώτη Βαλαντάση Κανέλλο ο οποίος έχει διατελέσει για πάνω από μια 10ετία στέλεχος του MEGA ως Programming dpt. Deputy Director, Head of Content Planning & Promotion και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει αναλάβει το μεγάλο πρότζεκτ των Ολυμπιακών αγώνων ως επικεφαλής περιεχομένου (Ηead of Content Programming and Operations) OBS Olympic Broadcasting Station για λογαριασμό της Ισπανίας, όπου και διαμένει τα τελευταία χρόνια.

