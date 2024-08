tinanantsou.blogspot.gr

Εξαιρετικό από τον Asterios Kechagias, ειδικά για όσους κάνουν έρευνα και γράφουν εργασίες.Μερικά χρήσιμα links και sites που μπορεί να τα γνωρίζουν κάποιοι από εσάς αλλά ίσως φανούν χρήσιμα σε κάποιους άλλους. Σε γλιτώνουν από αρκετό κόπο.1) https://www.pdfescape.comΤο pdf escape σου επιτρέπει να γράψεις πάνω σε pdf. Έστω ότι πρέπει να συμπληρώσεις μια φόρμα ή δήλωση που την έχεις σε pdf για να τη στείλεις κατόπιν σε κάποιο email. Κανονικά θα πρέπει να πας να την εκτυπώσεις, στη συνέχεια να τη συμπληρώσεις και μετά να τη σκανάρεις, ώστε να μπορέσεις να τη στείλεις στο email. Με το pdf escape δεν χρειάζονται όλα αυτά. Συμπληρώνεις τη φόρμα πάνω στο pdf και τη στέλνεις αμέσως στο email. Σου επιτρέπει μέχρι και να υπογράψεις. Υπάρχουν και άλλα προγράμματα σαν το pdf escape που παρέχουν περισσότερες επιλογές μορφοποίησης του pdf αλλά σε εκείνα πρέπει να πληρώσεις για να αποθηκεύσεις το νέο pdf, ενώ το pdf escape είναι τσαμπέ.2) https://www.ilovepdf.comΤο ilovepdf είναι από τα πιο χρήσιμα προγράμματα για επεξεργασία pdf αρχείου. Σου επιτρέπει να συνδυάσεις πολλά διαφορετικά αρχεία pdf σε ένα ενιαίο (merge pdf), σου επιτρέπει να κόψεις ένα pdf και να κρατήσεις μόνο τις σελίδες που θέλεις (split pdf), σου επιτρέπει να μειώσεις το μέγεθος που πιάνει ένα αρχείο pdf (compress pdf), σου επιτρέπει να γράψεις πάνω σε pdf (αλλά ως προς αυτό προτιμώ το pdfescape), να υπογράψεις σε ένα pdf, να προσθέσεις σελίδες, να αλλάξεις τη σειρά των σελίδων του, να περιστρέψεις όπως θες τις σελίδες, να το προστατεύσεις με κωδικό, καθώς και να μετατρέψεις το pdf σε word, σε excel, σε jpeg, σε powerpoint, και το αντίστροφο. Η κάθε διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή. Και το κυριότερο: όλα αυτά τσαμπέ.3) https://play.google.com/store/apps/details...Το Simple Scan είναι εφαρμογή για το κινητό όπου μπορείτε να σκανάρετε οποιοδήποτε έγγραφο, βγάζοντάς το φωτογραφία. Ίσως υπάρχουν και καλύτερες εφαρμογές (δεν το έχω ψάξει) αλλά μέχρι στιγμής σε ό,τι χρειάστηκα, ανταποκρίθηκε.4) https://www.grammarly.com/To grammarly είναι ένα αρκετά εύχρηστο πρόγραμμα που κάνει proofreading στο κείμενό σου, δηλαδή διορθώνει αβλεψίες, ορθογραφικά, σύνταξη, γραμματική κ.λπ. Υπάρχει διαθέσιμο δωρεάν αλλά και με πληρωμή. Εννοείται ότι με πληρωμή είναι πιο ακριβές αλλά και το δωρεάν σου προτείνει μερικές απλές αλλά χρήσιμες διορθώσεις, όπως χρήση λάθος προθέσεων κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, το κείμενό σου γίνεται ορθότερο. Για proofreading μου είπε κάποιος ότι υπάρχουν πλέον και λογισμικά ΑΙ που βοηθούν αλλά δεν είμαι καθόλου εξοικειωμένος με το ΑΙ και δεν γνωρίζω παραπάνω πληροφορίες.5) https://www.deepl.com/translatorO deepl translator είναι ένας διαδικτυακός μεταφραστής σαν το google translate αλλά δέκα φορές καλύτερος και τον προτείνουν και πανεπιστημιακοί εκδοτικοί οίκοι του εξωτερικού (Princeton κ.λπ). O αλγόριθμός του βασίζεται σε δεδομένα από ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις και έγκριτες εγκυκλοπαίδειες και έτσι οι μεταφράσεις του είναι πάντα πολύ καλύτερες (παρότι μπορεί να εντοπίσει κανείς λάθη κατά καιρούς). Βάζεις μια πρόταση ή ένα μικρό κείμενο στα ελληνικά και στο μεταφράζει στα αγγλικά ή σε άλλη γλώσσα με αρκετή ακρίβεια. Μάλιστα, αν πατήσεις πάνω στις επιμέρους λέξεις της μετάφρασης που σου δίνει, σου εμφανίζεται μια λίστα με συνώνυμες ή παρεμφερείς, για να επιλέξεις όποια λέξη προτιμάς, αυτή που πιστεύεις ότι αποδίδει καλύτερα τη φράση. Πολύ χρήσιμο εργαλείο. Μόνο του μειονέκτημα, ότι υπάρχει όριο στις μεταφράσεις που σου επιτρέπει ημερησίως (εκτός αν πληρώσεις). Παρ' όλ' αυτά υπάρχει κολπάκι για να παρακάμψετε το όριο. Γράψτε το κείμενο που θέλετε να μεταφράσετε σε ένα ξεχωριστό αρχείο word και μετά κάντε το αντιγραφή και επικόλληση στο deepl. Όσα κείμενα κι αν κάνετε επικόλληση στο deepl, όσο μεγάλα κι αν είναι, δεν θα σας εμφανίσει ποτέ ειδοποίηση σχετική με το όριο. Αν όμως γράψετε το κείμενο πάνω στο deepl εκείνη τη στιγμή, τότε γρήγορα θα σας πει ότι εξαντλήθηκε το ημερήσιο όριο.Μια επίδειξη της διαφοράς του με το google translate (το οποίο, προς θεού, σταματήστε να χρησιμοποιείτε):Πρόταση στα ελληνικά: Ο μανδύας της νύχτας σκέπασε και πάλι την πόλη. Ένα βιβλίο μόλις έκλεισε και οι σελίδες στιγμιαία βρέθηκαν και πάλι μαζί, σαν να περίμεναν πώς και πώς αυτή την ένωση απ' τη στιγμή που τις είχε χωρίσει ο άκαρδος αναγνώστης.Μετάφραση από google translate: The cloak of night once again covered the city. A book has just been closed, and the pages are instantly put together again, as if they had somehow been waiting for this union since the heartless reader had torn them apart.Μετάφραση από deepl: The cloak of night covered the city again. A book had just closed and the pages were momentarily together again, as if they had been waiting for this union since the heartless reader had separated them.Η μέρα με τη νύχτα.6) https://www.greek-language.gr/.../anci.../library/index.htmlΗ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας είναι μια online συλλογή από αρχαιοελληνικά κείμενα, η οποία προσφέρει το πρωτότυπό τους και δίπλα τη μετάφραση. Χρησιμοποιεί μεταφράσεις από διάφορες ελληνικές εκδόσεις και έτσι επιτρέπει στον καθένα να αναγνώσει από το σπίτι του, δωρεάν, διάφορα κείμενα της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Κάποιες από τις μεταφράσεις που χρησιμοποιεί είναι προβληματικές αλλά για κάποιον που θέλει απλώς να πάρει μια ιδέα από αρχαίους συγγραφείς ή να διαβάσει κάποια έργα τους, είναι μια χαρά. Απουσιάζουν αρκετά σημαντικά έργα αλλά πρόκειται για πολύ καλή πρωτοβουλία.7) http://www.perseus.tufts.edu/hopper/To Perseus είναι κάτι αντίστοιχο με την ψηφιακή βιβλιοθήκη αλλά με αγγλικές μεταφράσεις (και αρκετά πιο έγκριτες). Περιλαμβάνει ένα σωρό αρχαία κείμενα και μπορείς να δεις τόσο το πρωτότυπο όσο και μεταφράσεις τους ή λεξικά. Το Perseus εμπεριέχει και κείμενα της λατινικής γραμματείας, οπότε αυτό το κάνει επίσης πολύτιμο. Παρόμοιο με το Perseus είναι το Topos Text (https://topostext.org/texts) αλλά αυτό προσφέρει μόνο αρχαία κείμενα σε μετάφραση και όχι στην πρωτότυπη μορφή τους. Είναι χρήσιμο για φιλομαθείς αναγνώστες. Έχει 33 σελίδες λίστα με αρχαία κείμενα και πάνω πάνω γράφει τα στοιχεία της μετάφρασης που χρησιμοποιεί.8 ) https://guides.lib.berkeley.edu/c.php?g=381579&p=2585381Για ερευνητές που γράφουν άρθρα και βιβλία και στο βιβλιογραφικό τους υπόμνημα θέλουν να παραπέμψουν σωστά σε συντμήσεις διεθνών περιοδικών, εκεί χρησιμοποιούμε το L'Annee Philologique από το Πανεπιστήμιο του Berkeley. Έχει λίστα με όλες τις συντμήσεις ώστε να μπορεί να δει ο καθένας την αντιστοίχιση.9) https://scholar.google.com/Έστω ότι θέλετε να κάνετε έρευνα για ένα θέμα και αναζητείτε βιβλιογραφία. Η καλύτερη βάση δεδομένων για κάτι τέτοιο είναι το google scholar. Γράφετε λέξεις-κλειδιά γι' αυτό που ψάχνετε ή τίτλους άρθρων και βιβλίων και σας βρίσκει ένα σωρό αποτελέσματα (δεν τα βρίσκει όλα, υπάρχουν άρθρα και βιβλία που δεν εμφανίζονται). Ορισμένα απ' αυτά τα άρθρα μπορεί να είναι διαθέσιμα για κατέβασμα. Με αυτόν τον τρόπο έχετε έναν μπούσουλα για να ξεκινήσετε τα διαβάσματά σας και μετά το κάθε άρθρο θα σας δίνει και έξτρα βιβλιογραφία.10) https://www.jstor.org/Αν κάποια άρθρα δεν μπορείτε να τα κατεβάσετε αλλά θέλετε να τα διαβάσετε, το καλύτερο site είναι το jstor. To jstor έχει μια τεράστια γκάμα από επιστημονικά άρθρα ποικίλλων περιοδικών και μπορείτε να βρείτε πολύ υλικό για τις έρευνές σας. Αν γίνεται συνδρομητές του, μπορείτε να κατεβάσετε όσα άρθρα θέλετε. Δεν χρειάζεται όμως να είστε συνδρομητές για να μπορείτε να κατεβάσετε άρθρα καθώς ορισμένα είναι διαθέσιμα για κατέβασμα. Αν είστε εγγεγραμμένοι σε ένα πανεπιστήμιο, μπορείτε να βρείτε πρόσβαση σε αυτά μέσω του ιδρύματός σας. Το κάθε πανεπιστήμιο έχει διάφορες διεθνείς συμφωνίες πάνω σε τέτοιου είδους ζητήματα ή είναι συνδρομητής σε τέτοιου είδους σελίδες. Ειδικά με το jstor δεν ξέρω αν υπάρχει πανεπιστήμιο στον κόσμο που να μην είναι συνδρομητής του. Αν, λοιπόν, συνδεθείτε με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, θα μπορείτε να κατεβάσετε τα άρθρα. Το καλό με το jstor όμως είναι ότι και να μην ανήκετε σε πανεπιστήμιο, μπορείτε τουλάχιστον να διαβάσετε μέχρι 100 άρθρα τον μήνα, αν απλώς συνδεθείτε σε αυτό μέσω του λογαριασμού σας στο google. Προσφέρει δηλαδή στον καθένα τη δυνατότητα να διαβάσει δωρεάν μέχρι 100 άρθρα κάθε μήνα. Δεν μπορείτε ωστόσο να τα κατεβάσετε και καλό θα ήταν όταν θα τα ανοίξετε για να τα διαβάσετε, να τελειώσετε το άρθρο πριν φύγετε, διότι, αν φύγετε και το αφήσετε στη μέση, μετά από λίγο θα αποσυνδεθείτε και όταν θα ξαναμπείτε να το διαβάσετε, θα σας χρεωθεί ως δεύτερο άρθρο. Το jstor μπορεί να σας γλιτώσει από πολλά έξοδα. Έχει μόνο ξενόγλωσσα άρθρα.Υπάρχουν αρκετά άλλα εξίσου χρήσιμα προγράμματα αλλά μετά περνάμε σε μεγαλύτερη εξειδίκευση. Τα παραπάνω προγράμματα είναι άμεσα διαθέσιμα στο διαδίκτυο αλλά φαίνεται ότι αρκετός κόσμος δεν έχει ιδέα για την ύπαρξή τους οπότε είπα να τα συγκεντρώσω εδώ. Συνήθως οι ακαδημαϊκοί έχουν το κακό συνήθειο να βλέπουν τα πάντα ανταγωνιστικά χωρίς λόγο και έτσι δεν αποκαλύπτουν τέτοια χρήσιμα εργαλεία στους ''απλούς ανθρώπους'', ωσάν να πρόκειται για ιερά μυστικά ή σαν να βρισκόμαστε στο survivor διαγωνιζόμενοι για το ποιος θα βγει πρώτος. Όταν ήμουν φοιτητής θυμάμαι διάφορους εκνευριστικούς που ενώ κατέβαζαν βιβλία pdf, δεν σου αποκάλυπταν το site (συνήθως ήταν το library genesis), απ' το οποίο τα κατέβαζαν. Εν τω μεταξύ, είχα γνωρίσει έναν απ' αυτούς που ξεκίνησε την πλατφόρμα και πάντα γελούσα με τους χαζούς που προσπαθούσαν να κρύψουν από μένα το ιερό δισκοπότηρο των pdf. Παρότι αντιλαμβάνομαι και ασπάζομαι το ''οὐ τὰ πάντα τοῖς πᾶσι ῥητά'', και ότι σίγουρα υπάρχουν άλλα πολύ σημαντικά μυστικά που πρέπει να κρατηθούν ερμητικά κρυφά, ωστόσο στις παραπάνω περιπτώσεις έχουμε να κάνουμε με μια αχρείαστη και συνήθως κακοπροαίρετη κρυψίνοια. Γιατί να μην μοιραστείς με κάποιον ορισμένα εργαλεία που μπορούν να του διευκολύνουν τη ζωή; Ιδίως όταν αυτά βοηθούν κόσμο στην παροχή γνώσης και χρειαζόμαστε άμεσα πιο ενημερωμένους και διαβασμένους πολίτες. Υπάρχουν άνθρωποι που διψούν για γνώση αλλά δεν τους έχουν δοθεί τα εργαλεία για να την προσεγγίσουν. Όσοι γνωρίζουμε αυτά τα εργαλεία πρέπει να τους βοηθήσουμε.