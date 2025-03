tinanantsou.blogspot.gr

Η νέα μας επιστημονική εργασία δημοσιεύθηκε σήμερα από το Springer Nature. Είμαι ευτυχής!Exploring Online and School Lab Methodologies for STEM Experiments on Air and WaterT. P. Nantsou, H. E. Nistazakis & G. S. TombrasΕυχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του Τμήματος Φυσικής ΕΚΠΑ καθηγητή Έκτορα Νισταζάκη και τον ομότιμο καθηγητή φυσικής του ΕΚΠΑ Γεώργιο Τόμπρα για την εμπιστοσύνη.Για να κατεβάσετε την εργασία μπείτε εδώhttps://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-85649-5_59?fbclid=IwY2xjawJOemVleHRuA2FlbQIxMAABHc6J8dMG6HPb9yZ3mc0PUyQrB9tmjeUMV9aZZ8euPTb4E2AOpS4jvvERGg_aem_0oF7nUDlZjxbIEKzW3ngig