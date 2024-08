2024-08-17 11:00:17

O κύβος ερρίφθη και ένας νέος κύκλος του My Style Rocks έρχεται τη νέα σεζόν στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ. Το παιχνίδι μόδας θα συνεχίσει να «τρέχει» ως εσωτερική παραγωγή του καναλιού του Φαλήρου καθώς ο Ατζούν Ιλίτζαλι έχει εκχωρήσει τα δικαιώματα υλοποίησης του πρότζεκτ στον σταθμό. Όσον αφορά στα πρόσωπα θα υπάρχουν αλλαγές οι οποίες έχουν σχεδόν «κλειδώσει».



Από την κριτική επιτροπή αποχωρούν η Έβελιν Καζαντζόγλου και ο Λάκης Γαβαλάς δίνοντας τη θέση τους στην Έλενα Χριστοπούλου που είχε υπάρξει και στο παρελθόν στην κριτική επιτροπή του πρότζεκτ μόδας αλλά και στον Γιώργο Καράβα που ενθουσίασε τους υπεύθυνους παραγωγής ως γκεστ κριτής στον προηγούμενο κύκλο. Έτσι το νέο My Style Rock θα έχει έντονο το άρωμα του «GNTM».



Παρουσιάστρια θα συνεχίσει να είναι για έναν ακόμη κύκλο η Κατερίνα Καραβάτου ενώ σταθερός στην επιτροπή παραμένει ο Στέλιος Κουδουνάρης το μόνο πρόσωπο που δεν έχει αλλάξει σε όλη την πορεία του παιχνιδιού στην Ελληνική τηλεόραση.



Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν αρχές Σεπτεμβρίου μετά την ολοκλήρωση αυτών του Power of Love που πραγματοποιούνται με την Κατερίνα Καραβάτου στην Κωνσταντινούπολη.



Πηγή: reader.gr



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ