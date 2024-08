sidirodromikanea

Ο νέος υπουργός Μεταφορών της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου Πίτερ Χέντι, απέλυσε έναν βραβευμένο μηχανικό σιδηροδρόμων επειδή μίλησε στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με ανησυχίες για την ασφάλεια σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους σταθμούς της Βρετανίας, όπως αποκαλύπτει το POLITICO.Στην προηγούμενη ιδιότητά του ως διευθυντής κρατικής υποδομής Network Rail, ο Peter Hendy απείλησε να παρακρατήσει τις δημόσιες συμβάσεις από τον εργοδότη του άνδρα, ενώ προέτρεπε να ληφθούν πειθαρχικά μέτρα - και ζήτησε από τους αξιωματούχους να «ασχοληθούν μαζί του».Ο Χέντι εξοργίστηκε όταν ο μηχανικός Γκάρεθ Ντένις είπε σε δημοσιογράφο ότι ο συνωστισμός στο σταθμό Euston του Λονδίνου ήταν «ανασφαλής» γιατί θα μπορούσε να οδηγήσει σε συντριβή — παρά την ανησυχία που εκφράστηκε επίσης από την επίσημη ρυθμιστική αρχή των σιδηροδρόμων.Μια επιστολή από τον Hendy προς τον εργοδότη του μηχανικού SYSTRA, που ελήφθη από το POLITICO σύμφωνα με τους νόμους περί ελευθερίας της πληροφόρησης, προειδοποιούσε ότι «η εύρεση ενός πιθανού προμηθευτή που επικρίνει έναν πιθανό πελάτη αντανακλά αρνητικά την πιθανότητα να συνεργαστείτε μαζί μας ή την αλυσίδα εφοδιασμού μας».Το email προς την εταιρεία συμβούλων μεταφορών ανέφερε ότι «ο ισχυρισμός ότι το Network Rail εκτελεί μια μη ασφαλή λειτουργία είναι σοβαρός» και πρόσθεσε: «Οι εργαζόμενοι εδώ γνωρίζουν ότι αυτά που λένε στα μέσα ενημέρωσης αντικατοπτρίζουν την απασχόλησή τους και θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι και οι εργαζόμενοι το καταλαβαίνουν αυτό».Ο Hendy, ο οποίος έστειλε την επιστολή τον Μάιο του τρέχοντος έτους, ήταν πρόεδρος του Network Rail από το 2015 έως ότου εισήχθη στη νέα κυβέρνηση των Εργατικών του Keir Starmer τον περασμένο μήνα.Ως υπουργός στο Υπουργείο Μεταφορών, ο Χέντι, ο οποίος βρίσκεται στη Βουλή των Λόρδων του κοινοβουλίου, είναι πλέον υπεύθυνος για τη μεταρρύθμιση των σιδηροδρόμων του Ηνωμένου Βασιλείου και τον καθορισμό της μελλοντικής τους δομής - μια σημαντική κυβερνητική προτεραιότητα.«Πώς τον αντιμετωπίσαμε;»Τα email του Internal Network Rail που είδε το POLITICO δείχνουν ότι ο Hendy διαφώνησε με ένα απόσπασμα του Dennis στην εφημερίδα Independent τον Απρίλιο, το οποίο προειδοποιούσε: «Μιλάτε για χιλιάδες ανθρώπους που στριμώχνονται σε αυτό το διάστημα. Δεν είναι απλώς άβολο, δεν είναι απλώς δυσάρεστο, είναι ανασφαλές».Αφού είδε μια περίληψη του άρθρου που ετοίμασε το γραφείο Τύπου της Network Rail, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δείχνουν ότι ο Hendy είπε στον υπεύθυνο επικοινωνίας του: «Ελέγξτε αν έχουμε … και ή τον απασχολούμε αυτήν τη στιγμή καθώς θα έπρεπε να σταματήσουμε. Η κατηγορία του [Network Rail] για μη ασφαλή λειτουργία του σταθμού είναι απαράδεκτη».Όταν αποκαλύφθηκε ότι ο μηχανικός εργαζόταν στη SYSTRA, η οποία συνεργάζεται με τη Network Rail, ο Hendy είπε στους υπαλλήλους του να «γράψουν απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλό τους» με «αίτημα για πειθαρχικά μέτρα, καθώς πρόκειται για σοβαρό και εντελώς αναπόδεικτο ισχυρισμό».Ακολούθησε το email του μια εβδομάδα αργότερα, ρωτώντας τους αξιωματούχους «Πώς τον αντιμετωπίσαμε;» — ακολούθησε εβδομάδες αργότερα μια επιστολή προς τη SYSTRA στην οποία προειδοποιούσε ότι η εταιρεία θα μπορούσε να μεταβιβαστεί για μελλοντικές εργασίες.Ο Ντένις τέθηκε σε αναστολή στις 20 Μαΐου, σύμφωνα με μια επιστολή αναστολής από τον εργοδότη του που είδε το POLITICO, επικαλούμενη την καταγγελία του Χέντι.Ο μηχανικός, Γκάρεθ Ντένις, είπε σε δημοσιογράφο ότι ο συνωστισμός στο σταθμό Euston του Λονδίνου ήταν «ανασφαλής» γιατί θα μπορούσε να οδηγήσει σε συντριβή. | Justin Tallis/AFP μέσω Getty ImagesΤον Σεπτέμβριο του 2023, η κυβερνητική ρυθμιστική αρχή, το Office of Rail and Road (ORR), είχε εκδώσει μια ειδοποίηση βελτίωσης στο Network Rail σχετικά με τον υπερπληθυσμό στο σταθμό, προειδοποιώντας: «Αποτύχατε να εφαρμόσετε, στο μέτρο του δυνατού, αποτελεσματικά μέτρα για την αποτροπή κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των επιβατών (και άλλων ατόμων στο σταθμό) κατά τη διάρκεια της υπερφόρτωσης επιβατών και των εκδηλώσεων συνωστισμού στο σταθμό Euston του Λονδίνου.»Ο Ντένις, ο οποίος σχολιάζει τακτικά ζητήματα σιδηροδρόμων στα μέσα ενημέρωσης, είπε στην πειθαρχική επιτροπή του εργοδότη του ότι απλώς επαναδιατύπωνε τις δημόσια διαθέσιμες ανησυχίες της ρυθμιστικής αρχής για ένα ευρύτερο κοινό. Ως υπουργός Σιδηροδρόμων, οι ευθύνες του Hendy περιλαμβάνουν πλέον την επίβλεψη του ORR.Η Network Rail είπε στο POLITICO σε ανακοίνωσή της ότι είχε ήδη αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της ρυθμιστικής αρχής για τον υπερπληθυσμό. Η ειδοποίηση ORR είχε πει στην κρατική εταιρεία να κάνει μια σωστή εκτίμηση κινδύνου για πιθανές συντριβές στο σταθμό και να καταρτίσει επαρκή σχέδια ελέγχου του πλήθους για τον μετριασμό τους.Ένας εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι οι αποφάσεις σχετικά με την απασχόληση του μηχανικού ήταν θέμα του εργοδότη του.Ωστόσο, αφού ο Διευθύνων Σύμβουλος της SYSTRA, Nick Salt, απάντησε αρχικά στο email του Hendy ζητώντας συγγνώμη «για οποιονδήποτε συναγερμό μπορεί να προκάλεσε στον οργανισμό σας μετά την ανάγνωση του άρθρου», αναφερόμενος στην έκθεση της ρυθμιστικής αρχής για την ασφάλεια στο σταθμό, ο Hendy στις 19 Μαΐου είπε ότι «δεν ήταν πεπεισμένος », με τη «μη ικανοποιητική» απάντηση και απείλησε να «αναλάβει το θέμα με τα κεντρικά γραφεία και τους μετόχους σας» εκτός εάν ληφθούν περαιτέρω μέτρα.'Μη ικανοποιητικός'Περαιτέρω μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δείχνουν ότι στις 24 Μαΐου προσφέρθηκε στον Ντένις οικονομικός διακανονισμός για να αποχωρήσει από το ΣΥΣΤΡΑ υπό την προϋπόθεση ότι θα υπογράψει συμφωνία με ρήτρα εμπιστευτικότητας. Δεν το υπέγραψε και στις 8 Ιουλίου απολύθηκε με προειδοποίηση τεσσάρων εβδομάδων, μετά από πειθαρχική ακρόαση.Ο Ντένις, ο οποίος έχει ένα παιδί 1 έτους, κέρδισε το Βραβείο Διακεκριμένης Επαγγελματικής Εξυπηρέτησης Young Rail 2024.Το email που επιβεβαιώνει την απόλυσή του αναφέρει: «Ως αποτέλεσμα του άρθρου, στις 14 Μαΐου 2024 η SYSTRA Ltd έλαβε μια καταγγελία από τον Λόρδο Peter Hendy, Πρόεδρο της Network Rail (κλειδί πελάτη της SYSTRA Ltd). Για το σκοπό αυτό, η συμπεριφορά σας έχει φέρει σε δυσφήμιση το όνομα / τη φήμη της SYSTRA Ltd και της Network Rail.»Εκπρόσωπος της SYSTRA Ltd είπε στο POLITICO: «Δεν είμαστε σε θέση να σχολιάσουμε μεμονωμένα θέματα προσωπικού εκτός από το να επιβεβαιώσουμε ότι διενεργήθηκε ενδελεχής έρευνα».Ένας εκπρόσωπος της Network Rail είπε: «Οι ανησυχίες της ρυθμιστικής αρχής σιδηροδρόμων που εκφράστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023 σχετικά με τη συμφόρηση επιβατών στο σταθμό Euston αντιμετωπίστηκαν και τέθηκαν στο κρεβάτι τον Δεκέμβριο του 2023, μήνες πριν από τη δημοσίευση [το άρθρο στο οποίο συνέβαλε ο Dennis]. Οι αποφάσεις για τον τρόπο χειρισμού της συμπεριφοράς των εργαζομένων είναι θέμα των εργοδοτών – σε αυτή την περίπτωση, της Systra.»Επιμέλεια: Χρήστος Γιαννακίδης