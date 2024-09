Πρεμιέρα έκαναν σήμερα στον ΣΚΑΙ η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Άρης Πορτοσάλτε με το «LIVE YOU».Πρωταγωνιστές της εκπομπής οι πολίτες, με τις καταγγελίες, τις ιδέες και τις προτάσεις τους. Με ρεπορτάζ, έρευνες και συνεντεύξεις, το LIVE YOU θα αναδεικνύει τα προβλήματα των τηλεθεατών, θα αναζητά καθημερινά λύσεις και απαντήσεις, θα ρίχνει φως σε σοβαρά θέματα που καίνε, θα είναι η φωνή όσων πρέπει να ακουστούν.Τι είπαν οι παρουσιαστές του στην έναρξη;«Καλωσήρθες Μαρία. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλή προσπάθεια στην ιστορία την οποία ξεκινάμε σήμερα. Λέγεται LIVE YOU αυτή η ιστορία γιατί ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας αυτό το δίωρο θα το δείτε εδώ και YOU γιατί είναι δικό σας» είπε αρχικά ο Άρης Πορτοσάλτε«Αυτή θέλουμε να γίνει η δική σας εκπομπή και κάθε μέρα το λέμε περισσότερο για να το ακούμε εμείς θα κρινόμαστε για το αν έχουμε καταφέρει να ανταποκριθούμε στα θέματα που έχτε ξεκινήσει ήδη να μας στέλνετε» δήλωσε η Μαρία Αναστασοπούλου.«Το μεγάλο πρόκριμα είναι να καταφέρουμε να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο που προσεγγίζουμε αυτά τα θέματα. Όλοι μας έχουμε εκπαιδευτεί σε μία τηλεοπτική διαδικασία πολλών δεκαετιών, που θέλει μία οπτική. Θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά αυτό να το διαφοροποιήσουμε λίγο λίγο» συνέχισε ο Άρης Πορτοσάλτε με τη Μαρία Αναστασοπούλου να κλείνει:«Θα κάνουμε την προσπάθεια βήμα βήμα κι επειδή εδώ είμαστε των πράξεων κι όχι των λόγων, πάμε να δούμε τι θα ακολουθήσει αμέσως μετά.»Πηγή: tvnea.com