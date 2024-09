Το The Voice επιστρέφει, μετά από έναν χρόνο «ξεκούρασης» κι ενώ τους τελευταίους δύο μήνες παίζει και το τρέιλερ στον αέρα του ΣΚΑΪ, για δηλώσεις συμμετοχής. Το δημοφιλές talent show θα βρίσκεται και πάλι στις οθόνες μας, αλλά θα είναι αρκετά ανανεωμένο όσον αφορά στα πρόσωπα.Το μεγάλο ερωτηματικό, το οποίο απασχολεί το κανάλι και την Acun Medya εδώ και αρκετό καιρό, έχει να κάνει με τους κριτές και ποιος θα είναι ο κατάλληλος συνδυασμός καλλιτεχνών που θα κλέψεις τις εντυπώσεις και θα τραβήξει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Από όταν τελείωσε ο προηγούμενος κύκλος γνωρίζαμε ότι υπήρξε σαφής διάθεση από τον ΣΚΑΪ και την παραγωγό εταιρεία για ανανέωση στα πρόσωπα. Αυτή, λοιπόν, φαίνεται πως θα είναι μερική Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, μέχρι στιγμής συνεχίζουν σίγουρα στον επόμενο κύκλο του talent show και θα καθίσουν πάλι στις καρέκλες της κριτικής επιτροπής, η Έλενα Παπαρίζου και ο Πάνος Μουζουράκης. Ποιες θα είναι, όμως, οι νέες αφίξεις;Στο The Voice, εκτός απροόπτου, στην τρίτη καρέκλα των coaches θα καθίσει ο Χρήστος Μάστορας. Όπως μαθαίνουμε, ο τραγουδιστής, αν όλα εξελιχθούν ομαλά θα είναι ένα από τα πρόσωπα που θα πατάει το κόκκινο κουμπί για να διεκδικήσει παίκτες για την ομάδα του.Η τέταρτη καρέκλα ήταν αυτή που είχε το μεγαλύτερο ερωτηματικό: θα καθίσει νέο πρόσωπο ή θα συνεχίσει ο Σάκης Ρουβάς; Οι πληροφορίες μας λένε πως το τελευταίο διάστημα μοιάζει να απομακρύνεται το ενδεχόμενο να δούμε τον superstar να επιστρέφει στο show. Αντί αυτού, μαθαίνουμε ότι υπάρχει μια πολύ θερμή επικοινωνία με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν είναι κάτι σίγουρο για την ώρα, όμως το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι πολύ καλό.Όπως αντιλαμβανόμαστε, αν αυτό το σχήμα είναι το τελικό, το δημοφιλές παιχνίδι θα αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.Η πρεμιέρα του The Voice, πάντως, δεν πρόκειται να γίνει νωρίτερα από τα μέσα Οκτωβρίου, καθώς απαιτείται χρόνος για την κατασκευή του νέου σκηνικού.Γράφει ο Γιώργος Σκρομπόλας zappitΠηγή: tvnea.com