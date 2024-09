Επιστροφή στο σπίτι από τις καλοκαιρινές διακοπές και η ΕΡΤ1 μάς δίνει ραντεβού κάθε βράδυ με ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ερωτικά δράματα, πολιτικά θρίλερ, κομεντί, βιογραφίες που ξεχώρισαν και έλαβαν διακρίσεις σε φεστιβάλ κινηματογράφου μάς κρατούν συντροφιά και μας ψυχαγωγούν στο τέλος κάθε ημέρας, από Δευτέρα έως και Σάββατο.Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2024, στις 23:00«Εξ επαφής»(Closer) Κ16 GRΕρωτικό δράμα, συμπαραγωγής ΗΠΑ, Ηνωμένου Βασιλείου 2006Σκηνοθεσία: Μάικ ΝίκολςΠρωταγωνιστούν: Νάταλι Πόρτμαν, Τζουντ Λο, Τζούλια Ρόμπερτς, Κλάιβ ΌουενΔιάρκεια: 95΄Υπόθεση: Ο Νταν, ένας εύστροφος, όμορφος αλλά άσημος δημοσιογράφος, συναντά τυχαία την ατίθαση Άλις και ο έρωτας τους φαίνεται να είναι κεραυνοβόλος. Όταν όμως γνωρίζεται με μια ψυχρή γοητευτική φωτογράφο, την Άννα, βρίσκεται ξαφνικά διχασμένος ανάμεσά τους. Ταυτόχρονα εκείνη πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε αυτόν και τον Λάρι, έναν γιατρό με περίεργες αντιλήψεις για το γυναικείο φύλο. Και κάπως έτσι οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα τέσσερα αυτά άτομα αρχίζουν να περιπλέκονται όλο και περισσότερο με τυχαίες συναντήσεις, αγάπη, πάθος, μοναξιά και «εγκλήματα» καρδιάς Χρυσή Σφαίρα Β’ Αντρικού Ρόλου (Κλάιβ Οόυεν) και Β’ Γυναικείου (Νάταλι Πόρτμαν)Βραβείο Bafta Β’ Αντρικού ρόλου ((Κλάιβ Οόυεν). Υποψήφιο για Β’ Γυναικείο Ρόλο (Νάταλι Πόρτμαν) και Σενάριο.Υποψήφιο για Όσκαρ Β’ Αντρικού Ρόλου (Κλάιβ Οόυεν) και Β’ Γυναικείου (Νάταλι Πόρτμαν).Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2024, στις 23:00«Mark Felt: Ο άντρας που έριξε τον Λευκό Οίκο»(Mark Felt: The man who brought down the White House) Κ12 GRΒιογραφικό πολιτικό θρίλερ, παραγωγής ΗΠΑ 2017Σκηνοθεσία: Πίτερ ΛάντσμανΠρωταγωνιστούν: Λίαμ Νίσον, Νταϊάν Λέιν, Τζος Λούκας, Τόνι Γκόλντγουϊν, Μάρτον ΣόκαςΔιάρκεια: 103′Υπόθεση: Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του πιο άγνωστου άνδρα στην αμερικανική ιστορία, του Μαρκ Φελτ, του δευτέρου σε ιεραρχία αξιωματικού του, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως το «Βαθύ λαρύγγι» ή αλλιώς καρφί στο σκάνδαλο του Watergate. Η ταυτότητα του μυστικού πληροφοριοδότη παρέμεινε για πάνω από 30 χρόνια πηγή συνεχούς δημόσιας περιέργειας και εικασιών, μέχρι που το 2005 ο Φελτ αυτοαποκαλύφθηκε μέσω ενός άρθρου στο Vanity Fair. Ενώ το όνομά του έγινε δημοσίως γνωστό για πάνω από μία δεκαετία, λίγοι γνώριζαν την προσωπική και επαγγελματική ζωή του εξαιρετικά ιδιοφυούς και ασυμβίβαστου Φελτ, ο οποίος ρίσκαρε και τελικά θυσίασε τα πάντα, συμπεριλαμβανομένων της οικογένειας, της καριέρας και τελικά της ελευθερίας του, για να φέρει στο φως αυτά που γνώριζε.Ο Μαρκ Φελτ μάς δείχνει το Watergate, όπως δεν το έχουμε δει ποτέ ξανά.Επίσημη συμμετοχή στο Toronto International Film Festival 2017Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2024, στις 23:00«What Is Life Worth / Worth» (Α΄ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) Κ12 GRΒιογραφικό δράμα, συμπαραγωγής Μ. Βρετανίας, Καναδά, ΗΠΑ 2020Σκηνοθεσία: Σάρα ΚολάντζελοΠρωταγωνιστούν: Μάικλ Κίτον, Στάνλεϊ Τούτσι, Έιμι Ράιαν, Τέιτ Ντόνοβαν, Λόρα Μπενάντι, Τάλια Μπάλσαμ, Λόρα ΣονΔιάρκεια: 109′Υπόθεση: Τι αξίζει η ζωή; Πώς ο νόμος βάζει μια τιμή στην ύπαρξη κάποιου; Μετά τις επιθέσεις του 2001 στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και στο Πεντάγωνο, το Κογκρέσο διορίζει τον δικηγόρο Κένεθ Φάινμπεργκ να ηγηθεί της επιτροπής αποζημίωσης των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου. Αλλά πώς μπορεί να αποτιμήσει τις ζωές που χάθηκαν; Παγιδευμένος ανάμεσα σε δικηγόρους, που θέλουν να μηνύσουν, και των λόμπι των αεροπορικών εταιρειών, που ανυπομονούν να συμβιβαστούν, ο Φάινμπεργκ πρέπει να μεσολαβήσει για μια συμφωνία με τις οικογένειες των θυμάτων. Όταν έρθει αντιμέτωπος με τον Τσαρλς Γουλφ, που ηγείται ενός αντι-κινήματος «Fix the Fund» του οποίου η σύζυγος πέθανε στους πύργους, ο Φάινμπεργκ αρχίζει να μαθαίνει το ανθρώπινο κόστος της τραγωδίας.Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Έχουν γυριστεί ταινίες που το πραγματεύονται, αλλά η νέα ταινία «Worth» καταδύεται στις ιστορίες των θυμάτων και στη νομική μάχη που ακολούθησε.Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2024, στις 23:00«Ο Λαρς και η κούκλα του»(Lars and the real girl) Κ12 GRΡομαντική κομεντί, συμπαραγωγής ΗΠΑ, Καναδά 2007Σκηνοθεσία: Κρεγκ ΓκιλέσπιΠρωταγωνιστούν: Ράιαν Γκόσλινγκ, Έμιλι Μόρτιμερ, Πολ Σνάιντερ, Πατρίσια Κλάρκσον, Κέλι ΓκάρνερΔιάρκεια: 99΄Υπόθεση: Ο Λαρς Λίντστρομ είναι ένας αμήχανα ντροπαλός νεαρός σε μια μικρή βόρεια πόλη, ο οποίος φέρνει τελικά στο σπίτι του αδελφού και της κουνιάδας του το κορίτσι των ονείρων του. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν είναι αληθινή… είναι μια κούκλα του σεξ που παρήγγειλε ο Λαρς από το Διαδίκτυο. Φυσικά, το σεξ δεν είναι αυτό που έχει στο μυαλό του ο Λαρς, αλλά μάλλον μια βαθιά, ουσιαστική σχέση. Η κουνιάδα του ανησυχεί γι’ αυτόν, ο αδελφός του τον θεωρεί τρελό, αλλά τελικά ολόκληρη η πόλη συμφωνεί με την αυταπάτη του για να υποστηρίξει αυτό το γλυκόψυχο αγόρι που πάντα αγαπούσαν.Υποψήφιο για Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου 2008Υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα Α’ Αντρικού Ρόλου (Ryan Gosling) σε Κωμωδία/Μιούζικαλ 2008Ειδική μνεία σεναρίου στο φεστιβάλ του Τορόντο.Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2024, στις 23:50«Οι άντρες με τα μαύρα ΙΙ»(Men in black II) Κ8 GRΚωμωδία επιστημονικής φαντασίας, παραγωγής ΗΠΑ 2002Σκηνοθεσία: Μπάρι ΣόνεφελντΠρωταγωνιστούν: Τόμι Λι Τζόουνς, Γουίλ Σμιθ, Ροζάριο Ντόσον, Λάρα Φλιν Μπόιλ, Ριπ Τορν, Τόνι ΣαλούμπΔιάρκεια: 78′Υπόθεση: Οι γνωστοί πράκτορες Kέι και Τζέι επιστρέφουν για να προστατεύσουν τη Γη από τα αποβράσματα του σύμπαντος. Αυτή τη φορά, όμως, η εξωγήινη απειλή εμφανίζεται… undercover, μεταμφιεσμένη σε σέξι μοντέλο γυναικείων εσώρουχων. Κι επιπλέον, ο πράκτορας Κέι, ο μόνος άνθρωπος με εμπειρία στη διάσωση του γαλαξία, υποφέρει από απόλυτο κενό μνήμης και προτιμάει τα κουλουράκια της γυναίκας του από τα τερατόμορφα εξωγήινα αποβράσματα.Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2024, στις 22:00«Τζούλι και Τζούλια» (Julie & Julia) Κ12 GRΒιογραφική κομεντί, παραγωγής ΗΠΑ, 2009Σκηνοθεσία: Νόρα ΈφρονΣενάριο: Νόρα Έφρον,Τζούλι Πάουελ,Τζούλια ΤσάιλντΠρωταγωνιστούν: Μέριλ Στριπ, Έιμι Άνταμς, Στάνλεϊ Τούτσι, Κρις Μεσίνα, Λίντα Έμοντ, Έλεν ΚάρεϊΔιάρκεια: 118’Υπόθεση: Η Τζούλια Τσάιλντ και η Τζούλι Πάουελ –και οι δύο έγραψαν απομνημονεύματα– βρίσκουν τις ζωές τους συνυφασμένες. Αν και τις χωρίζει ο χρόνος και ο χώρος, και οι δύο γυναίκες βρίσκονται σε αδιέξοδο, μέχρι που ανακαλύπτουν ότι με τον κατάλληλο συνδυασμό πάθους, θάρρους και… βουτύρου, όλα είναι δυνατά.Το σενάριο της Έφρον είναι βασισμένο σε δύο βιβλία: στην αυτοβιογραφία της Τσάιλντ «My Life in France», που έγραψε ο Άλεξ Προυντόμ και στο βιβλίο της Πάουελ «Julie & Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen», στο οποίο κατέγραφε τις καθημερινές της εμπειρίες, μαγειρεύοντας τις συνταγές της Τσάιλντ. Και τα δύο αυτά βιβλία κυκλοφόρησαν περίπου την ίδια περίοδο, 2004-2006.Η ταινία απέσπασε 26 βραβεία, ενώ η ερμηνεία της Μέριλ Στριπ βραβεύτηκε με Χρυσή Σφαίρα και έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.Πηγή: tvnea.com