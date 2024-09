Ο κύβος ερρίφθη! Το Reunion των Σάκη Τανιμανίδη και Γιώργου Μαυρίδη είναι γεγονός, με τους δύο φίλους να συνεχίζουν από εκεί που σταμάτησαν τα ταξίδια και τις περιπέτειές τους στο εξωτερικό!

Οι δυο φίλοι και παρουσιάστες, πραγματοποίησαν ήδη το πρώτο τους ταξίδι, στην Αφρική, για τα γυρίσματα της νέας τους ταξιδιωτικής εκπομπής στον ΑΝΤ1, με τίτλο The Reunion, You Only Live Once.

«Το Reunion του αιώνα είναι εδώ!», αναφέρει η ανάρτηση του καναλιού στο trailer που έδωσε στη δημοσιότητα.

Σε αυτό, οι δυο τους περπατούν στην έρημο και κάποια στιγμή, ανήσυχος ο Γιώργος ρωτά τον Σάκη: «Ρε συ, σίγουρα πηγαίνουμε καλά;», με τον πρώτο να απαντά: «Ναι, είναι όλα μελετημένα».







Πηγή: tvnea.com