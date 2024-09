tinanantsou.blogspot.gr

Σημαντική Διεθνής Διάκριση της Βασιλική ΚαλογεράΤο νέο μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης, η Καθηγήτρια Αστροφυσικής Βασιλική (Βίκυ) Καλογερά , αναλαμβάνει τη θέση της Διευθύντριας στο νέο Ινστιτούτο Τεχνητής Νοημοσύνης για την Αστρονομία (NSF-Simons SkAI), που εδρεύει στο Πανεπιστήμιο Northwestern των ΗΠΑ.Η Καθηγήτρια Βασιλική (Βίκυ) Καλογερά (PI) και ο Καθηγητής Άγγελος Κατσάγγελος (co-PI) εξασφάλισαν, μέσα από μια πολύ-ιδρυματική συνεργασία, χρηματοδότηση ύψους 20 εκατ. δολαρίων από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών (National Science Foundation) και το Ίδρυμα Simons των ΗΠΑ, προκειμένου να αναπτύξουν τεχνολογία που θα αναλύει και θα ερμηνεύει αστρονομικά δεδομένα, όπως επίσης θα μετασχηματίζει φυσικές προσομοιώσεις. Το νέο Ινστιτούτο θα φιλοξενεί 83 μέλη από 25 διαφορετικούς οργανισμούς και αναμένεται να φέρει νέες πρωτοποριακές εξελίξεις στην αστρονομία μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.Η κ. Καλογερά, η οποία είναι Διακεκριμένη Καθηγήτρια ‘Daniel I. Linzer’ και Διευθύντρια του Κέντρου Διεπιστημονικής Εξερεύνησης και Έρευνας στην Αστροφυσική (Center of Interdisciplinary Exploration and Research in Astrophysics), έχει λάβει πολλές διακρίσεις για τη συνεισφορά της στη μελέτη των συμπαγών αντικειμένων σε διπλά συστήματα.Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στην κ. Καλογερά για τη σημαντική αυτή διάκριση και της εύχεται καλή επιτυχία στους νέους ορίζοντες που προβλέπεται να ανοίξει.Πηγές:https://dailynorthwestern.com/.../northwestern-to.../https://sites.northwestern.edu/vickykalogera/Από την ΠρυτανείαΠανεπιστήμιο Κρήτης- University of Crete