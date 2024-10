Νέες ταινίες φέρνει ο Οκτώβριος στο ERTFLIX. Μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες, αλλά και «διαμάντια» από το Χόλιγουντ και το ευρωπαϊκό σινεμά, από σπουδαίους σκηνοθέτες και με κορυφαίους ηθοποιούς. Μη χάσετε μερικές από τις καλύτερες δημιουργίες της μεγάλης οθόνης των τελευταίων χρόνων, μόνο στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ.«Νιότη»(Youth) – 2015Ο Φρεντ και ο Μικ, δύο φίλοι που πλησιάζουν τα ογδόντα, κάνουν διακοπές σ’ ένα πολυτελές ξενοδοχείο στις παρυφές των Άλπεων. Διάσημος συνθέτης και μαέστρος ο πρώτος, είναι πια συνταξιούχος και δεν προτίθεται να επιστρέψει στη σκηνή, παρά τις πιέσεις της βασίλισσας Ελισάβετ. Σκηνοθέτης ο δεύτερος, οραματίζεται τη νέα του ταινία ως το αποκορύφωμα της καριέρας του. Οι δύο φίλοι, γνωρίζοντας ότι ο χρόνος τους είναι μετρημένος, περιεργάζονται τρυφερά τη ζωή των παιδιών τους, των συνεργατών τους, αλλά ενοίκων του ξενοδοχείου.Σκηνοθεσία: Πάολο ΣορεντίνοΠρωταγωνιστούν: Μάικλ Κέιν, Χάρβεϊ Καϊτέλ, Ρέιτσελ Βάις, Πολ Ντέινο, Τζέιν Φόντα, Άλεξ ΜακΚουίν«Μπερδέματα στο Broadway»(She’s Funny That Way) – 2014Όταν ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Άρνολντ Άλμπερτσον επιλέγει το call girl –και νυν ηθοποιό– Ιζαμπέλα «Ίζι» Πάτερσον, για να πρωταγωνιστήσει σ’ ένα νέο έργο μαζί με τη σύζυγό του Ντέλτα και τον πρώην εραστή της Σεθ, σχηματίζεται ένα τρελό ερωτικό κουβάρι, με ξεκαρδιστικές ανατροπές.Σκηνοθεσία: Πίτερ ΜπογκντάνοβιτςΠρωταγωνιστούν: Όουεν Γουίλσον, Τζένιφερ Άνιστον, Ίμοτζεν Πουτς, Κάθριν Χαν, Γουίλ Φόρτε, Ρις Ίφανς«Φεγγάρι»(Moon) – 2009Από 4 ΟκτωβρίουΣτην άλλη πλευρά του φεγγαριού, ο ανθρακωρύχος Σαμ πλησιάζει στο τέλος της τριετούς εργασίας του για μια μεγάλη εταιρεία, που έχει βρει φλέβα χρυσού, με τη συγκομιδή σεληνιακών πετρωμάτων για ενέργεια. Κάποια στιγμή ανεβάζει πυρετό. Οι παραισθήσεις και η έλλειψη συγκέντρωσης, όμως, τον οδηγούν σ’ ένα παρ’ ολίγον μοιραίο ατύχημα. Όταν συνέρχεται από αυτό βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νεότερη, πιο επιθετική μορφή του εαυτού του.Σκηνοθεσία: Ντάνκαν ΤζόουνςΠρωταγωνιστούν: Σαμ Ρόκγουελ, Κέβιν Σπέισι, Ντομινίκ Μακέλιγκοτ, Κάγια Σκοντελάριο, Μπενεντίκτ Γουόνγκ«Ghostbusters: Afterlife» (2021)Από 5 ΟκτωβρίουΧωρίς επιλογές και χρήματα, η ανύπαντρη μητέρα Κάλι φτάνει στη μικρή πόλη Σάμερβιλ της Οκλαχόμα, μαζί με τα δύο έφηβα παιδιά της, τη Φοίβη και τον Τρέβορ. Καθώς η οικογένεια προσπαθεί να εγκατασταθεί στο ερειπωμένο σπίτι του εκκεντρικού μακαρίτη πατέρα της Κάλι, απροσδόκητα μυστικά –κρυμμένα σε κοινή θέα–, μυστηριώδης εξοπλισμός και ένα παράξενο όχημα που σαπίζει στον αχυρώνα φαίνεται να σχετίζονται με την αινιγματική σεισμική δραστηριότητα της περιοχής και με κάτι ακόμη πιο συγκλονιστικό: το ξεχασμένο από καιρό περιστατικό με το Stay-Puft Marshmallow Man, στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’80.Σκηνοθεσία: Τζέισον ΡάιτμανΠρωταγωνιστούν: Κάρι Κουν, Πολ Ραντ, Φιν Γουόλφχαρντ, ΜακΚένα Γκρέις, Μπιλ Μάρεϊ, Νταν Ακρόιντ, Έρνι Χάντσον, Σιγκούρνι Γουίβερ, Άνι Ποτς«Παγιδευμένη»(Trapped) – 2002Ο Τζο και η Τσέριλ είναι ειδικοί στο να αποσπούν χρήματα από πλούσιες οικογένειες. Όμως, αυτή τη φορά, απάγοντας την εξάχρονη κόρη των Τζένινγκς, έχουν διαλέξει λάθος λεία. Γιατί τα «θύματα» αρνούνται αυτόν τον ρόλο, αποφασίζοντας να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να φέρουν πίσω την μικρή Άμπι, πάση θυσία. Και έχουν μόνο 24 ώρες για να το καταφέρουν. Το «τέλειο έγκλημα», κινδυνεύει να έχει μια τρομακτική και θανατηφόρα κατάληξη Σκηνοθεσία: Λούις ΜαντόκιΠρωταγωνιστούν: Σαρλίζ Θερόν, Κέβιν Μπέικον, Ντακότα Φάνινγκ, Στιούαρτ Τάουσεντ, Κόρτνεϊ Λάβ«16 τετράγωνα»(16 Blocks) – 2006Ο αστυνομικός Τζακ Μόσλεϊ αναλαμβάνει μια φαινομενικά απλή αποστολή: να μεταφέρει τον εγκληματία Έντι Μπάνκερ από τη φυλακή στο δικαστήριο, προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας. Η απόσταση ανάμεσα στα δύο κτήρια είναι μόλις 16 τετράγωνα και ο χρόνος που χρειάζεται για να διανυθεί είναι γύρω στα 15 λεπτά. Ωστόσο, μια σειρά από απρόσμενα γεγονότα θα κάνουν αυτή την αποστολή μία από τις πιο επικίνδυνες στην καριέρα του έμπειρου αστυνομικού.Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ ΝτόνερΠρωταγωνιστούν: Μπρους Γουίλις, Γιάσλιν Μπέι, Ντέβιντ Μορς, Τζένα Στερν, Κέισι Σάντερ«The Last Face» (2016)Η ταινία διαδραματίζεται στην ταλανιζόμενη από τον πόλεμο Λιβερία και αναφέρεται στην ερωτική σχέση της γιατρού Ρεν Πίτερσεν, διευθύντριας ενός διεθνούς οργανισμού ανθρωπιστικής βοήθειας, και του γιατρού Μιγκέλ Λεόν, μέλους των Γιατρών του Κόσμου. Την ώρα που η βία δίπλα τους κλιμακώνεται, η Ρεν και ο Μιγκέλ πρέπει να ξεπεράσουν τις εσωτερικές διαφορές τους και να κρατήσουν τη σχέση τους ζωντανή.Σκηνοθεσία: Σον ΠενΠρωταγωνιστούν: Χαβιέ Μπαρδέμ, Σαρλίζ Θερόν, Αντέλ Εξαρχόπουλος, Ζαν Ρενό, Τζάρεντ Χάρις, Μπιλ Γκέρμπερ«Ένα βήμα τη φορά»(Step by Step) – 2016Ύστερα από ένα σοβαρό ατύχημα, που τον αφήνει σχεδόν παράλυτο, ο Μπεν μπαίνει σε μια κλινική αποκατάστασης. Δεν μπορεί να κάνει μπάνιο, να περπατήσει, να παίξει μπάσκετ. Στην κλινική θα κάνει νέους φίλους (τετραπληγικούς, παραπληγικούς ή άτομα με κρανιοτραυματισμούς) και μαζί τους θα επαναπροσδιορίσει το νόημα της ζωής. Η ελπίδα και η φιλία τούς βοηθούν να αντέξουν τις δυσκολίες τους.Σκηνοθεσία: Γκραν Κορ Μαλάντ, Μεντί ΙντίρΠρωταγωνιστούν: Πάμπλο Πολί, Σουφιάν Γκεράμπ, Νελιά Αρζούν, Μούσα Μανσαλί, Γιανίκ Ρενιέρ, Φρανκ Φαλίζ«Η ανακατώστρα»(The meddler) – 2015Από 11 ΟκτωβρίουΜετά τον θάνατο του συζύγου της, η Μάρνι Μινερβίνι μετακομίζει από το Νιου Τζέρσεϊ στο Λος Άντζελες, για να είναι κοντά στην κόρη της Λόρι, μια επιτυχημένη, αλλά ακόμα ανύπαντρη, σεναριογράφο. Όταν η Λόρι θα ενοχληθεί από την έντονη παρουσία της μητέρας της στη ζωή της και θα προσπαθήσει να την περιορίσει, εκείνη βρίσκει τρόπους να διοχετεύσει την αιώνια αισιοδοξία και τη γενναιοδωρία της για να αλλάξει τις ζωές των άλλων –αλλά και τη δική της– και να βρει ένα νέο σκοπό στη ζωή.Σκηνοθεσία: Λορίν ΣκαφάριαΠρωταγωνιστούν: Σούζαν Σαράντον, Ρόουζ Μπερν, Τζ. Κ. Σίμονς, Σέσιλι Στρονγκ, Λούσι Παντς, Σάρα Μπέικερ, Τζέροντ Καρμάικλ«Οι Άγγελοι του Τσάρλι»(Charlie’s Angels) – 2019Από 13 ΟκτωβρίουΗ Σαμπίνα, η Έλενα, και η Τζέιν δουλεύουν για τον μυστηριώδη κύριο Τσάρλι Τάουνσεντ, οι έρευνες του οποίου έχουν πλέον εξαπλωθεί παγκοσμίως. Έχοντας στην υπηρεσία του τις πιο έξυπνες, γενναίες και άρτια εκπαιδευμένες γυναίκες στον κόσμο, ο Τσάρλι καθοδηγεί, μέσω πολλών αρχηγών ανά τον κόσμο, τους Αγγέλους του στις πιο απαιτητικές αποστολές. Η νέα γενιά των περίφημων Άγγελων του Τσάρλι αναλαμβάνει δράση σε καινούργιες περιπέτειες…Σκηνοθεσία: Ελίζαμπεθ ΜπανκςΠρωταγωνιστούν: Ελίζαμπεθ Μπανκς, Κρίστεν Στιούαρτ, Έλα Μπαλίνσκα, Ναόμι Σκοτ, Πάτρικ Στιούαρτ, Νόα Σεντινέο«Spider-Man: Μακριά από τον τόπο του»(Spider-Man: Far From Home) – 2019Από 13 ΟκτωβρίουΟ σούπερ ήρωας αποφασίζει να ακολουθήσει τους καλύτερους φίλους του σε διακοπές στην Ευρώπη. Ωστόσο, τα σχέδια του Πίτερ να αφήσει πίσω τις υπέρ-ηρωικές του ενασχολήσεις για μερικές εβδομάδες γρήγορα ακυρώνονται, όταν δέχεται απρόθυμα να βοηθήσει τον Νικ Φιούρι να λύσει το μυστήριο των επιθέσεων κάποιων μυστηριώδη πλασμάτων, που δημιουργούν χάος σε όλη την ήπειρο.Σκηνοθεσία: Τζον ΓουότςΠρωταγωνιστούν: Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Τζέικ Τζίλενχαλ, Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, Μαρίζα Τομέι, Τζέικομπ Μπάνταλον«Κράμερ εναντίον Κράμερ»(Kramer Vs Kramer) – 1979Από 14 ΟκτωβρίουH σύζυγος του εργασιομανούς διαφημιστή Τεντ Κρέιμερ, Τζοάνα, τον εγκαταλείπει για να «βρει τον εαυτό της». Στη φροντίδα του μένει ο 6χρονος γιος τους, ο Μπίλι, ο οποίος είναι αρκετά σίγουρος ότι ο μπαμπάς δεν ξέρει πώς να του φτιάχνει το πρωινό του ή να κάνει οποιοδήποτε από τα πράγματα που έκανε πάντα η μαμά του για εκείνον. Ο καιρός περνάει και μόλις ο Τεντ γνωρίζει πραγματικά τον γιο του και αρχίζει να αισθάνεται ικανοποιημένος ως γονιός, η Τζοάνα εμφανίζεται απαιτώντας την κηδεμονία του Μπίλι, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια άγρια δικαστική διαμάχη.Η βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Έιβερι Κόρμαν, εισπρακτική επιτυχία του 1979, κατέκτησε πέντε βραβεία Όσκαρ: Καλύτερης Ταινίας, Α’ Ανδρικού Ρόλου, Β’ Γυναικείου Ρόλου, Σκηνοθεσίας και Σεναρίου, ενώ έλαβε άλλες τέσσερις υποψηφιότητες.Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ ΜπέντονΠρωταγωνιστούν: Ντάστιν Χόφμαν, Μέριλ Στριπ, Τζάστιν Χένρι, Τζόμπεθ Γουίλιαμς, Τζέιν Αλεξάντερ«Το κορίτσι που άφησα πίσω»(Girl, Interrupted) – 1999Από 15 ΟκτωβρίουΒρισκόμαστε στο 1967 και η 17χρονη Σουζάνα Κέιζεν είναι σαν πολλούς εφήβους: μπερδεμένη, ανασφαλής, παλεύει να κατανοήσει τον κόσμο που αλλάζει ραγδαία γύρω της. Ο ψυχίατρος με τον οποίο συναντιέται, ωστόσο, δίνει σε αυτή τη συμπεριφορά ένα όνομα: Διαταραχή Οριακής Προσωπικότητας, και τη στέλνει στο νοσοκομείο Κλέμορ. Εκεί, η Σουζάνα εντάσσεται σ’ έναν σκιώδη κόσμο εκκεντρικών νεαρών γυναικών, μεταξύ των οποίων η γοητευτική κοινωνιοπαθής Λίσα, το κακομαθημένο «κορίτσι του μπαμπά» Ντέιζι, και η εγκαυματίας Πόλι. Καθοδηγούμενη από την ακομπλεξάριστη νοσοκόμα του θαλάμου Βάλερι και την επικεφαλής ψυχίατρο του νοσοκομείου, δρ Γουίκ, η Σουζάνα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στον κόσμο εκείνων που ανήκουν στο εσωτερικό του ιδρύματος και στον συχνά δύσκολο κόσμο της πραγματικότητας έξω από αυτό.Η ταινία βασίζεται στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Σουζάνας Κέισεν με την Αντζελίνα Τζολί να κερδίζει το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της.Σκηνοθεσία: Τζέιμς ΜάνγκολντΠρωταγωνιστούν: Γουινόνα Ράιντερ, Αντζελίνα Τζολί, Βανέσα Ρέντγκρεϊβ, Γούπι Γκόλντμπεργκ, Μπρίτανι Μέρφι, Ελίζαμπεθ Μος, Κλέα ΝτουβάλΠηγή: tvnea.com