Το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου καταφτάνει και το ERTFLIX «φορτώνει» με πλούσιο περιεχόμενο για ψυχαγωγία, αλλά και για ατελείωτη διασκέδαση. Νέες σειρές, ταινίες για μικρούς και μεγάλους, καθώς και μοναδικά ντοκιμαντέρ είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ χαρίζοντας αμέτρητες επιλογές για ένα αξέχαστο τριήμερο.Σειρές«Signora Volpe» – 2022Η κατάσκοπος Σίλβια Φοξ, βρίσκεται στην Ιταλία για τον γάμο της ανιψιάς της, όταν ο γαμπρός εξαφανίζεται, αφήνοντας πίσω του ένα πτώμα. Η Σίλβια λύνει το μυστήριο και ερωτεύεται την Ιταλία και μια ετοιμόρροπη μονοκατοικία στην εξοχή. Απογοητευμένη από τη δουλειά της και με έντονη την επιθυμία να βρεθεί κοντά στην οικογένειά της, η Σίλβια αποφασίζει να μείνει και να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της στην Ούμπρια. Οι μπελάδες, όμως, φαίνεται ότι την ακολουθούν κι ένα νέο μυστήριο, προκύπτει κάθε βδομάδα.Πρωταγωνιστούν: Εμίλια Φοξ, Τζοβάνι Σιρφιέρα, Τάρα Φιτζέραλντ, Ματέο Καρλομάνγο, Νίκολας ΦάρελΣενάριο: Ρέιτσελ Κάπερμαν, Σάλι Γκρίφιθς«Bring on the dancing horses» – 2022Μια αδίστακτη δολοφόνος έχει κληρονομήσει αναθέσεις που είχαν γίνει στον πατέρα της. Μέσα στο άγριο τοπίο της Μοντάνα, διανύει χιλιόμετρα, συνδέει τα κομμάτια που παζλ και αποκαλύπτει την αλήθεια που κρύβεται πίσω από τις υποθέσεις των δολοφονιών.Πρωταγωνιστούν: Κέιτ ΜπόσγουορθΣκηνοθεσία-σενάριο: Μάικλ ΠόλιςΤαινίες«Καλάβρυτα 1943» – 2021Από 27 Οκτωβρίου 2024Πολεμικό δράμα με θέμα το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων, που διαπράχθηκε από τα γερμανικά στρατεύματα Κατοχής, τον Δεκέμβριο του 1943. Ένας από τους τελευταίους επιζώντες του Ολοκαυτώματος διηγείται τα γεγονότα στη Γερμανίδα δικηγόρο, που έχει αναλάβει να αποκρούσει τις ελληνικές αξιώσεις αποζημίωσης των θυμάτων. Η ιστορία ξεδιπλώνεται και τα τεκμήρια για τον βίαιο αφανισμό περίπου 700 Ελλήνων πληθαίνουν, φέρνοντας την ηρωίδα προ των ιστορικών ευθυνών των προγόνων της. Στην ταινία, ο Μαξ φον Σίντοφ πραγματοποίησε την τελευταία κινηματογραφική του εμφάνιση.Σκηνοθεσία: Νικόλας ΔημητρόπουλοςΣενάριο: Δημήτριος ΚατσαντώνηςΠρωταγωνιστούν: Μαξ φον Σίντοφ, Αστρίντ Ρος, Δανάη Σκιάδη, Νικόλας Παπαγιάννης, Γιώργος Βογιατζής, Μαρία Καβουκίδου, Μαρία Αλιφέρη, Μάρτιν Λάερ, Άλις Κρίτς, Τόμας Αράνα, Γιώργος Βογιατζής, Μάξιμος Λιβιεράτος, Τάσος Καρλής«Το χαμόγελο της Μόνα Λίζα» – 2003(Mona Lisa smile)Η Κάθριν Γουάτσον ταξιδεύει από την Καλιφόρνια στην πανεπιστημιούπολη της Νέας Αγγλίας του διάσημου κολεγίου Γουέλσλι, το 1953, για να διδάξει Ιστορία της Τέχνης. Περιμένει από τις φοιτήτριές της, τις καλύτερες και εξυπνότερες της χώρας, να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται, αλλά σύντομα ανακαλύπτει ένα περιβάλλον βουτηγμένο στη συμμόρφωση. Όταν η Κάθριν ενθαρρύνει τις μαθήτριές της να σκέφτονται ανεξάρτητα, έρχεται σε σύγκρουση με συντηρητικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της ανώτερης Μπέτι. Γίνεται πρότυπο και μέντορας και μέσα από τις δοκιμασίες των μαθητριών της να βρουν το δικό τους δρόμο, η Κάθριν μαθαίνει να χαράζει μια διαφορετική πορεία για τον εαυτό της.Η Τζούλια Ρόμπερτς ηγείται ενός καστ αστέρων, σε μια ιστορία γυναικών που παλεύουν να αυτοπροσδιοριστούν σε έναν κόσμο που τις έχει ήδη προσδιορίσει.Σκηνοθεσία: Μάικ ΝιούελΠρωταγωνιστούν: Τζούλια Ρόμπερτς, Κίρστεν Ντανστ, Τζούλια Στάιλς, Μάγκι Τζίλενχαλ, Τζίνιφερ Γκούντγουιν, Μάρσα Γκέι Χάρντεν, Ντόμινικ Γουέστ«Δωμάτιο πανικού» – 2002(Panic room)Ένα θρίλερ δωματίου που δεν σε αφήνει να πάρεις ανάσα. Παγιδευμένοι στο δωμάτιο πανικού του σπιτιού τους στη Νέα Υόρκη, έναν κρυφό θάλαμο που κατασκευάστηκε ως καταφύγιο σε περίπτωση διάρρηξης, η πρόσφατα διαζευγμένη Μεγκ Άλτμαν και η κόρη της, Σάρα, παίζουν ένα θανάσιμο παιχνίδι γάτας και ποντικιού με τρεις διαρρήκτες κατά τη διάρκεια μιας βίαιης εισβολής στο σπίτι. Αλλά τα προβλήματά της δεν σταματούν εκεί. Οι εγκληματίες ξέρουν πού βρίσκεται και αυτό που αναζητούν βρίσκεται σε αυτό ακριβώς το δωμάτιο.Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ ΦίντσερΠρωταγωνιστούν: Τζόντι Φόστερ, Κρίστεν Στιούαρτ, Φόρεστ Γουίτακερ, Τζάρεντ Λέτο«Χθες το βράδυ» – 2014(About last night)Ενώ βγαίνει με τον φωνακλά φίλο του Μπέρνι, ο Ντάνι γνωρίζει την επιτυχημένη επιχειρηματία Ντέμπι, η οποία είναι εξίσου επιφυλακτική με τον Ντάνι όσον αφορά στις σχέσεις. Ωστόσο, ο Ντάνι και η Ντέμπι νιώθουν αμφότεροι μια αναμφισβήτητη έλξη και καταλήγουν να περάσουν την πρώτη από πολλές νύχτες μαζί. Οι δυο τους προσπαθούν να πετύχουν να γίνουν ζευγάρι, παρά τις προειδοποιήσεις του Μπέρνι και της Τζόαν, της καλύτερης φίλης της Ντέμπι. Εν τω μεταξύ, ο Μπέρνι και η Τζόαν βιώνουν τη δική τους περίεργη χημεία.Πρόκειται για ριμέικ της ομώνυμης ταινίας του 1986 και βασίζεται στο μονόπρακτο του Ντέιβιντ Μάμετ με τίτλο «Σεξουαλική διαστροφή στο Σικάγο».Σκηνοθεσία: Στιβ ΠινκΠρωταγωνιστούν: Κέβιν Χαρτ, Μάικλ Ίλι, Ρεγκίνα Χολ, Τζόι Μπράιαντ, Πόλα Πάτον,Τρείσι Γκρέιβς, Κρίστοφερ ΜακΝτόναλντΠαιδικά«Ο Ποντικομικρούλης 2» – 2002(Stuart Little 2)Είναι γλυκούλης και ομορφούλης. Είναι ο Ποντικομικρούλης, ο οποίος επιστρέφει σε νέες περιπέτειες. Μαζί του επιστρέφει και όλη η οικογένεια Μικρούλη, πάντα πρόθυμη να τον βοηθήσει. Αυτή τη φορά, ο Στούαρτ πρέπει να ταξιδέψει στην Νέα Υόρκη για να σώσει την καινούρια φτερωτή του φίλη, τη Μάργκαλο, από τα νύχια του μοχθηρού γερακιού Φάλκον, αγνοώντας ότι είναι μια κλέφτρα που δουλεύει για λογαριασμό του.Σκηνοθεσία: Ρομπ ΜινκοφΠαίζουν: Μάικλ Τζέι Φοξ, Τζίνα Ντέιβις, Χιού Λόρι, Τζόναθαν Λιπνίκι, Μέλανι ΓκρίφιθΜε τις φωνές των: Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, Παύλου Κοντογιαννίδη, Μαρίνας Καλογήρου, Δημήτρη Κοντογιαννίδη, Γιώργου Πετρόχειλου«Τα Στρουμφάκια» – 2011(The Smurfs)Σε ένα μαγεμένο δάσος κάπου στα βάθη της Ευρώπης, ο απαίσιος Δρακουμέλ έχει καταφέρει να ανακαλύψει το χωριό των Στρουμφ. Αμέσως στο Στρουμφοχωριό σημαίνει συναγερμός και τα Στρουμφάκια σκορπίζουν ολόγυρα, προκειμένου να ξεφύγουν από τα νύχια του σατανικού μάγου. Χάρη σε ένα μαγικό πέρασμα το οποίο ανακαλύπτουν τυχαία, μια μαγική πύλη τα οδηγεί στο Σέντραλ Παρκ. Χαμένα στη Νέα Υόρκη και αναγκασμένα να ζητήσουν τη βοήθεια των ανθρώπων, τα Στρουμφάκια προσπαθούν να βρουν τρόπο να γυρίσουν πίσω στο χωριό τους, πριν τα πιάσει ο κακός μάγος Δρακουμέλ.Σκηνοθεσία: Ράτζα ΓκόσνελΜε τις φωνές των: Κώστα Δαρλάση, Σίσσυς Χριστίδου, Αντίνοου Αλμπάνη, Χάρη Γρηγορόπουλου«Τα Στρουμφάκια 2» – 2013(The Smurfs ΙI)Αφού κατάφεραν να εμποδίσουν τον Δρακουμέλ να στραγγίξει την Στρουμφο-ουσία τους και να επιστρέψουν στο Στρουμφοχωριό τους, τα Στρουμφάκια απολαμβάνουν πια την ήρεμη ζωή στο δάσος. Την ίδια ώρα και ο Δρακουμέλ δεν περνάει άσχημα. Έχει γίνει ένας μάγος-σταρ πρώτου μεγέθους, παρουσιάζοντας sold-out παραστάσεις στο Παρίσι χάρη στη βοήθεια της λίγης ουσίας των Στρουμφ που του έχει απομείνει. Με την ουσία αυτή, θα δημιουργήσει δύο δικά του, ζαβολιάρικα και πανούργα Στρουμφ, τα Πειραχτήρια, τα οποία σκοπεύει να μετατρέψει σε αληθινά Στρουμφάκια και με τη βοήθεια τους να κατακτήσει το Στρουμφοχωριό.Σκηνοθεσία: Ράτζα ΓκόσνελΜε τις φωνές των: Ντορέττας Παπαδημητρίου, Σίσσυς Χρηστίδου, Αντίνοου Αλμπάνη«Angry Birds: Η ταινία 2» – 2019(The Angry Birds Movie 2)H δεύτερη κινηματογραφική πτήση των πουλιών, βρίσκει το νησί τους ήρεμο και με τους νησιώτες να συνεχίζουν να τιμούν τους ήρωες τους -τον Ρεντ, τον Μπομπ και τον Τσακ- που έσωσαν όλα τα αβγά από τα κακόβουλα γουρούνια. Ο πόλεμος, όμως, μεταξύ τους δεν έχει τελειώσει. Έχει απλώς εξελιχθεί σε πιο εξελιγμένες φάρσες ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όταν, όμως, μια καινούρια εχθρός, ένας αετός που ακούει στο όνομα Ζέτα, απειλεί να καταστρέψει τα δύο νησιά, τα πουλιά και τα γουρούνια καταλαβαίνουν ότι πρέπει να ενωθούν, αν θέλουν να επιβιώσουν. Ο εκρηκτικός Ρεντ, ο γρήγορος Τσακ και ο ευέξαπτος Μπομπ πρέπει να συνεργαστούν με τα γουρούνια, σε μία ξεκαρδιστική περιπέτεια με στόχο να αφοπλίσουν κάθε όπλο, πριν καταστραφούν. Γρήγορα θα καταλάβουν ότι εχθροί ενωμένοι, ποτέ νικημένοι!Σκηνοθεσία: Τούροπ βαν Όρμαν, Τζον ΡάιςΜε τις φωνές των: Γιάννη Ζουγανέλη, Γιώργου Πυρπασόπουλου, Χάρη Γρηγορόπουλου, Φοίβου Ριμένα, Σοφίας Τσάκα, Δημήτρη ΣαρλούΝτοκιμαντέρ«Ladies in waiting» – 2022Καθώς η εποχή των ψυχιατρικών ασύλων στην Ευρώπη, φτάνει πια στο τέλος της, το ντοκιμαντέρ «Ladies in waiting», επιχειρεί να ρίξει φως στο παρελθόν τους. Μέσα από το πρίσμα μιας οικογένειας νοσηλευτριών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής και τις ζωές μιας ομάδας περιθαλπόμενων, παρατηρούμε τον κοινωνικά κατακριτέο κόσμο της ψυχικής ασθένειας. Ένα ντοκιμαντέρ για τα όρια, τις εμπειρίες ζωής και τις διακρίσεις, το οποίο αποδομεί και επαναπροσδιορίζει, όσα γνωρίζουμε για τη ψυχική υγεία.Σκηνοθεσία: Ιωάννα ΤσουκαλάΣενάριο: Αυρήλιος Καρακώστας, Ιωάννα Τσουκαλά«Η Αφρίν στον καιρό της πλημμύρας» – 2023(Might Afrin: In the time of floods)Ο παντοδύναμος Βραχμαπούτρα φουσκώνει ξανά, έτοιμος να καταπιεί τα πάντα στο διάβα του. Σε ένα νησί από λάσπη που σιγά σιγά εξαφανίζεται, η Αφρίν, μια δωδεκάχρονη ορφανή κοπέλα, ετοιμάζεται να αφήσει τον μοναδικό κόσμο που έχει γνωρίσει μέχρι τώρα. Όταν το σπίτι της βουλιάζει από τις πλημμύρες, η Αφρίν πηγαίνει με τη ξύλινη βάρκα της στη Ντάκα, μια μητρόπολη που σφύζει από ζωή, για να βρει τον πατέρα της. Αναγκασμένη να μεγαλώσει γρήγορα, η Αφρίν πρέπει να αντιμετωπίσει τα μυστήρια ενός κόσμου που βυθίζεται!Σκηνοθεσία: Άγγελος ΡάλληςΠηγή: tvnea.com