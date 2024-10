2024-10-29 18:01:25

Τέλος εποχής σημειώνεται για το γνωστό τηλεπαιχνίδι My Style Rocks του ΣΚΑΙ, μέσα από το οποίο γνωρίσαμε παίκτριες που άφησαν ιστορία με τα ντυσίματά τους, αλλά και τους επικούς καυγάδες τους. Τα τελευταία επεισόδια αναμένεται να προβληθούν στο τέλος του Δεκεμβρίου όταν και θα συμπληρώσουν τα πρώτα 90 επεισόδια του ριάλιτι μόδας, με το γνωστό show να μην επιστρέφει για δεύτερο κύκλο, όπως συνέβη πέρυσι.



Όπως έγινε γνωστό μέσα από το ρεπορτάζ της Έλενας Πολυκάρπου για την εκπομπή Super Κατερίνα, στην ώρα του My Style Rocks που ολοκληρώνεται, θα προβάλλεται η εμπομπή της Ευλαμπίας Ρέβη, η οποία υπέγραψε ξαφνικά συμβόλαιο με τον ΣΚΑΙ και αποχώρησε από το Open λίγο πριν την έναρξη της εκπομπής της «Τώρα Μαζί». Ακόμα, η δημοσιογράφος ανέφερε πως η εκπομπή του Μάρκου Σεφερλή δεν θα κοπεί για να προβληθεί η εκπομπής της Ρέβη, όπως φήμες ήθελαν.



Η δημοσιογράφος της Super Κατερίνα είπε για την Κατερίνα Καραβάτου πως η παρουσιάστρια του My Style Rocks δεν πρόκειται να μείνει εκτός τηλεοπτικής σεζόν όταν το show τελειώσει.



