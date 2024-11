Η εντολή από τον ALPHA είναι οριστική και αμετάκλητη (για άλλη μια φορά!), “βρέξει χιονίσει” η εκπομπή του Νίκου Μουτσινά μετά τόσες συνεχόμενες αναβολές -που έχουμε χάσει το μέτρημα- θα βγει οπωσδήποτε… Η νέα και τελική ημερομηνία που δόθηκε στην δημοσιότητα αναφέρει ημέρα πρεμιέρας, την Παρασκευή 15/11, αφού προηγουμένως είχαμε άλλες τέσσερις ημερομηνίες που επίσης είχαν προγραμματιστεί από τον σταθμό και πάλι ακυρώθηκαν…“Ξεκινήστε να τελειώνουμε” είπαν στον παρουσιαστή που τρέχει και δεν φτάνει Για να δούμε όμως τώρα, τι γίνεται στα παρασκήνια της εκπομπής… Όλοι είναι υπ’ ατμόν, όλα ετοιμάζονται με πυρετώδεις ρυθμούς, γιατί ήδη καθυστέρησαν αρκετά, ειδικά οι πρόβες μετά από πολλές καθυστερήσεις, μόλις ξεκίνησαν- τι ξεκίνησαν δηλαδή – μέχρι τώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, ο παρουσιαστής έχει κάνει μόνο 1,5 πρόβα (ενώ είχε ζητήσει 10) και εκτός απροόπτου θα κάνει και σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη. Με λίγα λόγια, η πρώτη πρόβα αέρα θα είναι και η πρεμιέρα του “ΝΜ Βραδιάτικα“… Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει για τον παρουσιαστή… Ότι οι σφυγμοί του έχουν χτυπήσει κόκκινο από το άγχος και τα νεύρα του έχουν γίνει κουρέλια!Στο μεταξύ, υπεράνθρωπη είναι η προσπάθεια που κάνει ο παρουσιαστής του “ΝΜ Βραδιάτικα” αλλά και η αρχισυντάκτριά του Αγγελική Γιαννακοπούλου, προκειμένου να έχουν τα best ονόματα προσκεκλημένων στην εκπομπή τους από όλους τους χώρους, από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Άλλωστε και ο Νίκος Μουτσινάς ποντάρει σε πολύ μεγάλο βαθμό και στις προσωπικές του φιλίες και γνωριμίες με “ηχηρά” ονόματα, που θα του κάνουν την διαφορά και θα ιντριγκάρουν το τηλεοπτικό κοινό μια και δεν εμφανίζονται συχνά σε εκπομπές … Η σκαλέτα των προσκεκλημένων αλλάζει και ξαναλλάζει όπως μου λένε, με αστραπιαίους ρυθμούς και τα “όχι” που έχουν εισπράξει μέχρι στιγμής είναι πολλά.Στην παραπάνω λίστα των καλεσμένων προστίθενται κάθε τόσο και νέα ονόματα. Οι πηγές μου με ενημερώνουν ότι πρόσφατα ο Γαλλοαλγερινός τραγουδιστής Slimane που λάτρεψε το ελληνικό κοινό στην Eurovision 2024, ήταν η πρώτη μεγάλη “σανίδα σωτηρίας” για τον Νίκο Μουτσινά. Ο εντυπωσιακός καλλιτέχνης που μας συγκλόνισε με την ερμηνεία του στο τραγούδι “Amour”, δέχτηκε κρούση από το επιτελείο της εκπομπής “ΝΜ Βραδιάτικα” και μέχρι στιγμής η συμφωνία μαζί του δεν έχει ευδοκιμήσει, πάντως αν δεχτεί θα είναι και η μεγάλη έκπληξη που θα τον σώσει.Ο Νίκος Μουτσινάς ποντάρει πολλά σε αυτή την νέα βραδινή επιστροφή του, για αυτόν είναι ένα μεγάλο στοίχημα που έχει δώσει πρώτα με τον εαυτό του και μετά με τους τηλεθεατές. Οι αγωνίες και οι φόβοι του παρόλα αυτά είναι μεγάλοι από την πρώτη μέρα που δέχτηκε, και όσο περνάει ο καιρός και πλησιάζει η πρεμιέρα γίνονται μεγαλύτεροι. Η πρεμιέρα τον βρίσκει εξουθενωμένο από τις συνεχόμενες ατυχίες, παρόλο που του έχουν δώσει τα εχέγγυα ότι όλα θα πάνε καλά. Ο ALPHA και τα στελέχη της “Barking well media” του έχουν υποσχεθεί πλήρη στήριξη στην πρώτη του μέρα και ότι θα είναι όλοι στο πλευρό του για να τον εμψυχώνουν και αν τυχόν προκύψει κάποιο πρόβλημα, να του το λύσουν επί τόπου.“Κερδίζουν χρόνο στην επιλογή δυνατών καλεσμένων και ψάχνουν μανιωδώς για τους “best of the best” λένε στους διαδρόμους του καναλιού και συμπληρώνουν, “για αυτό και στην πρώτη εκπομπή της Παρασκευής αφού δεν κατάφεραν να πείσουν τα ονόματα που ήθελαν, δεν θα έχουν καλεσμένους, θα κάνουν ένα “συμμάζεμα” από προηγούμενες εκπομπές του Νίκου Μουτσινά, θα έχει σχολιασμό της χρυσής τηλεόρασης και γενικά χορό και τραγούδι και μπόλικα σκετσάκια”.Το πρόβλημα είναι οι καλεσμένοι από την επόμενη εβδομάδα και μετά. Με τις ατζέντες ανοιχτές και με το τηλέφωνο στο χέρι, μαθαίνω ότι τόσο ο Νίκος Μουτσινάς όσο και η συντακτική του ομάδα με επικεφαλής την Αγγελική Γιαννακοπούλου κάνουν τα αδύνατα δυνατά τα “όχι” που έχουν εισπράξει μέχρι σήμερα να τα κάνουν “ναι” και παρά τις αρχικές αρνήσεις κάποιοι από αυτούς μαθαίνω ότι έχουν ήδη αρχίσει να αναθεωρούν, όπως πχ ο Γρηγόρης Αρναούτογλου που τελικά αποδέχτηκε την πρόσκληση και κάποια στιγμή σύντομα θα τον δούμε στο “ΝΜ Βραδιάτικα”.Επίσης οι πληροφορίες λένε ότι την επόμενη εβδομάδα θα δούμε την Ζέτα Μακρυπούλια και την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στο τραπέζι της εκπομπής, ενώ αναζητούν το τρίτο πρόσωπο, όπως επίσης έχουν δεχτεί η Σίσσυ Χρηστίδου και η Δανάη Μπάρκα, άλλη μέρα για άλλο γκρουπ καλεσμένων. Βέβαια σαν πρώτοι προσκεκλημένοι της εκπομπής από την ερχόμενη εβδομάδα έχουν ακουστεί τα ονόματα του Αντώνη Σρόιτερ, της Σταματίνας Τσιμτσιλή και της Κατερίνας Καινούργιου που θα συμμετέχουν όλοι μαζί σε μια κουβέντα και θα σχολιάζουν θέματα της επικαιρότητας.“Ελένη σε χρειάζομαι”… Το τηλεφώνημα του Νίκου Μουτσινά στην Ελένη Μενεγάκη δεν είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα για τον παρουσιαστή που περίμενε με αγωνία την απάντηση της φίλης του και που πόνταρε πολλά σε αυτήν. Η Μενεγάκη ήταν μια μεγάλη “σανίδα σωτηρίας” του “ΝΜ Βραδιάτικα” για μια εντυπωσιακή είσοδο στις μετρήσεις, αλλά παρόλα αυτά εκείνη απάντησε αρνητικά. Η δημοφιλής παρουσιάστρια, σύμφωνα με πληροφορίες μας, του είπε πως την δεδομένη στιγμή που δεν έχει κάτι σίγουρο να ανακοινώσει για πιθανή επιστροφή της, θεώρησε ότι η παρουσία της δεν θα την ωφελούσε σε κάτι…Αφήστε που οι σχέσεις της με τον ALPHA μετά την αποχώρησή της πριν από 4 χρόνια, συνεχίζουν να μην είναι και οι καλύτερες… Γιατί η Ελένη δεν ξεχνά – κρατήστε το και αυτό…και μετά την λήξη της συνεργασίας τους, ο ALPHA είχε εξαφανίσει και όλες τις εκπομπές της παρουσιάστριας από το επίσημο site του καναλιού (το θυμόμαστε αυτό;).Η τελευταία φορά που Μενεγάκη και Μουτσινάς είχαν συναντηθεί, ήταν στην πρεμιέρα της εκπομπής του “Νικ ο’ Κλοκ” στον ALPHA, πριν από 9 χρόνια. Η πορεία της δεν ήταν καθόλου καλή και κόπηκε πολύ σύντομα. Δες το βίντεο με την sexy Ελένη που είχε πάει στον Μουτσινά και τι είπε:Ο παρουσιαστής Νίκος Μουτσινάς τότε στο φινάλε της εκπομπής του ήταν απολογητικός και είχε μιλήσει για ένα μεγάλο λάθος που έκανε και που πίστεψε ότι είχε πολύ μεγάλη μασχάλη για να βάζει ότι καρπούζι βρισκόταν μπροστά του, ο δε ALPHA είχε δείξει δυσαρεστημένος από την πορεία και τα νούμερα της εκπομπής, όπως και από τις συνεντεύξεις που έκανε ο παρουσιαστής και που δεν ήταν to the point, όπως το κανάλι περίμενε, για αυτό και αποφάσισε να σταματήσει την βραδινή εκπομπή στα 16 επεισόδια.Γράφει η Τζώρτζια Συρίχα στο youweeklyΠηγή: tvnea.com