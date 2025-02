Νίκος Κοκλώνης: Προσπάθειες να επιστρέψει στο Open με την παραγωγή κάποιων πρότζεκτ...

2025-02-06 09:26:42

Προσπάθειες να ρίξει γέφυρες με το Open φέρεται να κάνει ο Νίκος Κοκλώνης, οκτώ μήνες μετά την ξαφνική ολοκλήρωση της συνεργασίας τους, που προκάλεσε αίσθηση.



Όπως αποκαλύπτει η real news, η επίσημη διαβεβαίωση από πλευράς Ιβάν Σαββίδη ότι δεν προχωρά στην πώληση του καναλιού, βάζουν «φρένο» στο ενδεχόμενο ο ισχυρός άνδρας της Barking Well να επιστρέψει στο Open μέσω κάποιου άλλου ιδιοκτήτη που θα το αναλάμβανε.



Επιπλέον μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής του Νίκου Μουτσινά, σε συνδυασμό με τα «ΟΧΙ» που έλαβε από τον ALPHA και το MEGA για την επαναφορά του «Just the 2 of us», ο Νίκος Κοκλώνης αντιλαμβάνεται ότι οι παραγωγές του μειώνονται αισθητά.



Πάντα όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, ο παρουσιαστής και παραγωγός, φέρεται να έκανε κρούση εκ νέου στο Οpen έτσι ώστε να αναλάβει την παραγωγή κάποιων πρότζεκτ. Ωστόσο για την ώρα δεν έχει προκύψει κάποια συμφωνία, μιας και το κανάλι παραμένει πολύ «σφιχτό» οικονομικά, ειδικά στο θέμα «ανοίγματος» σε νέα προγράμματα που είναι δαπανηρά.



