Από την Παρασκευή 15 έως και το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2024, το ERTFLIX βάζει «Τα παιδιά σε πρώτο πλάνο», προβάλλοντας ταινίες και ντοκιμαντέρ που φέρνουν στο προσκήνιο την παιδική ματιά. Ταινίες βραβευμένες με Όσκαρ, κλασικά αλλά και σύγχρονα αριστουργήματα, σπαρταριστές κωμωδίες, καθώς και ταινίες που αφήνουν μια γλυκόπικρη γεύση, περιλαμβάνονται στο μοναδικό αφιέρωμα της ψηφιακής πλατφόρμας της ΕΡΤ έτοιμες για θέαση.ΤΑΙΝΙΕΣ«Στάσου δίπλα μου»(Stand By Me)Σε ένα δεντρόσπιτο στην άκρη του Καστλ Ροκ, μιας μικρής, δασώδους πόλης του Όρεγκον, ένας 12χρονος εκκολαπτόμενος συγγραφέας με το όνομα Γκόρντι Λασάνς, πρόκειται να ξεκινήσει ένα εξαιρετικό ταξίδι στην καρδιά του βορειοδυτικού δάσους, μια εμπειρία που θα αλλάξει την πορεία της ζωής του για πάντα. Ο καλύτερός του φίλος Βερν, έχει ακούσει τον μεγαλύτερο αδελφό του κι έναν φίλο του, να μιλούν για την ανακάλυψη ενός πτώματος στο δάσος. Ελπίζοντας ότι μπορούν να πάρουν τα εύσημα για την εύρεση του πτώματος, ο Γκόρντι ξεκινά μαζί με τον ανασφαλή και φοβισμένο Βερν, τον σκληρό Κρις, και τον παράτολμο Τέντι, για μια περιπέτεια που θα εξελιχθεί σε μια οδύσσεια αυτογνωσίας. Το ταξίδι τους αρχίζει αθώα με το όνειρο να γίνουν ήρωες της πόλης, αλλά πριν τελειώσει ο Γκόρντι, ο Κρις, ο Τέντι και ο Βερν, θα δοκιμαστούν με τρόπους που δεν είχαν φανταστεί ποτέ.Δραματική περιπέτεια, παραγωγής ΗΠΑ 1986Σκηνοθεσία: Ρομπ ΡάινερΠρωταγωνιστούν: Ρίβερ Φοίνιξ, Γουίλ Γουίτον, Κόρεϊ Φέλντμαν, Τζέρι Ο’ Κόνελ, Κίφερ Σάδερλαντ, Ρίτσαρντ Ντρέιφους, Τζον Κιούζακ«Κράμερ εναντίον Κράμερ»(Kramer vs. Kramer)Ο εργασιομανής διαφημιστής Τεντ Κράμερ, φτάνει στο σπίτι του εκστασιασμένος για την κατάκτηση ενός νέου λογαριασμού, για να του πει η σύζυγός του, Τζοάνα, ότι τον εγκαταλείπει για να «βρει τον εαυτό της». Στη φροντίδα του μένει ο 6χρονος γιος τους, ο Μπίλι, ο οποίος είναι αρκετά σίγουρος ότι ο μπαμπάς δεν ξέρει πώς να του φτιάχνει το πρωινό του ή να κάνει οποιοδήποτε από τα πράγματα που έκανε πάντα η μαμά του γι’ αυτόν. Αλλά μόλις ο Τεντ έχει επαναφέρει τη ζωή του σε ισορροπία, γνωρίζει πραγματικά τον γιο του και αρχίζει να αισθάνεται ικανοποιημένος ως γονιός, η Τζοάνα εμφανίζεται απαιτώντας την κηδεμονία του Μπίλι, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια άγρια δικαστική διαμάχη.Δράμα, παραγωγής ΗΠΑ 1979Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ ΜπέντονΠρωταγωνιστούν: Ντάστιν Χόφμαν, Μέριλ Στριπ, Τζάστιν Χένρι, Τζόμπεθ Γουίλιαμς, Τζέιν Αλεξάντερ«Κατά λάθος μπαμπάς»(Big daddy)Ο Σόνι Κούφαξ είναι ένας 32χρονος απόφοιτος της Νομικής Σχολής, που δεν έχει σοβαρό κίνητρο για καριέρα. Το να «αράζει» να παρακολουθεί αθλητικά στην τηλεόραση και να τρώει φαγητό από έξω, με τον αγαπημένο του διανομέα, είναι το ιδανικό του! Το μόνο πρόβλημα είναι ότι η φίλη του Σόνι, Βανέσα, είναι έτοιμη να τον παρατήσει. Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να εντυπωσιάσει την Βανέσα, υιοθετεί τον πεντάχρονο Τζούλιαν με το πρόσχημα ότι είναι ο φυσικός πατέρας του αγοριού. Αντιμέτωπος με τις προκλήσεις της στέρησης ύπνου και της απασχόλησης ενός 5χρονου, ο Σόνι υιοθετεί μια ξεκαρδιστική, ανορθόδοξη προσέγγιση της πατρότητας. Όμως, όταν η Κοινωνική Υπηρεσία απειλεί να του πάρει τον γιο που έχει αγαπήσει, ο Σόνι εκπλήσσει τους πάντες, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες που απέφευγε τόσο καιρό.Δραμεντί, παραγωγής ΗΠΑ 1999Σκηνοθεσία: Ντένις ΝτούγκανΠρωταγωνιστούν: Άνταμ Σάντλερ, Κόουλ Σπράους, Ντίλαν Σπράους, Ρομπ Σνάιντερ, Λέσλι Μαν, Τζόι Λόρεν Άνταμς, Στιβ Μπουσέμι, Τζον Στιούαρτ«Daddy cool»Η Μοντ αποφασίζει να χωρίσει τον Αντριάν, καθώς τον θεωρεί ανώριμο και ακατάλληλο για να κάνει μαζί του οικογένεια. Εκείνος, σε μια ύστατη προσπάθεια να την μεταπείσει, θα μετατρέψει το σπίτι τους σε… παιδικό σταθμό! Ένας παιδικός σταθμός που δεν θα θέλατε να βρεθεί ποτέ το παιδί σας, γίνεται πεδίο σπαρταριστών περιστατικών, αλλά και καυγάδων σε μια κωμωδία περί της ανδρικής ανωριμότητας, γεμάτη ζωντάνια και πάνες.Κωμωδία, παραγωγής Γαλλίας 2017Σκηνοθεσία: Μαξίμ ΓκοβάρΠρωταγωνιστούν: Βενσάν Ελμπάζ, Λοράνς Αρνέ, Γκρεγκορί Φιτουσί, Ζαν-Φρανσουά Κερέ, Μπερνάρ Λε Κοκ, Βανεσά Ντεμουί, Μισέλ Λεμπ«Aftersun»Ένας νεαρός χωρισμένος πατέρας και η μικρή κόρη του πηγαίνουν διακοπές. Στις μέρες που θα ακολουθήσουν, ξεδιπλώνεται η σχέση τους, η ζωή τους, αλλά και τα τραύματα τους. Η ανάμνηση αυτή θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στην ψυχή της -ενήλικης πια- κοπέλας.Δράμα, συμπαραγωγής Ηνωμένου Βασιλείου-ΗΠΑ 2022Σκηνοθεσία-σενάριο: Σάρλοτ ΓουέλςΠρωταγωνιστούν: Φράνκι Κόριο, Πολ Μέσκαλ, Σίλια Ράουλσον Χαλλ, Σπάικ Φιρν, Κέιλεϊ Κόλμαν«Μικρή μαμά»(Petite maman)Η οκτάχρονη Νέλι, μόλις έχασε την αγαπημένη της γιαγιά και βοηθά τους γονείς της να τακτοποιήσουν τα πράγματά της. Εξερευνά το σπίτι όπου μεγάλωσε η μαμά της, Μαριόν, και το δάσος, όπου έπαιζε και είχε χτίσει ένα δεντρόσπιτο, για το οποίο έχει ακούσει τόσα πολλά. Ξαφνικά η μητέρα της φεύγει και η Νέλι αναζητά παρηγοριά στο δάσος. Εκεί, θα συναντήσει ένα κορίτσι της ηλικίας της που χτίζει ένα δεντρόσπιτο. Το όνομά της είναι Μαριόν Οικογενειακή ταινία φαντασίας, παραγωγής Γαλλίας 2021Σκηνοθεσία-σενάριο: Σελίν ΣιαμάΠρωταγωνιστούν: Ζοσεφίν Σανζ, Γκαμπριέλ Σανζ, Νίνα Μερίς, Στέφαν Βαρουπέν, Μαργκότ Αμπασκάλ«Minari»Μία αμερικανοκορεατική οικογένεια μετακομίζει στο Αρκάνσας, τη δεκαετία του ’80, σε ένα τροχόσπιτο, αναζητώντας το δικό της αμερικανικό όνειρο. Το σκηνικό αλλάζει άρδην, μετά την έλευση της πανούργας, αθυρόστομης, αλλά ασύλληπτα τρυφερής γιαγιάς.Δραμεντί, παραγωγής ΗΠΑ 2020Σκηνοθεσία: Λι Άιζακ ΤσανγκΠρωταγωνιστούν: Στίβεν Γέουν, Γιουν Γιο-Τσόνγκ, Άλαν Κιμ, Γουίλ Πάτον, Νόελ Κέιτ Χο, Χαν Γε-ρι«Πατρότητα»(Fatherhood)Σε αυτήν την τρυφερή, αστεία και συγκινητική ιστορία, ο Κέβιν Χαρτ μετά τον ξαφνικό θάνατο της γυναίκας του, αναλαμβάνει το πιο δύσκολο έργο: την πατρότητα. Αληθινή ιστορία για την απώλεια και την αγάπη.Δράμα, παραγωγής ΗΠΑ 2021Σκηνοθεσία: Πολ ΓουάιτζΠρωταγωνιστούν: Κέβιν Χαρτ, Μέλοντι Χερντ, Ντεβάντα Γουάιζ, Άντονι Κάριγκαν, Ντέμπόρα Αγιορίντε, Άλφρι Γούνταρντ«Ουράνια έκπληξη»(Miracles from Heaven)Βασισμένο, στην απίστευτη αληθινή ιστορία της οικογένειας Μπιμ. Όταν η Κρίστι ανακαλύπτει ότι η 10χρονη κόρη της Άννα πάσχει από μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, ψάχνει αγωνιωδώς θεραπεία για την κόρη της. Όταν η Άννα παθαίνει ένα φρικιαστικό ατύχημα, ένα θαύμα ξετυλίγεται στον απόηχο της δραματικής διάσωσής της.Δράμα, παραγωγής ΗΠΑ 2016Σκηνοθεσία: Πατρίσια ΡίγκενΠρωταγωνιστούν: Τζένιφερ Γκάρνερ, Κουίν Λατίφα, Κάιλι Ρότζερς, Μάρτιν Χέντερσον, Κόρτνι Φάνσλερ, Τζον Κάρολ Λιντς«12 Mighty Orphans»Στοιχειωμένος από το μυστηριώδες παρελθόν του, ένας αφοσιωμένος προπονητής ποδοσφαίρου σε γυμνάσιο οδηγεί μια λιπόσαρκη ομάδα ορφανών παιδιών στο πολιτειακό πρωτάθλημα κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης και στην πορεία εμπνέει ένα διαλυμένο έθνος.Αθλητικό, βιογραφικό δράμα εποχής, παραγωγής ΗΠΑ 2021Σκηνοθεσία: Τάι Ρόμπερτς,Πρωταγωνιστούν: Λουκ Γουίλσον, Τζέικ Όστιν Γουόκερ,Βινέσα Σο,Μάρτιν Σιν, Γουέιν Νάιτ,Τριτ Ουίλιαμς,Ρόμπερτ ΝτυβάλΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ«Μπορώ κι εγώ»(I Can Do It)Η ΕΡΤ συμμετέχει, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, στη συμπαραγωγή της EBU, όπου δώδεκα χώρες της Ευρώπης αλλά και της Ασίας φτιάχνουν παιδικά ντοκιμαντέρ, επιλέγοντας τη δική τους ιστορία. Η κάθε ταινία καταγράφει μέσα από τα μάτια του παιδιού-πρωταγωνιστή τη δική του ιστορία, την ιστορία μιας πρόκλησης, την οποία έχει να αντιμετωπίσει, και πώς το επιτυγχάνει.Η σειρά αφορά ηλικίες 8-12 χρόνων. Μέσα από αυτή τη σειρά τα παιδιά της Κύπρου θα έχουν την ευκαιρία να δουν πώς ζουν τα παιδιά σε άλλες χώρες της Ευρώπης αλλά και της Ασίας και τα παιδιά αυτών των χωρών θα δουν πώς ζουν τα δικά μας παιδιά.Ντοκιμαντέρ, συμπαραγωγής EBU 2021-2023Πηγή: tvnea.com