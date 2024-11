Το «The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, έρχεται απόψε, Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, στις 21:00 με μία best of εκπομπή συγκεντρώνοντας ξεχωριστές στιγμές από όλους τους προορισμούς που έχει επισκεφτεί μέχρι τώρα.Όσα θα δούμε στο Βest of «The Roadshow» απόψε στις 21:00Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη, μας ταξιδεύουν και πάλι στην Κρήτη, την Αλεξανδρούπολη, την Κέρκυρα και τα Γιάννενα, την Πάρο, τη Νάξο και την Σαντορίνη, την Εύβοια, τη Ρόδο, την Κοζάνη και τη Λέσβο.Στην Κρήτη πηγαίνουν στην Επισκοπή και συναντούν την κυρία Ειρήνη, την πιο γλυκιά 99χρονη, που έχει ένα από τα παλιότερα περίπτερα της Ελλάδας! Επισκέπτονται το αυτοσχέδιο καταφύγιο του «φιλοσόφου» Μιχάλη, ενώ βρίσκουν στον δρόμο και τον κύριο Ανταράκη, ετών 92, που όχι μόνο θέλει, αλλά είναι και έτοιμος να παίξει τερματοφύλακας σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.Στην Αλεξανδρούπολη, πέφτουν πάνω στον πιο σουρεάλ νεκροθάφτη της πόλης, ενώ στη Ρόδο επισκέπτονται την Κοιλάδα με τις Πεταλούδες και διδάσκουν αγγλικά Στην Κέρκυρα και στα Γιάννενα, χορεύουν ζεϊμπέκικο με τον κύριο Μιχάλη, ο οποίος κάνει τις φιγούρες του με ένα τραπέζι στο στόμα, ενώ δοκιμάζουν και προσπαθούν να πουν την τσιπουρομελοκανελοκουρκουμαδα πιπεράτη, ένα τοπικό ρόφημα που κάνει καλό στην υγεία!Στην Πάρο, την Νάξο και τη Σαντορίνη βρίσκουν το πρώτο τρακτέρ διακοσμημένο με σεμεδάκι από την κυρία Μαρία, που το οδηγεί και που δεν έχει ταξιδέψει ποτέ στη ζωή της! Επισκέπτονται και τον Πύργο Χειμμάρου, που ξεκίνησε να επισκευάζεται από τότε που ο προϋπολογισμός αναγραφόταν σε δραχμές.Στην Εύβοια, πηγαίνουν στο χωριό Άντια, που όλα τα λένε με σφύριγμα, αλλά και στο «Χάνι του Πεθαμένου» που ζουν μια μοναδική εμπειρία! Στην Κοζάνη, στη μέση του πουθενά, βρίσκουν το σπίτι ενός βοσκού και της κοπέλας του, ενώ σε μία καντίνα γνωρίζουν και την κυρία Γιάννα, που δεν θυμάται κανένα όνομα και όλο ρωτάει τον άντρα της. Επισκέπτονται και το χωριό Αντάρτικο, όπου ο Γρηγόρης επιχειρεί να παίξει τρομπέτα και τα αποτελέσματα είναι θεαματικά!Στη Λέσβο, επισκέπτονται τη Μονή Ταξιάρχη, στο Μανταμάδο, και μαθαίνουν την πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία του.Best of «The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε, Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, στις 21:00 στον ΑΝΤ1.Πηγή: tvnea.com