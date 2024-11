Πολλά τα ερωτηματικά για τα πρόσωπα της ψυχαγωγίας του ΣΚΑΪ και το μέλλον της συνεργασίας τους με τον σταθμό, ειδικά με αυτούς που παρουσιάζουν εκπομπές οι οποίες ολοκληρώνονται τα Χριστούγεννα, όπως ο Γιώργος Λιανός και η Κατερίνα Καραβάτου. Ο σταθμός έχει περισσότερο ενημερωτικό προσανατολισμό, όμως, δεν θα λείψει η ψυχαγωγία από το πρόγραμμά του. Το θέμα είναι, τι, πότε και ποιοι.Με την ολοκλήρωση του Survivor και του My Style Rocks, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα ακολουθήσουν κάποιες συζητήσεις του σταθμό και της Acun Medya, με τους δύο παρουσιαστές.Το τι αλλά κυρίως το πότε θα κάνει κάτι ο Γιώργος Λιανός, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από τον ίδιο, καθώς σε λίγο συμπληρώνει έναν χρόνο παραμονής του στον Άγιο Δομίνικο. Από εκεί και πέρα, θα εξεταστούν τα πρότζεκτ που θα έχει στη διάθεσή της η Αcun και ανάλογα με το τι θα επιλέξει ο ΣΚΑΪ θα εξαρτηθεί και το πότε θα ξαναδούμε τον παρουσιαστή ξανά στις οθόνες μας. Για το δεύτερο μισό της τρέχουσας σεζόν, πάντως, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρότζεκτ πέρα από το Exathlon και το Power που να ξεκινάει Ιανουάριο.Η Κατερίνα Καραβάτου είναι λίγο διαφορετική περίπτωση. Από τη μία, γνωρίζουμε ότι είναι ένα πρόσωπο που αρέσει και στον νέο διευθύνοντα σύμβουλο και θα ήθελε ο ΣΚΑΪ να διατηρήσει στο δυναμικό του. Από την άλλη οι δύο πλευρές θα πρέπει να δουν αν βρίσκουν κοινό τόπο ενδιαφέροντος σε κάποιο νέο πρότζεκτ, ώστε να προχωρήσουν. Το ενδεχόμενο προσθήκης ζωντανής ψυχαγωγικής εκπομπής, σε αυτή τη σεζόν τουλάχιστον, με τα τωρινά δεδομένα μοιάζει αδύνατο. Άρα, ίσως αναζητηθεί συγκεκριμένο format για την παρουσιάστρια.Να σημειώσουμε πως ακόμα ένα πρόσωπο με το οποίο ο ΣΚΑΪ θα ήθελε να συνεργαστεί ξανά είναι ο Φάνης Λαμπρόπουλος. Ένας νέος κύκλος του My Man Can προς το τέλος της σεζόν, πριν το καλοκαίρι, είναι ένα ενδεχόμενο που υπάρχει πάντα στο τραπέζι.Γράφει ο Γιώργος Σκρομπόλας zappitΠηγή: tvnea.com