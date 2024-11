Η μόδα και η μουσική συνυπάρχουν για ακόμα μία χρονιά σε ένα φαντασμαγορικό τηλεοπτικό show.Εντυπωσιακές εμφανίσεις, πρωτότυπα acts, ξεχωριστά catwalks και πολλή μουσική. Το MadWalk 2024 by Three Cents, το μεγαλύτερο fashion music event στην Ελλάδα, έρχεται για 14η συνεχόμενη χρονιά και θα μεταδοθεί αποκλειστικά στο MEGA σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.Στην πασαρέλα του MadWalk 2024 by Three Cents, του μοναδικού θεσμού στη χώρα που ενώνει τη μουσική με τη μόδα, το κοινό θα απολαύσει λαμπερά catwalks με δημιουργίες από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands, καθώς και επιβλητικά performances από δημοφιλείς καλλιτέχνες. Την εκδήλωση παρουσιάζει η Βίκυ Καγιά. Στον ρόλο της fashion partner, η Έβελυν Καζαντζόγλου.Σε special guest εμφάνιση, το Eurovision winner, Nemo, παρουσιάζει το νέο του τραγούδι, «Eurostar».Συμμετέχουν οι σχεδιαστές: Celia Kritharioti, Deux Hommes, Laskos by Three Cents, Nasia Sydeta, Nika by Colgate, Peace and Chaos, Soraya Oronti, Sotiris Georgiou by IKEA, Angelos Tsakiris, Valtadoros, Vassilis Zoulias & Pericles Kondylatos και τα brands: 5226 by Celia Kritharioti, adidas, Juicy Couture, Levi’s και Pink Woman.Special acts: Walk of Style by ΔΕΗ με δημιουργίες του σχεδιαστή Apostolos Mitropoulos και Viva Glam Show by Mac.Στη σκηνή θα βρεθούν οι: Apon, Dat Lilly, Emily, Evangelia, Foxy Lee, FY, Gozzy, Joanne, Josephine, Klavdia, Marina Lamprou, Lila, Marseaux, Natasha Kay, Norma, Onemanshow, Seno, Ilenia Williams, Zaf, Γιώργος Αμούτζας, Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Νίκος Απέργης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μπέττυ Μαγγίρα, Τάνια Μπρεάζου, Έλενα Παπαρίζου, Τάμτα, Ελένη Φουρέιρα και πολλοί ακόμα.Η βραδιά κλείνει με ένα εκρηκτικό πάρτι, όπου ο DJ Αντώνης Δημητριάδης (AD-1 MUSIC) δίνει τον παλμό και απογειώνει τη διάθεση με ένα δυναμικό DJ set.To MadWalk 2024 by Three Cents θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου στο Tae Kwon Do και επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις.Πηγή: tvnea.com