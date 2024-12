Με το τέλος της υποστήριξης των Windows 10 να πλησιάζει τον Οκτώβριο του 2025, η Microsoft επιβεβαιώνει την αμετάκλητη στάση της σχετικά με τις απαιτήσεις υλικού για τα Windows 11. Σε πρόσφατη ανακοίνωσή της, η εταιρεία τονίζει ότι η απαίτηση για Trusted Platform Module (TPM) 2.0 είναι "μη διαπραγματεύσιμη".

Σε σχετικό blog post με τίτλο "TPM 2.0 – a necessity for a secure and future-proof Windows 11", ο Steven Hosking, ανώτερος διευθυντής προϊόντων της Microsoft, εξηγεί ότι το TPM 2.0 διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση της προστασίας ταυτότητας και δεδομένων στις συσκευές Windows, καθώς και στη διατήρηση της ακεραιότητας του συστήματος.Το TPM αποτελεί ένα τσιπ ή μια δυνατότητα firmware που βοηθά στην κρυπτογράφηση ή αποκρυπτογράφηση δεδομένων, την επιβεβαίωση ψηφιακών υπογραφών και άλλες κρυπτογραφικές λειτουργίες. Η Microsoft τονίζει ότι αυτή η τεχνολογία είναι απαραίτητη για την υποστήριξη νέων χαρακτηριστικών ασφαλείας όπως το Credential Guard, το Windows Hello for Business και η κρυπτογράφηση δίσκου BitLocker.Παράλληλα, η εταιρεία επισημαίνει ότι το TPM 2.0 είναι κρίσιμο για την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών καθώς περισσότερες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης ενσωματώνονται στις φυσικές συσκευές, το cloud και την αρχιτεκτονική διακομιστών.Παρά τις αυστηρές απαιτήσεις, έχουν υπάρξει διάφορες παρακάμψεις που επιτρέπουν την εκτέλεση των Windows 11 σε μη υποστηριζόμενο υλικό. Ωστόσο, η Microsoft έχει σταδιακά περιορίσει αυτές τις δυνατότητες, ιδιαίτερα με την ενημέρωση 24H2.Η εταιρεία προτρέπει πλέον τους χρήστες των Windows 10 να αγοράσουν νέους υπολογιστές μέσω ειδοποιήσεων πλήρους οθόνης, ακολουθώντας παρόμοια τακτική με αυτή που είχε εφαρμόσει για τους χρήστες των Windows 7 και Windows 8.1.Για τις επιχειρήσεις, η Microsoft προσφέρει την έκδοση Windows 11 LTSC 2024, η οποία καθιστά το TPM προαιρετική απαίτηση, αλλά εξακολουθεί να επιβάλλει μια λίστα συμβατών επεξεργαστών.