Η ΔΕΗ ξεκινά πιλοτικά την παροχή υπηρεσιών FTTH σε επιλεγμένες περιοχές και σε περιορισμένο αριθμό χρηστών με ταχύτητες που φτάνουν το 1Gbps και μέσω του ιδιόκτητου δικτύου της.

Για την πιλοτική περίοδο, η ΔΕΗ διαθέτει δύο πακέτα 24μηνης διάρκειας - το my fiber 500 και το my fiber 1gbps - με ανταγωνιστικές τιμές. Ωστόσο, η τελική τιμολογιακή πολιτική θα οριστικοποιηθεί με την επίσημη εμπορική διάθεση των υπηρεσιών, η οποία προγραμματίζεται για τα μέσα του 2025 με ταχύτητες που θα φτάνουν τα 2.5 Gbps.



Συγκεκριμένα, το πακέτο my fiber 500 προσφέρει ταχύτητες 500/250 Mbps στην τιμή των 27,5 ευρώ μηνιαίως, ενώ το πακέτο my fiber 1gbps παρέχει ταχύτητες 1000/500 Mbps στην τιμή των 33,5 ευρώ μηνιαίως, χωρίς στην προσφορά να περιέχεται σταθερή τηλεφωνία. Και στις δύο περιπτώσεις, η εταιρεία ακολουθεί την τάση της αγοράς προσφέροντας upload speeds στο 50% του download όπως ανακοίνωσαν πρόσφατα και άλλλοι πάροχοι. Η πιλοτική φάση αφορά τις περιοχές τους δήμους Αγίας Παρασκευής, Αμαρουσίου, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Γλυφάδας, Ηλιούπολης, Κηφισιάς, Νέας Ιωνίας, Νέας Σμύρνης, Παπάγου – Χολαργού, Παλλήνης, Περιστερίου, Φιλοθέης – Ψυχικού, Χαλανδρίου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η ΔΕΗ προσφέρει δωρεάν σε κάθε σύνδεση το προηγμένο router ZXHN H3601P της ZTE. Πρόκειται για ένα σύγχρονο home gateway που υποστηρίζει τεχνολογία Dual-band concurrent 11ax Wi-Fi με ταχύτητες έως 3000Mbps και δυνατότητα λειτουργίας στα 160MHz στη ζώνη των 5GHz. Το router είναι συμβατό με το πρότυπο EasyMesh, εξασφαλίζοντας πλήρη κάλυψη Wi-Fi σε όλο το σπίτι.



Η διαδικασία ενεργοποίησης της υπηρεσίας ποικίλλει ανάλογα με την υπάρχουσα υποδομή. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ήδη εξωτερική (κάθετη) εγκατάσταση, η ενεργοποίηση ολοκληρώνεται σε περίπου 5 εργάσιμες ημέρες. Όταν απαιτείται νέα εξωτερική εγκατάσταση, ο χρόνος αναμονής εκτιμάται στον έναν μήνα περίπου.



Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω της ειδικής πλατφόρμας https://myfiberinterest.dei.gr/. Η διάρκεια του συμβολαίου είναι 24 μήνες, ενώ παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης WiFi Repeater με εφάπαξ χρέωση. Επιπλέον, οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν στατική IP με πρόσθετο κόστος 7 ευρώ μηνιαίως. insomniagr

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.