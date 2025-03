Σε μια λαμπερή εκδήλωση, στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου, το Σάββατο 29 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε η απονομή των Αριστείων Φαρμακευτικής Αγοράς 2025 που διοργανώνει η εταιρεία Noufio Communication Services από το 2017. Για ακόμα μία χρονιά, απονεμήθηκαν αριστεία στις επιχειρήσεις, τους φορείς και τις ομάδες, για τη δράση, τις ενέργειες, την παρουσίαση καινοτομιών ή βέλτιστων πρακτικών προς όφελος της φαρμακευτικής περίθαλψης, της πρόληψης και της λειτουργίας των φαρμακείων.Σε μια βραδιά υψηλού κύρους, οι παρουσιάστριες της εκδήλωσης, ηθοποιοί Μαρκέλλα Γιαννάτου και Στέλλα Ψαρουδάκη, υποδέχθηκαν τους περισσότερους από 230 προσκεκλημένους, που έδωσαν το «παρών» στα Αριστεία Φαρμακευτικής Αγοράς.Στην έναρξη της εκδήλωσης χαιρετισμό απηύθυνε η γενική διευθύντρια της Noufio Communication Services κυρία Σοφία Κούνουπα, και ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής των Αριστείων Φαρμακευτικής Αγοράς Καθηγητής Αχιλλέας Γραβάνης.Η εκδήλωση ξεκίνησε με τις απονομές των δύο ειδικών βραβείων «αριστίνδην»:Το πρώτο ειδικό βραβείο απονεμήθηκε στην Καθηγήτρια Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Χριστίνα Δάλλα, για τη συμβολή της στη φαρμακευτική έρευνα και εξέλιξη. Το βραβείο απένειμε ο Καθηγητής Φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης Αχιλλέας Γραβάνης.Το δεύτερο ειδικό βραβείο απονεμήθηκε στον φαρμακοποιό και εκδότη Τάκη Χονδρογιάννη, για την πολυετή προσφορά του στην ενημέρωση του φαρμακευτικού κλάδου. Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους του η κυρία Αντωνία Κατσουλιέρη, CEO της Boussias media και το απένειμε ο φαρμακοποιός και συγγραφέας Ηλίας Κατσόγιαννης.Ακολούθησε η απονομή στις 14 κατηγορίες Αριστείων Φαρμακευτικής Αγοράς.Αναλυτικότερα:01 Εταιρική κοινωνική ευθύνη στη φαρμακευτική αγοράΤα βραβεία απένειμε η Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη.Platinum: ΒΙΑΝΕΞΤο βραβείο παρέλαβε η κυρία Όλγα Τριανταφύλλου, Corporate Social Responsibility Manager του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ.Gold: Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου & ΚρήτηςΤο βραβείο παρέλαβε ο κ. Μιχάλης Πλακογιαννάκης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. ΣΥΦΑΚ.Silver: Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών ΛάρισαςΤο βραβείο παρέλαβε ο κ. Αθανάσιος Γκάτας, από το Τμήμα Πωλήσεων του ΣοΦΛΑ02 Δράσεις βιώσιμης ανάπτυξηςΣτην υποκατηγορία Δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης για το περιβάλλον τα βραβεία απένειμε ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός.Platinum: Καραμπίνης MedicalΤο βραβείο παρέλαβε η κυρία Μπίλλυ Ευαγγελία Μπότση, Brand Manager Καραμπίνης Medical.Gold: Φαρμακαποθήκη ΛΙΑΦΑΡΜΤο βραβείο παρέλαβε η κυρία Ιωάννα Δόντη, Marketing Assistant.Silver: Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών ΛάρισαςΤο βραβείο παρέλαβε η κυρία Φαίη Ζαρκινού, Μέλος Δ.Σ. του ΣοΦΛΑ.Στις υποκατηγορίες Δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης για την κοινωνία και Δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης για τη διακυβέρνηση τα βραβεία απένειμε η Πρόεδρος τη Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Σοφία Τράντζα.Δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης για την κοινωνίαPlatinum: Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών ΑττικήςΤο βραβείο παρέλαβε ο κ. Ιωάννης Μαλλιαρός, Πρόεδρος Δ.Σ. Ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ.Gold: Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών ΛάρισαςΤο βραβείο παρέλαβε η κυρία Δήμητρα Μητσογιάννη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού.Δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης για τη διακυβέρνησηPlatinum: Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών ΑττικήςΤο βραβείο παρέλαβε η κυρία Κωνσταντία Νικολαΐδου, Διευθύντρια Εργασιών, Επικοινωνίας, Ανθρώπινου Δυναμικού & Πιστοποιήσεων του Ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ.03 Δράσεις για την ενημέρωση για θέματα υγείας, πρόληψης και φροντίδαςΤα βραβεία απένειμε η κυρία Δέσποινα Μακριδάκη, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.Platinum: Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών ΛάρισαςΤο βραβείο παρέλαβε ο κ. Πέτρος Καφανέλης, Πρόεδρος Δ.Σ. του ΣοΦΛΑ.Gold: Φαρμακείο Παναγιώτης Κανελλόπουλος για την έκδοση ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣΤο βραβείο παρέλαβε ο κ. Παναγιώτης Ψυρίλλος, Αρχισυντάκτης του περιοδικού Σύμβουλος Υγείας.04 Προωθητική καμπάνια προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω του φαρμακείου προς το κοινόΤο βραβείο απένειμε ο κ. Βασίλης Μπιρλιράκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.Platinum: PHARMACOOP ALLIANCEΤο βραβείο παρέλαβαν οι κύριοι Πέτρος Καφανέλης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΟΦΛΑ, Χαράλαμπος Κετσιμπάσης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΥΦΑΚ, και Νίκος Μουργελάς, Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΥΦΤΑ05 Καλύτερη διαφημιστική καμπάνια για προϊόντα φαρμακείουΤα βραβεία στις δύο υποκατηγορίες απένειμε ο κ. Θανάσης Μουχτής, Γενικός Διευθυντής Ομίλου ΠΕΙΦΑΣΥΝ.Στα Μέσα Μαζικής ΕνημέρωσηςPlatinum: UNI-PHARMAΤο βραβείο παρέλαβε o κ. Τάσος Μπίθας, Head of Media.Gold: ΒΙΑΝΤο βραβείο παρέλαβε η κυρία Αφροδίτη Κουρούκλη, Product Manager.Digital καμπάνιαPlatinum: BIANΤο βραβείο παρέλαβαν ο κ. Μάριος Περιορής, Product Manager & η κυρία Ιωάννα Βασιλοπούλου, Marketing Manager.Gold: INTERMEDΤο βραβείο παρέλαβε η κυρία Ναταλία Πουλιάση, Marketing Executive.06 Εκπαίδευση φαρμακοποιών και επιστημονικά προγράμματαΤα βραβεία απένειμε ο Καθηγητής Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παρασκευάς Δάλλας.Platinum: Πειραϊκός Φαρμακευτικός ΣυνεταιρισμόςΤο βραβείο παρέλαβε η κυρία Τζένη Μαυρίδη, Γενική Γραμματέας Δ.Σ. Ομίλου ΠΕΙΦΑΣΥΝ.Gold: Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου & ΚρήτηςΤο βραβείο παρέλαβε ο κ. Χαράλαμπος Κετσιμπάσης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΥΦΑΚ.Silver: Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών ΛάρισαςΤο βραβείο παρέλαβε η κυρία Ευαγγελία Πάνου, Φαρμακοποιός του ΣοΦΛΑ.Silver: Φαρμακαποθήκη ΛΙΑΦΑΡΜΤο βραβείο παρέλαβε η κυρία Όλγα Μαυρίδου, Υπεύθυνη Αγορών.07 Καινοτόμo προϊόν στο φαρμακείοΣτην υποκατηγορία που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά - ΜΗΣΥΦΑ – OTC τα βραβεία απένειμε η κυρία Αγάπη Φουρναράκη, Κοινοτική Φαρμακοποιός.Platinum: ΒΙΑΝΤο βραβείο παρέλαβε η κυρία Σοφία Καλοειδή, Product Manager.Gold: MAM HELLASΤο βραβείο παρέλαβε η κυρία Λέττυ Βαρέλλα, General Manager της MAM Hellas.Silver: NEWPHARMΤο βραβείο παρέλαβε ο κ. Χρήστος Λάνης, General Manager Newpharm.Στις επόμενες δύο υποκατηγορίες τα βραβεία απένειμε η κυρία Γεωργία Τζουλέκη, φαρμακοποιός και αντιπρόσωπος του Φ.Σ. Ηλείας στον ΠΦΣ.Συμπληρώματα ΔιατροφήςPlatinum: ΒΙΑΝΤο βραβείο παρέλαβε η κυρία Αφροδίτη Κουρούκλη, Product Manager.Gold: INTERMEDΤο βραβείο παρέλαβε η κυρία Μαρκέλλα Καφούρου, Senior R&D Officer.Καλλυντικά – Προϊόντα περιποίησηςPlatinum: INTERMEDΤο βραβείο παρέλαβε η κυρία Βλάσσια Αρώνη, Senior R&D Officer InterMed.Gold: YOUTH LABΤο βραβείο παρέλαβε ο κ. Μπάμπης Φωταράς, Γενικός Διευθυντής YOUTH LAB.Silver: BEAUTY VELONASΤο βραβείο παρέλαβαν οι κυρίες Αγγελική Πανέ, Φιλιώ Μουρατίδου και Φωτεινή Χατζησαββίδου.08 Καινοτόμα υπηρεσία στο φαρμακείοΤα βραβεία απένειμε η κυρία Ντανιέλα Μάλο, Πρόεδρος της ΕΕΦΑΜ.Platinum: Καραμπίνης MEDICALΤο βραβείο παρέλαβε ο κ. Γεώργιος Μανθόπουλος, Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής της Καραμπίνης Medical.Gold: DYONMEDΤο βραβείο παρέλαβε η κυρία Χριστίνα Πούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος.Silver: Φαρμακείο Παναγιώτης Κανελλόπουλος για την έκδοση ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣΤο βραβείο παρέλαβε η κυρία Δήμητρα Νικολάκενα, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του περιοδικού Σύμβουλος Υγείας.09 Λανσάρισμα νέου προϊόντος φαρμακείουΤα βραβεία απένειμε ο κ. Κωνσταντίνος Γεωργίου, Head of Consulting and Services Greece της εταιρείας IQVIA.Platinum: ARALFARMΤο βραβείο παρέλαβε ο κ. Ιωάννης Νούσης, Γενικός Διευθυντής.Gold: BEAUTY VELONASΤο βραβείο παρέλαβαν οι κυρίες Αγγελική Πανέ, Φιλιώ Μουρατίδου και Φωτεινή Χατζησαββίδου.Gold: ΒΙΑΝΤο βραβείο παρέλαβαν ο κ. Ανδρέας Μεταξάς, Product Manager & η κυρία Μαρία Μπόζια, Marketing Manager.Silver: MEDWORLDΤο βραβείο παρέλαβε ο κ. Παναγιώτης Καραγιάννης, Ιδρυτής & CEO της MEDWORLD.Silver: Regenis - SmakieΤο βραβείο παρέλαβε η κυρία Χρυσάνθη Παπαδοπούλου, υπεύθυνη Φαρμακοποιός της Regenis.10 Design και packaging προϊόντος φαρμακείουΤα βραβεία απένειμε η κυρία Έλενα Χρονοπούλου, Φαρμακοποιός και Αντιδήμαρχος Κηφισιάς.Platinum: BEAUTY VELONASΤο βραβείο παρέλαβαν οι κυρίες Αγγελική Πανέ, Φιλιώ Μουρατίδου και Φωτεινή Χατζησαββίδου.Gold: ARALFARMΤο βραβείο παρέλαβε η κυρία Βικτώρια Γεωργιάδου, από το Εμπορικό Τμήμα της εταιρείας.11 Digital Εταιρική ΠαρουσίαΤα βραβεία απένειμε ο κ. Χρήστος Μαρτάκος, Πρόεδρος της ΕΛΕΜΑ.Platinum: ARALFARMΤο βραβείο παρέλαβε ο κ. Στέλιος Μιλεούνης, Operation Manager.Gold: INTERMEDΤο βραβείο παρέλαβε ο κ. Τάσος Μπίθας, Head of Media.12 Υπηρεσίες υποστήριξης φαρμακείωνΤα βραβεία απένειμε η Πρόεδρος των Φαρμακοποιών του Κόσμου Δώρα Μανωλάκου.Platinum: EUROPHARMACYΤο βραβείο παρέλαβε η κυρία Εύη Χατζημιχάλη, Διευθύντρια του Τμήματος Υποστήριξης της Europharmacy.Gold: Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου & ΚρήτηςΤο βραβείο παρέλαβε ο κ. Μιχάλης Πλακογιαννάκης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. ΣΥΦΑΚ.13 Ομάδα πωλήσεων που διακρίθηκε στα φαρμακείαΤα βραβεία απένειμε ο κ. Βασίλειος Πενταφράγκας, Εντεταλμένος Σύμβουλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας.Platinum: Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου & ΚρήτηςΤο βραβείο παρέλαβε η κυρία Μαίρη Στεργιάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια και Εμπορική Διευθύντρια ΣΥΦΑΚ.Gold: EUROPHARMACYΤο βραβείο παρέλαβε η κυρία Ζωή Γαβριηλίδου, Διευθύντρια του Τμήματος Πωλήσεων της Europharmacy.14 Καλύτερο περίπτερο στο HELLAS PHARM 2025Για τα βραβεία αυτά ανέβηκε στη σκηνή η Γενική Διευθύντρια της Noufio Communication Services, κυρία Σοφία Κούνουπα.Platinum: UNI-PHARMA - INTERMEDΤο βραβείο παρέλαβε ο κ. Τάσος Μπίθας, Head of Media.Gold: FREZYDERMΤο βραβείο παρέλαβε ο κ. Χρήστος Δόδουρας, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων.Silver: ARALPHARMΤο βραβείο παρέλαβε ο κ. Ιωάννης Νούσης, Γενικός Διευθυντής.Τα Αριστεία Φαρμακευτικής Αγοράς 2025 πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα των:Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών, Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος, Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας, Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Management, Ελληνικής Ένωσης Market Access, Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης, Pharma Innovation Forum Greece, Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Καλλυντικών και ΑρωμάτωνΧορηγοί επικοινωνίαςΟ Κόσμος του Φαρμακείου, DailyPharmaNews, HealthMag, Healthupdate, Healthweb, Iatro.gr, Iatronet, Onmed, Farmakopoioi, PharmaTeam, Pharmacorner