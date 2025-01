Η ΟpenAI μπορεί να ετοιμάζεται για μια νέα πρόκληση: τα ανθρωποειδή ρομπότ. Η εταιρεία φαίνεται να σκέφτεται το ενδεχόμενο κατασκευής ανθρωποειδών ρομπότ.

Ωστόσο, υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με το δυνητικό έργο ανθρωποειδών ρομπότ της OpenAI, καθώς το χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή των ρομπότ και οι προβλεπόμενες εφαρμογές τους παραμένουν αβέβαιες.Τα ανθρωποειδή ρομπότ διαθέτουν τεράστιες δυνατότητες σε διάφορους τομείς, από τον εξορθολογισμό των λειτουργιών των αποθηκών και την παροχή υποστήριξης στο σπίτι μέχρι την προώθηση των βιομηχανικών διαδικασιών.Όπως αναφέρει, interestingengineering το 2021, η OpenAI έκλεισε το τμήμα ρομποτικής της. Ωστόσο, η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα την επανίδρυση της ερευνητικής της ομάδας ρομποτικής μετά από μια παύση τριών ετών. Πριν από το κλείσιμό του, το τμήμα ρομποτικής της εταιρείας πέτυχε πολλά σημαντικά ερευνητικά ορόσημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτά περιλαμβάνουν την επιτυχή εκπαίδευση ενός ρομποτικού βραχίονα για την επίλυση ενός κύβου Rubik και τη διάθεση του Roboschool, μιας σειράς εργαλείων προσομοίωσης για την εκπαίδευση ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, εάν η OpenAI επανεισέλθει στον χώρο της ρομποτικής, θα αντιμετώπιζε σκληρό ανταγωνισμό από τους υπάρχοντες παίκτες, όπως η Nvidia και η Tesla, οι οποίοι έχουν ήδη επενδύσει σε μεγάλο βαθμό σε αυτόν τον αναπτυσσόμενο τομέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αγορά ανθρωποειδών ρομπότ αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας την προβλεπόμενη αξία των 66 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2032.Ωστόσο, οι πηγές αποκάλυψαν επίσης ότι προς το παρόν, η κατασκευή ανθρωποειδών ρομπότ δεν αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρεία, η οποία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.Πρόσφατα, η OpenAI αποκάλυψε τα τελευταία της μοντέλα που ονομάζονται o3 και o3-mini. Πρόκειται για προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που έχουν σχεδιαστεί για να υπερέχουν σε πολύπλοκες εργασίες συλλογιστικής. Και τα δύο μοντέλα είναι προς το παρόν διαθέσιμα για περιορισμένες δοκιμές, επιτρέποντας σε ερευνητές και προγραμματιστές να εξερευνήσουν τις δυνατότητές τους και να παρέχουν πολύτιμη ανατροφοδότηση στην OpenAI.Επενδύσεις σε άλλες εταιρείεςΕν τω μεταξύ, η OpenAI έχει ήδη πραγματοποιήσει στρατηγικές επενδύσεις σε εταιρείες ρομποτικής όπως η Figure AI και η 1X, επιδεικνύοντας το ενδιαφέρον της για τον χώρο. Νωρίτερα φέτος τον Φεβρουάριο, η OpenAI συμμετείχε σε ένα γύρο χρηματοδότησης 625 εκατομμυρίων δολαρίων για την Figure AI Inc. Η τελευταία δημιουργία της Figure AI, το ανθρωποειδές ρομπότ Figure 02, αξιοποιεί μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκαν με τη βοήθεια της OpenAI. Αυτά τα μοντέλα επιτρέπουν στο ρομπότ να επεξεργάζεται αποτελεσματικά φωνητικές εντολές από υπαλλήλους που εργάζονται σε αποθήκες.Η OpenAI έχει επίσης επενδύσει στην 1X, μια νορβηγική εταιρεία ρομποτικής που ανταγωνίζεται την Figure AI. Η 1X δημιούργησε ένα ανθρωποειδές ρομπότ με τροχούς που ονομάζεται EVE, ικανό να φτάσει ταχύτητες έως και 15 χιλιόμετρα την ώρα. Η εταιρεία αναπτύσσει ένα δεύτερο, πιο αργό ρομπότ σχεδιασμένο για ευρεία χρήση.Αυτές οι συνεργασίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια πολύτιμη βάση για τις ρομποτικές προσπάθειες της OpenAI και να επιταχύνουν τη διαδικασία ανάπτυξης.Επίσης, κυκλοφορούν φήμες ότι η OpenAi ενδιαφέρεται να κατασκευάσει προσαρμοσμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με το Reuters, η OpenAI συνεργάζεται με την Broadcom και την Taiwan Semiconductor Manufacturing Co για τη δημιουργία ενός επεξεργαστή συμπερασμάτων. Αυτή η συνεργασία θα μπορούσε να διευκολύνει την ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου τσιπ βελτιστοποιημένου για την τροφοδοσία του λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης στα ανθρωποειδή ρομπότ της OpenAI.