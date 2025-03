Ως είδηση των προηγούμενων ημερών παρουσιάστηκε από τη νέα διοίκηση του ΣΚΑΪ η συνεργασία με την δημοσιογράφο Ελένη Βαρβιτσιώτη με προηγούμενη θητεία τους Financial Times. H προ-προηγούμενη θητεία της ήταν στην Καθημερινή και τον… ΣΚΑΪ.Η είδηση πίσω από την είδηση στην νέα-παλιά συνεργασία είναι πως η διοίκηση του πολυμεσικού ομίλου θέλει την επόμενη σεζόν να μεταφέρει δίκην σειράς ντοκιμαντέρ το βιβλίο «Η τελευταία μπλόφα – Το παρασκήνιο του 2015, οι συγκρούσεις, το Plan B» που συνυπογράφει η δημοσιογράφος με τη συνάδελφό της Βικτωρίας Δενδρινού (ανταποκρίτρια του Bloomberg στις Βρυξέλλες, νυν επικεφαλής του γραφείου του δικτύου στην Αθήνα, με προηγούμενη θητεία σε Wall Street Journal, Reuters Breakingnews και Economist).Ο νέος CEO Κωνσταντίνος Ζούλας είναι θιασώτης τέτοιας τυπολογίας οπτικοακουστικού περιεχομένου. Δηλαδή σειρών ταινιών τεκμηρίωσης που συνδυάζουν την ελκυστική αφηγηματική ροή με παράθεση ιστορικών γεγονότων.Το βιβλίο των δύο δημοσιογράφων «συστήνεται» ως «νηφάλια» και η «αντικειμενική» αποτίμηση του 2015 με υλικό προϊόν έρευνας το οποίο βασίζεται «σε πάνω από 230 ώρες off the record συνεντεύξεων με 95 πρωταγωνιστές των γεγονότων που σημάδεψαν τη χώρα από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούλιο του 2015».Η έκδοση στον χώρο των κριτικών βιβλίο, όταν κυκλοφόρησε, τροφοδότησε σκεπτικισμό, τουλάχιστον σε μερίδα τους, θέτοντας προβληματισμό αξιοπιστίας καθώς οι πηγές που «μίλησαν» δεν κατονομάζονται.Ο νέος διευθύνων σύμβουλος δείχνει μια ροπή προτίμησης προς τις επετείους σημαντικών γεγονότων. Εκφράστηκε προσφάτως από τη σειρά ιστορικών ντοκιμαντέρ «Η σκοτεινή δεκαετία 1964-1974» η οποία προβλήθηκε στον απόηχο του 2024, στα 50άχρονα της Μεταπολίτευσης.Τη νέα σεζόν ο Ζούλας δείχνει να θέλει να «γιορτάσει», μέσω ΣΚΑΪ, τα 10άχρονα από την πιο κρίσιμη στιγμή για την Ελλάδα, στη νεώτερη ιστορία της, με την τηλεοπτική μεταφορά της «Τελευταίας μπλόφας», εγείροντας ερωτηματικά για τις πραγματικές διαθέσεις πίσω από την τεκμηριωμένη «εικόνα».Με το σχέδιο για το νέο «big thing» του στον τομέα των ιστορικών ντοκιμαντέρ, ο ΣΚΑΪ μοιάζει σαν να θέλει να ρίξει νερό στο μύλο του διχασμού και της τοξικότητας. Διότι η «Τελευταία μπλόφα» παρουσιάζει την οπτική των δανειστών, αντι των Ελλήνων, όπως υποστηρίζεται.Δεν είναι γνωστό αν ο CEO του ΣΚΑΪ συμφωνεί με τη ρήση «όσο πιο πολύ πίσω πάμε στο παρελθόν, τόσο πιο μακριά στο μέλλον μπορούμε να δούμε» του Ουίνστον Τσώρτσιλ. Πάντως, σαν σε αντίστιξη, ο γκουρού των επενδύσεων Γουόρεν Μπάφετ έχει πει πως «αν όλο το παιχνίδι είχε να κάνει με το τι έγινε στο παρελθόν, τότε οι πιο πλούσιοι άνθρωποι θα ήταν βιβλιοθηκάριοι».Πηγή:topontikiΠηγή: tvnea.com