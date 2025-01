Με θεαματική άνοδο για το ERTFLIX ολοκληρώθηκε το 2024 επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στρατηγικής που εφάρμοσε η διοίκηση της ΕΡΤ από τις αρχές της χρονιάς. Ο εμπλουτισμός με σειρές μυθοπλασίας υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, η ενδυνάμωση με κινηματογραφικές ταινίες και η ένταξη παιδικού προγράμματος αγκαλιάστηκε θερμά από το κοινό, οδηγώντας τη δημόσια πλατφόρμα σε νέα επίπεδα επιτυχίας.Η χρονιά έκλεισε με 219.000.000 θεάσεις, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 58% σε σχέση με το 2023. Η μέση μηνιαία θέαση ξεπέρασε τα 18.250.000 views, ενώ οι ημερήσιες θεάσεις ανήλθαν στις 599.000.Η κατηγορία On Demand αποτέλεσε το 70% της συνολικής θέασης (έναντι 80% το 2023), καθώς το live streaming υπερδιπλασιάστηκε (+139%) χάρη στη μετάδοση μεγάλων αθλητικών γεγονότων (Euro, Προολυμπιακό Τουρνουά Μπάσκετ και Ολυμπιακοί Αγώνες) το καλοκαίρι.Παράλληλα, το Video On Demand (VOD) παρουσίασε σε απόλυτο αριθμό θεάσεων αύξηση 39% σε σχέση με το 2023, με σημαντική συμβολή:Ξένου Προγράμματος: Αύξηση 110% λόγω της συμφωνίας με τη Sony αλλά και του νέου σχεδιασμού στον προγραμματισμό ταινιών με βάση θεματικές που αφορούν το ελληνικό κοινό.Ελληνικών Σειρών: Αύξηση 38%, με επιτυχίες όπως Η παραλία, Ηλέκτρα, Το δίχτυ και οι μίνι σειρές Έρημη Χώρα ΙΙ και Η Μαρία που έγινε Κάλλας.Παιδικού Προγράμματος: Εντυπωσιακή αύξηση 90% χάρη στο νέο κανάλι ERTKids από τον Απρίλιο.Δεκέμβριος 2024: Ρεκόρ VOD στον τελευταίο μήνα της χρονιάςΟ Δεκέμβριος έκλεισε με 18.173.000 θεάσεις, ενώ οι VOD θεάσεις έφτασαν σε ιστορικό υψηλό 15.200.000 (+23% από τον Δεκέμβριο 2023).Η μίνι σειρά «Η Μαρία που έγινε Κάλλας», που «ανέβηκε» στο ERTFLIX στις 13 Δεκεμβρίου, συγκέντρωσε 2.500.000 θεάσεις σε μόλις 18 ημέρες, αποτελώντας κορυφαία επιτυχία της πλατφόρμας.Επιπλέον, η θεαματικότητα αυξήθηκε:Ξένες Ταινίες: +49% λόγω της ιδιαίτερα ενδυναμωμένης ζώνης με ταινίες για την εορταστική περίοδο, όπως Where the Crawdads Sing και Χριστουγεννιάτικο Ρομάντζο.Ξένες σειρές: Tις περισσότερες θεάσεις συγκέντρωσαν οι Atypical και City on a HillΕλληνικές Ταινίες: Ξεχώρισαν το Chevalier με τον Σάκη Ρουβά και Νοτιάς του Τάσου ΜπουλμέτηΝτοκιμαντέρ : Σημαντική απήχηση είχαν Η δική μας Μεταπολίτευση και ο Ιωάννης ΚαποδίστριαςEνημέρωση: Εκτός των δελτίων, οι εκπομπές Κεραία και 365 στιγμές διακρίθηκαν για τις θεάσεις τους.Ψυχαγωγία: Το Στούντιο 4 βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση, ενώ Πρωίαν σε είδον και Πες τη λέξη συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον του κοινού.Το live streaming σημείωσε 2.940.600 θεάσεις τον Δεκέμβριο (+84% από τον Δεκέμβριο 2023). Η θετική μεταβολή προήλθε από ΕΡΤ3, ΕΡΤNEWS, ERTSPORTS1, ERT CHRISTMAS (θεματικό pop up κανάλι), ERT MUSIC και CHRISTMAS RADIO (θεματικό ραδιόφωνο).Η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ συνεχίζει με επιτυχία να προσφέρει ποιοτικό περιεχόμενο συνδυάζοντας την ψυχαγωγία, την ενημέρωση και την πολιτιστική ανάδειξη επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ERTFLIX ως κορυφαίου μέσου στο ψηφιακό τοπίο της χώρας.Με την υποστήριξη του κοινού, το ERTFLIX συνεχίζει δυναμικά για ένα ακόμα πιο δημιουργικό 2025.Πηγή: tvnea.com