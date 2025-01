ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας

Porphyrios, Bishop of Arta and later of AcarnaniaΠορφύριος Επίσκοπος Αρτης και μετέπειτα Ακαρνανίας

Κύριε Σπυρίδωνα Φράγκο

Στην έκδοση της εφημερίδας σας, του μηνός Δεκεμβρίου 2024, καθώς και στην ανάρτηση που κάνατε στο διαδίκτυο αναφέρετε επί λέξει «Πιο συγκεκριμένα και κατά την διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης κάποιων ζημιών στο ταβάνι της εκκλησίας, έκπληκτοι ανακάλυψαν ότι κάτω από το παλαιό ταβάνι, υπήρχε κρυμμένο ένα αριστούργημα!!! Και όταν λέμε αριστούργημα μιλάμε για ένα ταβάνι που έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τους ειδικούς τον 18ο Αιώνα και πιθανότατα κατά την περίοδο που χτίστηκε ο Ιερός Ναός δηλαδή το έτος 1787.

ximeronews

