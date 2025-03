tinanantsou.blogspot.gr

Επίτιμη Διδάκτορας του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ θα αναγορευτεί η Γενική Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN), Fabiola Gianotti.Η Τελετή Αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Μαρτίου 2025 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ.Πρόγραμμα Τελετής ΑναγόρευσηςΠροσφώνηση από την Πρόεδρο του Τμήματος Φυσικής, Καθηγήτρια Αλεξάνδρα ΙωαννίδουΧαιρετισμός από τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Χαράλαμπο ΦείδαΧαιρετισμός από τον Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών ΑΠΘ, Καθηγητή Νικόλαο ΚαντηράνηΈπαινος της τιμωμένης από τον Καθηγητή Κωνσταντίνο ΚορδάΤελετή ΑναγόρευσηςΑντιφώνηση και ομιλία από́ την τιμωμένη, με θέμα: «The Higgs boson and our life»Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα της τιμωμένηςΗ Fabiola Gianotti είναι η Γενική Διευθύντρια του CERN, του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Σωματιδιακής Φυσικής. Έλαβε διδακτορικό δίπλωμα στην πειραματική σωματιδιακή φυσική από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, στην Ιταλία. Από το 1994 είναι ερευνήτρια φυσικός στο CERN. Έχει εργαστεί σε διάφορα πειράματα του CERN, κυρίως στην έρευνα, ανάπτυξη και κατασκευή ανιχνευτών, στην ανάπτυξη λογισμικού και στην ανάλυση δεδομένων.Από τον Μάρτιο 2009 έως τον Φεβρουάριο 2013, ήταν επικεφαλής («Spokesperson») του πειράματος ATLAS στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων (LHC). Εκείνη την περίοδο τα πειράματα ATLAS και CMS ανακοίνωσαν την ανακάλυψη του μποζονίου Higgs.Είναι μέλος πολλών διεθνών επιτροπών, έλαβε δεκατέσσερις τιμητικούς διδακτορικούς τίτλους από πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο και είναι εξωτερικό μέλος οκτώ Ακαδημιών Επιστημών παγκοσμίως.Της απονεμήθηκε η τιμητική διάκριση «Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana», το ειδικό βραβείο «Breakthrough Prize in Fundamental Physics», το βραβείο «Enrico Fermi» της Ιταλικής Εταιρείας Φυσικής, το μετάλλιο τιμής του Ινστιτούτου «Niels Bohr» (Κοπεγχάγη) και το μετάλλιο Tate του Αμερικανικού Ινστιτούτου Φυσικής για διεθνή ηγεσία. Κατατάχθηκε 5η προσωπικότητα της χρονιάς 2012 από το περιοδικό Time.Διορίστηκε Γενική Διευθύντρια του CERN τον Νοέμβριο του 2014 για την περίοδο 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, ενώ το Νοέμβριο του 2019 διορίστηκε για δεύτερη θητεία, από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2025. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του CERN που Γενικός Διευθυντής διορίζεται για δεύτερη πλήρη θητεία. Είναι η πρώτη γυναίκα στη θέση αυτή.Εκδήλωση για τα 70 χρόνια του CERNΑμέσως μετά την Τελετή Αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί, στον ίδιο χώρο, Εκδήλωση για τη συμπλήρωση 70 χρόνων από την ίδρυση του CERN, του οποίου η Ελλάδα είναι ιδρυτικό μέλος.Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ και τελεί υπό την αιγίδα της Σχολής Θετικών Επιστημών ΑΠΘ.Πηγή; https://www.ertnews.gr/roi-idiseon/apth-i-g-dieythyntria-tou-cern-fabiola-gianotti-anagoreyetai-epitimi-didaktoras-tou-tmimatos-fysikis-ekdilosi-gia-ta-70-xronia-tou-organismou/