Στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου του 2024, στο Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης, είχε πραγματοποιηθεί το συνέδριο με τίτλο «Η Άνοδος της Σωματιδιακής Φυσικής» , με αφορμή την 50ή επέτειο από την ανακάλυψη του σωματιδίου J/ψ το 1974. Πριν από μερικές ημέρες, όλες οι γραπτές εκδοχές των ομιλιών που δόθηκαν στο συνέδριο, συγκεντρώθηκαν και δημοσιεύθηκαν πριν από μερικές ημέρες ΕΔΩ: Highlights in High-Energy Physics. Συνολικά, αποτελούν ένα εννοιολογικό ταξίδι μέσα από τα σημαντικότερα βήματα που οδήγησαν στην διατύπωση του Καθιερωμένου Προτύπου της σωματιδιακής φυσικής.

Από την ανακάλυψη του σωματιδίου J/ψ το 1974, η οποία πυροδότησε την «Επανάσταση του Νοεμβρίου» και εδραίωσε το Καθιερωμένο Πρότυπο, μέχρι την ανάπτυξη της Κβαντικής Χρωμοδυναμικής (QCD) και την πειραματική επιβεβαίωση των ασθενών αλληλεπιδράσεων διαμέσου των μποζονίων W και Z, γίνεται μια ανασκόπηση για να εντοπιστεί η εξέλιξη της σωματιδιακής φυσικής από ένα κατακερματισμένο σύνολο θεωρητικών μοντέλων σε μία συνεκτική και προγνωστική θεωρία.

Eιδικότερα, η δεκαετία του 1970, αποτελεί μια καθοριστική δεκαετία, μετατρέποντας την ίδια την κβαντική θεωρία πεδίου από μια θεωρητική πρόκληση (διαχείριση των απείρων) προς ένα σύνολο εργαλείων για την περιγραφή τόσο των ηλεκτρασθενών όσο και των ισχυρών αλληλεπιδράσεων

. Πολλές ομιλίες στο συνέδριο επανεξετάζουν αυτή την περίοδο μετασχηματισμού, η οποία κορυφώθηκε με την ανακάλυψη του μποζονίου Higgs το 2012 στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων – ένα γεγονός που σηματοδότησε τόσο έναν σημαντικό επιστημονικό θρίαμβο όσο και την αρχή νέων, διαρκών προκλήσεων στον τομέα.

Σύμφωνα με τον Guido Emilio Tonelli, πέρα από τις θεωρητικές ανακαλύψεις, αυτές οι δημοσιεύσεις υπογραμμίζουν τον ρόλο της πειραματικής φυσικής στον χτίσιμο του Καθιερωμένου Προτύπου. Επιπλέον, συζητείται το πώς η έλευση των επιταχυντών υψηλών ενέργειών, ξεκινώντας με τους ADA (Anello Di Accumulazione) και ADONE, ακολουθούμενους από τον επιταχυντή πρωτονίων-αντιπρωτονίων στο CERN, δείχνει την σχέση μεταξύ τεχνολογικής καινοτομίας και βασικής έρευνας. Καθώς κοιτάμε μπροστά, η κληρονομιά αυτών των ανακαλύψεων συνεχίζει να εμπνέει νέες γενιές φυσικών. Είτε μέσω της συνεχιζόμενης εξερεύνησης της φυσικής πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο, της αναζήτησης νέων σωματιδίων και φαινομένων, είτε του επαναστατικού πεδίου της ανίχνευσης βαρυτικών κυμάτων, η επιδίωξη της βασικής γνώσης παραμένει τόσο ισχυρή όσο ποτέ. Η δημοσίευση των πρακτικών του συνεδρίου «Η Άνοδος της Σωματιδιακής Φυσικής» , όχι μόνο θα διατηρήσει την ιστορία όλων των αξιοσημείωτων επιτευγμάτων, αλλά θα μπορούσε επίσης να πυροδοτήσει κάποιες συζητήσεις σχετικά με τις μελλοντικές κατευθύνσεις της σωματιδιακής φυσικής.

Τα περιεχόμενα των πρακτικών:



● S. Ting, «Discovery of the J Particle at Brookhaven National Laboratory and the Physics of Electrons and Positrons»



● H. Georgi, «The Standard Model Yesterday, Today and Tomorrow»



● J. Iliopoulos(*), «The Rise of Gauge Theories: From Many Models to One Theory» (δείτε ΕΔΩ: Μια «αλλαγή φάσης» στην αντίληψή μας για τη Θεμελιώδη Φυσική)



● L. Maiani, «From Charm to CP Violation»



● A. De Rujula, «When the Standard Model Was Ignored»



● L. Di Lella, «The Discovery of the W and Z Bosons at the CERN Proton-Antiproton Collider»



● S. Myers, «A Personal History of CERN Particle Colliders (1972–2022)»



● F. Marion, «The Age of Gravitational Wave Astronomy»



● M. Pierini, «Precision Physics in the Era of (HL)LHC»



● G. Martinelli, «Recent Developments in Flavor Physics, the Unitary Triangle Fit, Anomalies and All That»



● R. Barbieri, «About BSM Physics, with Emphasis on Flavour»



● G. Battimelli, «The Discovery of the Antiproton between Rome and Berkeley»



● L. Bonolis et al, «Raoul Gatto and Bruno Touschek: the Rise of e+e− Physics»



● M. Greco, «From ADONE’s Multi-Hadron Production to the J/Ψ Discovery»



● G. Parisi, «From Bjorken Scaling to Scaling Violations» .

(*) Μπορείτε να παρακολουθήσετε άλλη μία διάλεξη του Γιάννη Ηλιόπουλου με τίτλο «Ο Gian και η χρυσή δεκαετία του 90» που δόθηκε πριν από έναν μήνα (ακριβώς) στο CERN. Αφορούσε την επιστημονική συμβολή του Gian Giudice στην θεωρητική φυσική:

tinanantsou.blogspot.gr

Πρόγραμμα Αναπαραγωγής Βίντεο00:0037:02Πρόγραμμα Αναπαραγωγής Βίντεο00:0037:02via JDMhttps://physicsgg.me/2