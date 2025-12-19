2025-12-19 07:20:50
Ο διαστρικός κομήτης 3I/ATLAS (το τρίτο γνωστό διαστρικό αντικείμενο που εντοπίστηκε μέχρι σήμερα) θα κάνει την πλησιέστερη προσέγγισή του στη Γη την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς από το σύστημα Horizons του Εργαστηρίου JPL της NASA , ο κομήτης 3I/ATLAS θα βρίσκεται στην πλησιέστερη απόσταση από τη τη Γη το πρωί της 19ης Δεκεμβρίου, 8 π.μ. ώρα Ελλάδας. Τότε ο κομήτης θα απέχει περίπου 1,8 αστρονομικές μονάδες ή 270 εκατομμύρια χιλιόμετρα (1 αστρονομική μονάδα είναι η μέση απόσταση Γης-Ήλιου). Πάντως ο κομήτης θα βρίσκεται πολύ μακριά και θα είναι πολύ αμυδρός για να γίνει ορατός δια γυμνού οφθαλμού.

Η μελέτη του 3I/ATLAS στην πλησιέστερη προσέγγισή του στη Γη δίνει στους αστρονόμους την καλύτερη ευκαιρία για να μελετήσουν την ύλη του κομήτη, την προερχόμενη από ένα άλλο αστρικό σύστημα.

Παρακολουθείστε απευθείας την πλησιέστερη προσεγγιση του κομήτη από το Virtual Telescope Project, εφόσον το επτρέψει ο καιρός:





