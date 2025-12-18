2025-12-18 20:12:06
Φωτογραφία για Hellenic Train : Διεκόπη η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος λόγω πυρκαγιάς κοντά στις γραμμές
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο ύψος του Ασπροπύργου και κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος διεκόπη στις 19:12 και μέχρι νεωτέρας, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας, η αμαξοστοιχία 1327 (Κιάτο – sidirodromikanea
