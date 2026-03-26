H τεχνοτροπία με στόκο είναι ένας πολύ ιδιαίτερος τρόπος για να αλλάξετε όψη σε τοίχους αλλά και ξύλινες επιφάνειες με τη χρήση απλών και οικονομικών υλικών. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία διακριτικής ή πιο έντονα ανάγλυφης υφής, που τόσο σε λευκό - μπεζ όσο και σε πιο έντονες αποχρώσεις προσθέτει στις επιφάνειες βάθος και ξεχωριστή αισθητική.

soulouposeto

Θα χρειαστείτε Θα χρησιμοποιήσετε έτοιμο στόκο νερού, που θα βρείτε σε όλα τα χρωματοπωλεία, ή σκόνη στόκου που θα αναμείξετε με νερό και σπάτουλα.Πως θα το κάνετε Με την βοήθεια της σπάτουλας απλώνετε ανά σημεία τον στόκο πάνω στον τοίχο, δημιουργώντας είτε αφηρημένα-ακανόνιστα είτε συγκεκριμένα - επαναλαμβανόμενα σχέδια.Ανάλογα με το είδος του σχεδίου και το πόσο διακριτική ή πιο έντονη επιθυμείτε την ανάγλυφη υφή της επιφάνειας, καθορίζετε και το πόσο λεπτό ή πιο παχύ θα είναι το στρώμα του στόκου που θα δημιουργήσετε.Ένας εναλλακτικός τρόπος δημιουργίας της συγκεκριμένης τεχνοτροπίας είναι η κάλυψη αρχικά ολόκληρης της επιφάνειας του τοίχου με ένα λεπτό στρώμα στόκου και στη συνέχεια η δημιουργία σχεδίων με σπάτουλα, σκληρή βούρτσα ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο εξυπηρετεί το σχήμα του για τη δημιουργία του επιθυμητού σχεδίου.Αφού ο στόκος στεγνώσει μπορείτε να βάψετε την επιφάνεια, με απλό βάψιμο ή εφαρμογή τεχνοτροπίας ενός ή περισσότερων χρωμάτων.Πολύ πετυχημένο τελικό αποτέλεσμα, σε επιφάνειες που έχουν πριν διαμορφωθεί με στόκο, προσφέρει το βάψιμο ολόκληρης της επιφάνειας με κανονικό ρολό και στην συνέχεια το πέρασμα, με διαφορετικό και εντονότερο χρώμα, στις άκρες-κόχες των ανάγλυφων σημείων με ένα στεγνό σχεδόν σφουγγάρι και ελάχιστη ποσότητα χρώματος.Η συγκεκριμένη τεχνική είναι ιδανική για επιλεγμένα σημεία ενός χώρου όπως πχ για τους τοίχους στο τζάκι, δοκάρια-κολώνες, εσοχές κλπ. ενώ ένας επίσης τρόπος για να την αξιοποιήσετε είναι η εφαρμογή πάνω σε λείες ξύλινες επιφάνειας όπως για παράδειγμα πόρτες σε παλιές εντοιχισμένες ντουλάπες. Το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και η όψη της ντουλάπας εντελώς ανανεωμένη.Σε σχέση με τις τεχνοτροπίες που χρησιμοποιούν μόνο χρώμα, οι τεχνικές με στόκο έχουν έναν πιο μόνιμο χαρακτήρα, αφού αν θελήσετε να τις καταργήσετε δεν αρκεί το εκ νέου βάψιμο με διαφορετικό τρόπο-αποχρώσεις, αλλά θα απαιτηθεί τρίψιμο ή σπατουλάρισμα για να αποκτήσει η επεξεργασμένη επιφάνεια και πάλι λεία υφή. Για αυτό και εάν δεν είστε σίγουροι ότι θα σας ικανοποιεί το τελικό αποτέλεσμα κάντε μερικές δοκιμές σε ένα κομμάτι ξύλο ή οποιαδήποτε πρόχειρη επιφάνεια πριν προχωρήσετε στην κανονική εφαρμογή σε τοίχους, ντουλάπες κλπ.