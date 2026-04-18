Συχνά στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού υπάρχουν σημεία που χαλούν την γενική, όμορφη, εικόνα που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε. Κάγκελα, τοίχοι, περιφράξεις, αντιαισθητικά σημεία - επιφάνειες, που δεν μπορούν να αλλάξουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα φυτά αποτελούν έναν απλό και φυσικό τρόπο για να βελτιωθεί η εικόνα του χώρου, καλύπτοντας αυτά τα προβληματικά σημεία.Πώς να επιλέξετε και να τοποθετήσετε φυτά για κάλυψη

Δεν έχουν όλα τα φυτά την ίδια δυνατότητα κάλυψης. Ορισμένα αναρριχώμενα είδη μπορούν να δημιουργήσουν γρήγορα πυκνή επιφάνεια ενώ άλλα λειτουργούν πιο συμπληρωματικά, προσθέτοντας όγκο και «γεμίζοντας» τα κενά.

Η επιλογή φυτών εξαρτάται από τον επιθυμητό βαθμό κάλυψης, από το αν πρόκειται για σημείο πλήρως ή μερικά εκτεθειμένο στον ήλιο, αλλά και το μέγεθος της επιφάνειας που θέλουμε να καλυφθεί, αφού κάποια φυτά αναπτύσσονται κυρίως κατά ύψος ενώ άλλα εξαπλώνονται εξίσου και παράπλευρα.

Η απόσταση φύτευσης, για κάλυψη επιφανειών μεγάλου μήκους, επίσης καθορίζει τοΝ βαθμό κάλυψης. Για τα περισσότερα αναρριχώμενα μια απόσταση περίπου 1 - 1,5 μέτρο μεταξύ τους είναι συνήθως επαρκής, ώστε καθώς αναπτύσσονται να ενώνονται σταδιακά και να δημιουργούν ενιαία κάλυψη. Σε πιο απαιτητικές περιπτώσεις, όπου θέλουμε πιο άμεσο αποτέλεσμα ή χρησιμοποιώντας φυτά με πιο αραιή ανάπτυξη, αυτά μπορούν να τοποθετηθούν και ανά 80-90cm.Στα αρχικά στάδια ανάπτυξης, είναι σημαντικό οι νέοι βλαστοί να καθοδηγούνται προς τα επιθυμητά σημεία, έτσι ώστε να καλύψουν τα κάγκελα, τον τοίχο ή όποιο άλλο σημείο γρηγορότερα και ομοιόμορφα.Σε σημεία που δεν υπάρχει στήριγμα, όπως συμβαίνει σε κάγκελα ή περιφράξεις, τα φυτά στο αρχικό στάδιο ανάπτυξής τους θα χρειαστούν ένα μέσο στήριξης, που μπορεί να είναι ακόμη και ένα απλό πλέγμα, το οποίο όσο τα φυτά αναπτύσσονται θα καλυφθεί και αυτό πλήρως.Τα περισσότερα κατάλληλα φυτά για κάλυψη επιφανειών μπορούν να αναπτυχθούν ικανοποιητικά τοποθετημένα όχι απαραίτητα στο έδαφος αλλά και σε δοχεία φύτευσης. Αρκεί το μέγεθος των δοχείων να είναι επαρκές για το ριζικό τους σύστημα και ξεκινώντας από γλάστρες - ζαρντινιέρες μεσαίου και όχι πολύ μεγάλου μεγέθους, ώστε οι ρίζες να μην αναπτύσσονται υπερβολικά εις βάρος του φυλλώματος.Γιασεμί (Trachelospermum jasminoides)

Ένα από τα πιο αξιόπιστα αειθαλή αναρριχώμενα για κάγκελα και πέργκολες. Δημιουργεί πυκνό φύλλωμα και καλύπτει επιφάνειες με ομοιόμορφο τρόπο, διατηρώντας την εικόνα του χώρου σταθερή όλο τον χρόνο. Δείτε περισσότερα για το Γιασεμί





Αγιόκλημα (Lonicera japonica)

Αναπτύσσεται γρήγορα και μπορεί να καλύψει επιφάνειες σε σύντομο διάστημα. Σε περιοχές με ήπιους χειμώνες διατηρεί το μεγαλύτερο μέρος του φυλλώματός του σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, προσφέροντας σταθερή κάλυψη.





Βουκαμβίλια (Bougainvillea)

Ιδανική για ηλιόλουστα σημεία, με έντονη ανάπτυξη και δυνατότητα κάλυψης μεγάλων επιφανειών. Σε περιοχές με ήπιο χειμώνα το φύλλωμά διατηρείται τους περισσότερους μήνες του χρόνου.



Είναι μια επιλογή για κάλυψη τοίχων, περιφράξεων και κάθε προβληματικού σημείου εξωτερικών χώρων σε μονοκατοικίες, αντίθετα δεν ενδείκνυται ιδιαίτερα για μπαλκόνια πολυκατοικιών, αφού τα πεσμένα λουλούδια θα δημιουργούν πρόβλημα σε γειτονικά διαμερίσματα. Δείτε περισσότερα για τη Bουκαμβίλια

Αναρριχώμενες τριανταφυλλιές (Rosa)

Από τις πιο όμορφες επιλογές για κάλυψη σε κάγκελα και πέργκολες και από τα φυτά με έντονη παρουσία στον χώρο. Υπάρχουν δεκάδες ποικιλίες αναρριχώμενων τριανταφυλλιών με άνθη διαφορετικού μεγέθους και χρώματος που μπορούν να καλύψουν πλήρως επιφάνειες με απόλυτα φυσικό τρόπο.



Σε Τριανταφυλλιές που χρησιμοποιούνται με βασικό σκοπό την κάλυψη ενός προβληματικού - αντιαισθητικού σημείου αποφύγετε το βαθύ κλάδεμα, ώστε να διατηρείται η πυκνότητα του φυλλώματος.





Κισσός (Hedera)

Από τις πιο σταθερές επιλογές για πλήρη κάλυψη τοίχων, περιφράξεων και αντιαισθητικών σημείων. Αειθαλής και ιδιαίτερα πυκνός, μπορεί να καλύψει επιφάνειες ακόμη και σε σκιερά σημεία. Πρόκειται για ένα από τα πιο «παρεξηγημένα» αναρριχώμενα φυτά αφού συχνά θεωρείται ότι στο φύλλωμά του βρίσκουν ...καταφύγιο τρωκτικά, έντομα κλπ. Η πραγματικότητα είναι πως δεν είναι όλες οι ποικιλίες Κισσού το ίδιο πυκνές και, κυρίως, ότι με το περιστασιακό κλάδεμα μπορεί να διατηρηθεί σε όποια πυκνότητα - μέγεθος επιθυμούμε, ώστε να μη δημιουργεί μια απροσπέλαστη επιφάνεια.





Πλουμπάγκο (Plumbago auriculata)

Απλώνεται και καλύπτει επιφάνειες με πιο χαλαρό τρόπο, σε σχέση με είδη με πιο πυκνό φύλλωμα, δημιουργώντας μια απόλυτα φυσική εικόνα. Σε περιοχές με ήπιο κλίμα διατηρεί μέρος της βλάστησής του και στη διάρκεια του χειμώνα και συνεχίζει να «γεμίζει» τον χώρο, ενώ τα μικρά γαλάζια λουλούδια δίνουν στο φυτό πολύ ιδιαίτερη όψη την περίοδο ανθοφορίας του.





Διπλαδένια (Dipladenia / Mandevilla)

Το πυκνό γυαλιστερό φύλλωμα της Διπλαδένιας την κάνει ιδανική για κάλυψη χαμηλών ή στενών προβληματικών σημείων - επιφανειών. Διατηρεί το φύλλωμά της το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, ενώ στο ίδιο σημείο μπορούν και να συνδυαστούν ποικιλίες σε διαφορετικές αποχρώσεις, δημιουργώντας ένα πιο πλούσιο και εντυπωσιακό αποτέλεσμα Δείτε περισσότερα για τη Διπλαδένια





Στεφανωτή (Stephanotis)

Αειθαλές αναρριχώμενο με πιο ελεγχόμενη ανάπτυξη, σε σχέση με το Αγιόκλημα και το Γιασεμί, κατάλληλο για πιο «καθαρή» και ισορροπημένη κάλυψη. Ταιριάζει σε σημεία όπου δεν θέλουμε υπερβολική πυκνότητα.

Πυράκανθος (Pyracantha)

Πυκνός, αγκαθωτός θάμνος και ιδιαίτερα ανθεκτικός θάμνος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αναρριχώμενος σε στηρίγματα. Ιδανικός για έντονη κάλυψη και δημιουργία απροσπέλαστου φράχτη. Με το κατάλληλο κλάδεμα το φυτό διατηρείται στις ακριβείς διαστάσεις και πυκνότητα που απαιτεί το σημείο που θα τοποθετηθεί, ενώ μπορεί και να «καθοδηγηθεί» πάνω σε στηρίγματα τοποθετημένα με ειδικό σχηματισμό και με το κατάλληλο κόψιμο - κλάδεμα να διατηρεί το συγκεκριμένο σχήμα.

Ευώνυμο αναρριχώμενο (Euonymus fortunei)

Αειθαλές και σχετικά χαμηλής συντήρησης, μπορεί να καλύψει επιφάνειες πιο ελεγχόμενα. Κατάλληλο για σημεία όπου θέλουμε σταθερή αλλά όχι έντονη ανάπτυξη. Οι δίχρωμες ποικιλίες αναπτυσσόμενες δημιουργούν ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, ενώ για την ταχύτερη ανάπτυξή του θα πρέπει να αποφεύγεται το συστηματικό κλάδεμα και οι νέοι βλαστοί να κατευθύνονται προς το επιθυμητό σημείο.





Ρυγχόσπερμο (Star jasmine)

Παρόμοιο με το Γιασεμί, ανθεκτικό με πυκνό φύλλωμα, αειθαλές, αλλά με όχι τόσο γρήγορη ανάπτυξη. Η όψη του είναι όμορφη και τις εκτός ανθοφορίας περιόδους, ενώ διαθέτει και πολύ ιδιαίτερο άρωμα. Ιδανικό για κάλυψη σε κάγκελα και πέργκολες, όπου σταδιακά και αποφεύγοντας τα βαθιά κλαδέματα δημιουργεί ένα πολύ καλαίσθητο, ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

Διαβάστε επίσης:Τρόποι - κατασκευές στήριξης για αναρριχώμενα