Το Brassica oleracea, είναι γνωστό ως άγριο λάχανο στην ακαλλιέργητη μορφή του, της οικογένειας Brassicaceae.Το είδος προέρχεται από άγριους πληθυσμούς συγγενών φυτών στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου πιθανότατα καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά.Έχει πολλές κοινές ποικιλίες, γνωστές μας οι περισσότερες, όπως το λάχανο/η μάπα,το μπρόκολο,το κουνουπίδι,τα λαχανάκια Βρυξελλών,το kale,το γογγύλι και άλλα πολλά!Το "Brassica" είναι το όνομα που έδωσε στα λαχανικά αυτά ο Πλίνιος του Πρεσβύτερος!Και όσο περίεργο και αν μας φαίνεται η λέξη "cabbage" προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη "καυλός" που σημαίνει βλαστός,στέλεχος φυτού ή μίσχος!Στη βοτανολογία λέμε "καυλός του φυτού" φράση η οποία ετυμολογικά και σημασιολογικά, αναφέρεται στο κύριο σώμα ενός φυτού, (καυλός=στέλεχος)ενώ ιστορικά συνδέεται με λατινικές λέξεις όπως caulis!Η καλλιέργεια λοιπόν, των σταυρανθών ξεκίνησε πιθανότατα από τη Νεολιθική εποχή, στην εύφορη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και αποτελεί ένα εντυπωσιακό παράδειγμα των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνητή επιλογή, η οποία βασίζεται στη μεταβλητότητα.Μέσα στους φυσικούς πληθυσμούς του άγριου λάχανου υπάρχει μια ποικιλομορφία, όσον αφορά τη διακλάδωση του στελέχους,την παρουσία πλευρικών ταξιανθιών,το μέγεθος,την πληρότητα και την τραχύτητα των φύλλων, καθώς και τη διάρκεια του κύκλου ζωής καιο άνθρωπος από αρχαιοτάτων χρόνων, επέλεξε ορισμένα χαρακτηριστικά των αυτοφυών μορφών, διαλέγοντας τα φυτά που παρουσίαζαν τις επιθυμητές ιδιότητες και διασταυρώνοντάς τα κατάλληλα, μέχρι να αποκτήσει τις πολυάριθμες σύγχρονες ποικιλίες.Αν και έχουν πολύ διαφορετική εμφάνιση, όλα προέρχονται από το ίδιο είδος και έχουν αναπτυχθεί με την πάροδο του χρόνου μέσω επιλεκτικής αναπαραγωγής.Κάθε ποικιλία σχηματίζεται από ένα διαφορετικό μέρος του φυτού, όπως το λάχανο/η μάπα από τα φύλλα,το μπρόκολο και το κουνουπίδι από τους ανθοφόρους οφθαλμούς,το kale από τα χαλαρά φύλλα και τα λαχανάκια Βρυξελλών από τους πλευρικούς οφθαλμούς κατά μήκος του στελέχους
Κείμενο και επιμέλεια κειμένου:thalia-botanologia.gr