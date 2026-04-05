Το Ινδοκάρδαμο είναι ένα από τα πιο εύκολης καλλιέργειας φυτά καλοκαιρινής ανθοφορίας, για να προσθέσετε έντονο χρώμα στον κήπο ή το μπαλκόνι.Γενικά χαρακτηριστικά

Tropaeolum majus η βοτανολογική ονομασία του και πρόκειται για γρήγορης ανάπτυξης καλλωπιστικό, με καταγωγή από την Ν. Αμερική.



Συχνά αναφέρεται ως «Καπουτσίνος» ή «Ναστούρτιο», ενώ αν και ανήκει στην ίδια οικογένεια πρόκειται για διαφορετικό φυτό από το Νεροκάρδαμο με το οποίο συχνά συγχέεται.



Διαθέτει τόσο αναρριχώμενες όσο και χαμηλές ποικιλίες, που φτάνουν έως τρία μέτρα και έως 20-50 cm σε ύψος, αντίστοιχα.



Τα μεγέθη αυτά, κυρίως των αναρριχώμενων ποικιλιών, αφορούν φυτά που αναπτύσσονται ως πολυετή σε περιοχές με σχεδόν ανύπαρκτους χειμώνες. Στις συνθήκες της Μεσογείου το Ινδοκάρδαμο καλλιεργείται κυρίως ως ετήσιο, λόγω της ευαισθησίας του στις χαμηλές θερμοκρασίες.

Το πλούσιο φύλλωμα αποτελείται από στρογγυλά μεγάλου μεγέθους φύλλα, με ελαφρά δαντελωτές άκρες που φέρουν ραβδώσεις και έχουν ανοιχτοπράσινο χρώμα.

Τα άνθη αποτελούνται από πέντε πέταλα σε κόκκινο, κίτρινο ή πορτοκαλί χρώμα, ενώ κάποιες ποικιλίες παρουσιάζουν δίχρωμα λουλούδια.



Φυτά που φέρουν λουλούδια σε όλες αυτές τις αποχρώσεις προκύπτουν από την φύτευση ανάμεικτων σπόρων, από διαφορετικές ποικιλίες.



Η καλλωπιστική αξία του οφείλεται στο έντονο χρώμα των λουλουδιών που τόσο σε παρτέρια όσο και σε δοχεία φύτευσης δημιουργούν μια ιδιαίτερα καλοκαιρινή εικόνα. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή η όψη του και όταν τοποθετείται σε κρεμαστές γλάστρες.



Συχνά φυτεύεται εμβόλιμα σε λαχανόκηπους, καθώς πρόκειται για είδος που προσελκύει σαλιγκάρια και αφίδες, προστατεύοντας έτσι από αυτά τα υπόλοιπα φυτά που βρίσκονται στο ίδιο σημείο.



Τόσο τα άνθη όσο και τα φύλλα είναι βρώσιμα και χρησιμοποιούνται σε σαλάτες αλλά και για food stylilng σε ιδιαίτερης γαστρονομίας πιάτα.

Φροντίδα

Χώμα: Χρησιμοποιείστε ένα εμπλουτισμένο φυτόχωμα με πολύ καλή αποστράγγιση.

Θέση: Το Ινδοκάρδαμο προτιμά φωτεινά σημεία με πλήρη έκθεση στον ήλιο. Μπορεί να αναπτυχθεί και σε ημισκιερές θέσεις, με μειωμένη όμως ανθοφορία.





Πότισμα: Χρειάζεται μέτριο πότισμα, 1-2 φορές την εβδομάδα στην διάρκεια της άνοιξης και του φθινοπώρου, και συχνότερο κατά τα ζεστά διαστήματα του καλοκαιριού. Το χώμα θα πρέπει να στεγνώνει σχεδόν εντελώς ανάμεσα στα ποτίσματα.





Λίπανση: Δεν απαιτεί συστηματική λίπανση, καθώς συχνά αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την εντονότερη ανάπτυξη του φυλλώματος σε βάρος της ανθοφορίας.

Κλάδεμα: Δεν χρειάζεται κλάδεμα, εκτός περιπτώσεων ιδιαίτερης ανάπτυξης του φυλλώματος και με σκοπό τη διατήρηση συμπαγούς σχήματος.

Ανθοφορία - Πολλαπλασιασμός

Ανθοφορία: Η ανθοφορία ξεκινά την άνοιξη και συνεχίζεται έως το τέλος του καλοκαιριού. Ειδικά αν έχει τοποθετηθεί σε πλήρως ηλιόλουστο σημείο το Ινδοκάρδαμο ανθοφορεί επαναλαμβανόμενα από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο.

Πολλαπλασιασμός: Ο πολλαπλασιασμός του γίνεται εύκολα με σπόρους, αρχές του φθινοπώρου όσο ακόμη επικρατούν ζεστές σχετικά θερμοκρασίες.



Οι σπόροι τοποθετούνται απευθείας στο έδαφος, χωρίς να χρειαστεί μεταφύτευση των νεαρών φυτών.



Σπόροι που πέφτουν στο έδαφος δημιουργούν νέα φυτά. Έτσι συνήθως από αρχικά μια - δυό ρίζες Ινδοκάρδαμου στον κήπο το φυτό επανεμφανίζεται κάθε νέα καλλιεργητική περίοδο.

Διαβάστε επίσης:Ιπομέα. Η εντυπωσιακή «πρωινή χαρά»SHARE