2026-04-05 20:13:04
Φωτογραφία για Ινδοκάρδαμο: Εύκολη καλλιέργεια και έντονη καλοκαιρινή ανθοφορία
Το Ινδοκάρδαμο είναι ένα από τα πιο εύκολης καλλιέργειας φυτά καλοκαιρινής ανθοφορίας, για να προσθέσετε έντονο χρώμα στον κήπο ή το μπαλκόνι. 

Γενικά χαρακτηριστικά

Tropaeolum majus η βοτανολογική ονομασία του και πρόκειται  για γρήγορης ανάπτυξης καλλωπιστικό, με καταγωγή από την Ν. Αμερική. 

Συχνά αναφέρεται ως «Καπουτσίνος» ή «Ναστούρτιο», ενώ αν και ανήκει στην ίδια οικογένεια πρόκειται για διαφορετικό φυτό από το Νεροκάρδαμο με το οποίο συχνά συγχέεται. 

Διαθέτει τόσο αναρριχώμενες όσο και χαμηλές ποικιλίες, που φτάνουν έως τρία μέτρα και έως 20-50 cm σε ύψος, αντίστοιχα.

Τα μεγέθη αυτά, κυρίως των αναρριχώμενων ποικιλιών, αφορούν φυτά που αναπτύσσονται ως πολυετή σε περιοχές με σχεδόν ανύπαρκτους χειμώνες. Στις συνθήκες της Μεσογείου το Ινδοκάρδαμο καλλιεργείται κυρίως ως ετήσιο, λόγω της ευαισθησίας του στις χαμηλές θερμοκρασίες.  





Το πλούσιο φύλλωμα αποτελείται από στρογγυλά μεγάλου μεγέθους  φύλλα, με ελαφρά δαντελωτές άκρες που φέρουν ραβδώσεις και έχουν ανοιχτοπράσινο χρώμα. 

Τα άνθη αποτελούνται από πέντε πέταλα σε κόκκινο, κίτρινο ή πορτοκαλί χρώμα, ενώ κάποιες ποικιλίες παρουσιάζουν δίχρωμα λουλούδια.

Φυτά που φέρουν λουλούδια σε όλες αυτές τις αποχρώσεις προκύπτουν από την φύτευση ανάμεικτων σπόρων, από διαφορετικές ποικιλίες. 

Η καλλωπιστική αξία του οφείλεται στο έντονο χρώμα των λουλουδιών που τόσο σε παρτέρια όσο και σε δοχεία φύτευσης δημιουργούν μια ιδιαίτερα καλοκαιρινή εικόνα. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή η όψη του και όταν τοποθετείται σε κρεμαστές γλάστρες. 

Συχνά φυτεύεται εμβόλιμα σε λαχανόκηπους, καθώς πρόκειται για είδος που προσελκύει σαλιγκάρια και αφίδες, προστατεύοντας έτσι από αυτά τα υπόλοιπα φυτά που βρίσκονται στο ίδιο σημείο. 

Τόσο τα άνθη όσο και τα φύλλα είναι βρώσιμα και χρησιμοποιούνται σε σαλάτες αλλά και για food stylilng σε ιδιαίτερης γαστρονομίας πιάτα. 



Φροντίδα

Χώμα: Χρησιμοποιείστε ένα εμπλουτισμένο φυτόχωμα με πολύ καλή αποστράγγιση. 

Θέση: Το Ινδοκάρδαμο προτιμά φωτεινά σημεία με πλήρη έκθεση στον ήλιο. Μπορεί να αναπτυχθεί και σε ημισκιερές θέσεις, με μειωμένη όμως ανθοφορία. 

Πότισμα: Χρειάζεται μέτριο πότισμα, 1-2 φορές την εβδομάδα στην διάρκεια της άνοιξης και του φθινοπώρου, και συχνότερο κατά τα ζεστά διαστήματα του καλοκαιριού. Το χώμα θα πρέπει να στεγνώνει σχεδόν εντελώς ανάμεσα στα ποτίσματα.

Λίπανση: Δεν απαιτεί συστηματική λίπανση, καθώς συχνά αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την εντονότερη ανάπτυξη του φυλλώματος σε βάρος της ανθοφορίας. 

Κλάδεμα: Δεν χρειάζεται κλάδεμα, εκτός περιπτώσεων ιδιαίτερης ανάπτυξης του φυλλώματος και με σκοπό τη διατήρηση συμπαγούς σχήματος. 



Ανθοφορία - Πολλαπλασιασμός

Ανθοφορία: Η ανθοφορία ξεκινά την άνοιξη και συνεχίζεται έως το τέλος του καλοκαιριού. Ειδικά αν έχει τοποθετηθεί σε πλήρως ηλιόλουστο σημείο το Ινδοκάρδαμο ανθοφορεί επαναλαμβανόμενα από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο. 

Πολλαπλασιασμός: Ο πολλαπλασιασμός του γίνεται εύκολα με σπόρους, αρχές του φθινοπώρου όσο ακόμη επικρατούν ζεστές σχετικά θερμοκρασίες. 

Οι σπόροι τοποθετούνται απευθείας στο έδαφος, χωρίς να χρειαστεί μεταφύτευση των νεαρών φυτών.

Σπόροι που πέφτουν στο έδαφος δημιουργούν νέα φυτά. Έτσι συνήθως από αρχικά μια - δυό ρίζες Ινδοκάρδαμου στον κήπο το φυτό επανεμφανίζεται κάθε νέα καλλιεργητική περίοδο. 



Διαβάστε επίσης:

Ιπομέα. Η εντυπωσιακή «πρωινή χαρά»

Έντονη ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων για τη στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών
Έντονη ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων για τη στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών
Οδοντωτός: Η ωμή αλήθεια – Η «εύκολη» απόφαση με τις αντίθετες διαστάσεις
Οδοντωτός: Η ωμή αλήθεια – Η «εύκολη» απόφαση με τις αντίθετες διαστάσεις
Άλυσσο: Πλούσια ανοιξιάτικη ανθοφορία σε γλάστρες και παρτέρια
Άλυσσο: Πλούσια ανοιξιάτικη ανθοφορία σε γλάστρες και παρτέρια
Άλυσσος: Πλούσια ανοιξιάτικη ανθοφορία σε γλάστρες και παρτέρια
Άλυσσος: Πλούσια ανοιξιάτικη ανθοφορία σε γλάστρες και παρτέρια
Your Face Sounds Familiar: Σε τροχιά επιστροφής...– Έντονη κινητικότητα και σενάρια για γνωστή τραγουδίστρια στην παρουσίαση...
Your Face Sounds Familiar: Σε τροχιά επιστροφής...– Έντονη κινητικότητα και σενάρια για γνωστή τραγουδίστρια στην παρουσίαση...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τρόποι διαμόρφωσης για μεγάλες βεράντες
Τρόποι διαμόρφωσης για μεγάλες βεράντες
Έξοδος Μεσολογγίου 1826: Όταν η κοινωνική ανθεκτικότητα μετατρέπεται σε συντελεστή ισχύος
Έξοδος Μεσολογγίου 1826: Όταν η κοινωνική ανθεκτικότητα μετατρέπεται σε συντελεστή ισχύος
Μεγάλες βεράντες: όταν ο χώρος υπάρχει αλλά δεν μας ικανοποιεί
Μεγάλες βεράντες: όταν ο χώρος υπάρχει αλλά δεν μας ικανοποιεί
Η επανάσταση του 5G στους σιδηροδρόμους της Ιταλίας
Η επανάσταση του 5G στους σιδηροδρόμους της Ιταλίας
Μεγάλες βεράντες: όταν ο χώρος υπάρχει αλλά δεν μας ικανοποιεί
Μεγάλες βεράντες: όταν ο χώρος υπάρχει αλλά δεν μας ικανοποιεί