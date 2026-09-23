2026-09-23 01:45:19

«Τα φάρμακα που διατηρούμε στο σπίτι χρειάζονται σωστή χρήση, κατάλληλη αποθήκευση & τακτικό έλεγχο. Έτσι προστατεύουμε την υγεία μας, την οικογένειά μας & το περιβάλλον».



Πάνω σε αυτή τη λογική ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου προχωρά στην υλοποίηση της δράσης «Φροντίζω τα φάρμακά μου» με πρώτη κίνηση την ενημέρωση των πολιτών μέσα από την έκδοση και κυκλοφορία ενός σχετικού φυλλαδίου όπου μπορεί κανείς να βρει απλές και χρήσιμες οδηγίες για να χρησιμοποιεί σωστά τα φάρμακά του, να τα αποθηκεύει και να τα φυλάσσει με ασφάλεια, να ελέγχει όσα υπάρχουν στο σπίτι και να επιστρέφει υπεύθυνα όσα έχουν λήξει ή δεν τα χρειάζεται πλέον να τα παίρνει.



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