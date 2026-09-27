2026-09-27 04:54:28
Φωτογραφία για Έτσι βγήκε η Άννα Βίσση στην μεγάλη σκηνή του ΟΑΚΑ (Video)

Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και τη βροχή, χιλιάδες κόσμου έδωσαν το «παρών» στο ΟΑΚΑ για να ζήσουν από κοντά μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με πρωταγωνίστρια την Άννα Βίσση.

Η «απόλυτη» έκανε την εμφάνισή της στη σκηνή με έναν άκρως εντυπωσιακό τρόπο, καθώς κατέβηκε από την οροφή του ΟΑΚΑ και έφτασε στη μεγάλη σκηνή, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό.

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά, η Άννα Βίσση κατάφερε να ξεσηκώσει τους χιλιάδες θεατές, οι οποίοι την υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό και παρατεταμένο χειροκρότημα.

Ο κόσμος, παρά τη βροχή και τον άστατο καιρό, παρέμεινε στις θέσεις του και τραγουδά μαζί με την Άννα Βίσση τις μεγάλες επιτυχίες της, δημιουργώντας μια μοναδική και ιδιαίτερα συγκινητική εικόνα μέσα στο στάδιο.





Πηγή: tvnea.com
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