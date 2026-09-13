2026-09-13 11:01:35
Φωτογραφία για Αντώνης Ρέμος: Η Θεσσαλονίκη έγινε μια τεράστια συναυλιακή σκηνή – Πάνω από 200.000 κόσμου στη μεγάλη βραδιά – Video με στιγμιότυπα από όλη τη συναυλία



Μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχάσει η Θεσσαλονίκη χάρισε ο Αντώνης Ρέμος, γιορτάζοντας τα 30 χρόνια παρουσίας του στο ελληνικό τραγούδι.

Η μεγάλη συναυλία στη Νέα Παραλία συγκέντρωσε περισσότερους από 200.000 ανθρώπους, με το πλήθος να κατακλύζει την παραλιακή και να δημιουργεί ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Από νωρίς το απόγευμα, χιλιάδες κόσμου είχαν πάρει θέση, περιμένοντας τον δημοφιλή τραγουδιστή να ανέβει στη σκηνή.

Η έναρξη καθυστέρησε λόγω της έντονης βροχόπτωσης που έπληξε την πόλη, ωστόσο ο κόσμος δεν αποχώρησε. Παρά την ταλαιπωρία και την αναμονή, παρέμεινε στη θέση του και τελικά η συναυλία ξεκίνησε, με τον Αντώνη Ρέμο να παρουσιάζει τραγούδια από τη μακρά πορεία του.

Η βραδιά είχε έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, αλλά και αρκετές εκπλήξεις. Στη σκηνή βρέθηκαν αγαπημένα πρόσωπα και καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η Δέσποινα Βανδή η Καίτη Γαρμπή που είχε κι ένα μικρό ατύχημα, η Μαντώ ,ο Κώστας Χατζής , ο Γιώργος Θεοφάνους ενώ ξεχωριστή ήταν και η παρουσία του Γρηγόρη Αρναούτογλου.





Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η αναφορά του Αντώνη Ρέμου στον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον τραγουδιστή να μιλά με συγκίνηση για τον συνάδελφό του και να ερμηνεύει στη συνέχεια το «Ανήκω σε μένα».

Μάλιστα, ένα απρόοπτο σημειώθηκε όταν η Καίτη Γαρμπή έχασε την ισορροπία της κατά την αποχώρησή της από τη σκηνή. Ο Αντώνης Ρέμος και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έσπευσαν αμέσως να τη βοηθήσουν, με τη στιγμή να προκαλεί αναστάτωση για λίγα λεπτά.

Το βασικό, ωστόσο, ήταν ένα: η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία ,έδωσε δυναμικό «παρών». Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι βρέθηκαν στη Νέα Παραλία για να τραγουδήσουν μαζί με τον Αντώνη Ρέμο και να γιορτάσουν μαζί του τρεις δεκαετίες στη μουσική.

Μια συναυλία που εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.

Πασχαλίδης Γιώργος 









Πηγή: tvnea.com
VIDEO
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εκτροχιασμός τρένου μετά από σύγκρουση με μπετονιέρα στην Πολωνία - Δεκάδες τραυματίες.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Εκτροχιασμός τρένου μετά από σύγκρουση με μπετονιέρα στην Πολωνία - Δεκάδες τραυματίες.
Ρωσικό drone χτύπησε τρένο δύο χιλιόμετρα από τα πολωνικά σύνορα, σύμφωνα με σιδηροδρομική εταιρεία. Βίντεο.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ρωσικό drone χτύπησε τρένο δύο χιλιόμετρα από τα πολωνικά σύνορα, σύμφωνα με σιδηροδρομική εταιρεία. Βίντεο.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αντώνης Ρέμος: Ανατροπή στη μεγάλη συναυλία της Θεσσαλονίκης
Αντώνης Ρέμος: Ανατροπή στη μεγάλη συναυλία της Θεσσαλονίκης
Πότε επιστρέφει ο Αντώνης Σρόιτερ στο κεντρικό δελτίο του Alpha;
Πότε επιστρέφει ο Αντώνης Σρόιτερ στο κεντρικό δελτίο του Alpha;
Αντώνης Πανούτσος: Νοσηλεύεται στον «Ευαγγελισμό» με ιό του Δυτικού Νείλου – Σοβαρή η κατάσταση της υγείας του
Αντώνης Πανούτσος: Νοσηλεύεται στον «Ευαγγελισμό» με ιό του Δυτικού Νείλου – Σοβαρή η κατάσταση της υγείας του
«Η Ελλάδα στα μουσεία του κόσμου»: Έρχεται στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ
«Η Ελλάδα στα μουσεία του κόσμου»: Έρχεται στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ
ΑΝΤ1 – Αντώνης Κανάκης: Κλειδώνει η νέα συμφωνία ή υπάρχει ακόμη ανατροπή; - Τι θα κριθεί και πότε;
ΑΝΤ1 – Αντώνης Κανάκης: Κλειδώνει η νέα συμφωνία ή υπάρχει ακόμη ανατροπή; - Τι θα κριθεί και πότε;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και ΔΥΠΑ: 40 θέσεις μαθητείας για τη νέα γενιά τεχνικών του σιδηροδρόμου.
Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και ΔΥΠΑ: 40 θέσεις μαθητείας για τη νέα γενιά τεχνικών του σιδηροδρόμου.
Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Οι ημερομηνίες – Ποιοι πάνε πρώτοι στα ΑΤΜ.
Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Οι ημερομηνίες – Ποιοι πάνε πρώτοι στα ΑΤΜ.
Τι αλλάζει στην Αττική από 18 Σεπτεμβρίου – Πρώτη φορά σύνδεση με Μετρό και Προαστιακό.
Τι αλλάζει στην Αττική από 18 Σεπτεμβρίου – Πρώτη φορά σύνδεση με Μετρό και Προαστιακό.
Σύγκρουση δύο εμπορευματικών τρένων στη Γκίζα της Αιγύπτου. Τραυματίστηκαν ο μηχανοδηγός και ο βοηθός του.
Σύγκρουση δύο εμπορευματικών τρένων στη Γκίζα της Αιγύπτου. Τραυματίστηκαν ο μηχανοδηγός και ο βοηθός του.
Οι καλύτεροι και χειρότεροι σιδηροδρομικοί σταθμοί της Ευρώπης για το 2026: Η Ελβετία βασιλεύει, η Γερμανία στον πάτο.
Οι καλύτεροι και χειρότεροι σιδηροδρομικοί σταθμοί της Ευρώπης για το 2026: Η Ελβετία βασιλεύει, η Γερμανία στον πάτο.