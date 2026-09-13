





Μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχάσει η Θεσσαλονίκη χάρισε ο Αντώνης Ρέμος, γιορτάζοντας τα 30 χρόνια παρουσίας του στο ελληνικό τραγούδι.

Η μεγάλη συναυλία στη Νέα Παραλία συγκέντρωσε περισσότερους από 200.000 ανθρώπους, με το πλήθος να κατακλύζει την παραλιακή και να δημιουργεί ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Από νωρίς το απόγευμα, χιλιάδες κόσμου είχαν πάρει θέση, περιμένοντας τον δημοφιλή τραγουδιστή να ανέβει στη σκηνή.

Η έναρξη καθυστέρησε λόγω της έντονης βροχόπτωσης που έπληξε την πόλη, ωστόσο ο κόσμος δεν αποχώρησε. Παρά την ταλαιπωρία και την αναμονή, παρέμεινε στη θέση του και τελικά η συναυλία ξεκίνησε, με τον Αντώνη Ρέμο να παρουσιάζει τραγούδια από τη μακρά πορεία του.

Η βραδιά είχε έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, αλλά και αρκετές εκπλήξεις. Στη σκηνή βρέθηκαν αγαπημένα πρόσωπα και καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η Δέσποινα Βανδή η Καίτη Γαρμπή που είχε κι ένα μικρό ατύχημα, η Μαντώ ,ο Κώστας Χατζής , ο Γιώργος Θεοφάνους ενώ ξεχωριστή ήταν και η παρουσία του Γρηγόρη Αρναούτογλου.







Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η αναφορά του Αντώνη Ρέμου στον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον τραγουδιστή να μιλά με συγκίνηση για τον συνάδελφό του και να ερμηνεύει στη συνέχεια το «Ανήκω σε μένα».

Μάλιστα, ένα απρόοπτο σημειώθηκε όταν η Καίτη Γαρμπή έχασε την ισορροπία της κατά την αποχώρησή της από τη σκηνή. Ο Αντώνης Ρέμος και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έσπευσαν αμέσως να τη βοηθήσουν, με τη στιγμή να προκαλεί αναστάτωση για λίγα λεπτά.

Το βασικό, ωστόσο, ήταν ένα: η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία ,έδωσε δυναμικό «παρών». Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι βρέθηκαν στη Νέα Παραλία για να τραγουδήσουν μαζί με τον Αντώνη Ρέμο και να γιορτάσουν μαζί του τρεις δεκαετίες στη μουσική.

Μια συναυλία που εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.

Πασχαλίδης Γιώργος













Πηγή: tvnea.com