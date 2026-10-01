2026-10-01 19:48:54
Φωτογραφία για Πρώτη στη ζώνη μετάδοσής της η εκπομπή «Αποκαλύψεις»
Έχοντας κλείσει με πρωτιά την  περσινή τηλεοπτική σεζόν, η εκπομπή «Αποκαλύψεις» επέστρεψε δυναμικά, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους τηλεθεατές.

Με αιχμηρά ρεπορτάζ, αποκαλυπτικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες που προκάλεσαν αίσθηση, η εκπομπή ήταν πρώτη στη ζώνη μετάδοσής της, από τις 21 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 17,7%, και 3 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι.

Και στο σύνολο κοινού, οι «Αποκαλύψεις» κυριάρχησαν, καταγράφοντας μέσο όρο 19,7% και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμού με 5,9 μονάδες διαφορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπομπή χτύπησε κόκκινο στις γυναίκες, όπου σε επιμέρους κοινό έφτασε το 25,3 %, ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό η τηλεθέαση άγγιξε το 24%.

Με τις «Αποκαλύψεις» συντονίστηκαν κατά μέσο όρο 1.171. 978 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’.

 Και φέτος κάθε μεσημέρι στις 14:00, ο Πέτρος Κουσουλός και η εκπομπή «Αποκαλύψεις» θα συνεχίσουν να ερευνούν σε βάθος την επικαιρότητα και να αναζητούν πίσω από κάθε είδηση την πραγματική αιτία.

Πηγή: tvnea.com
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