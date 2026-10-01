Ο Φίλιππος (Κίμων Κουρής) είχε μια τέλεια ζωή.Μια ζωή χτισμένη πάνω στην επιτυχία, την οικογένεια, τη βεβαιότητα ότι όλα βρίσκονται στη θέση τους.Όμως… Είχε μια τέλεια ζωή;Μια αποκάλυψη γκρεμίζει όσα θεωρούσε δεδομένα.Σε έναν κόσμο φτιαγμένο από ψέματα, ο έρωτας θα γίνει η μόνη αλήθεια !Ένας έρωτας που γεννιέται εκεί όπου κανείς δεν τον περιμένει.Ένα μυστικό καλά κρυμμένο για χρόνια.Μια αποκάλυψη που μπορεί να γκρεμίσει μια ολόκληρη ζωή.Ένα εξάχρονο κορίτσι που αναζητά την αληθινή του οικογένεια.Ένας άντρας που πίστευε ότι είχε αφήσει το παρελθόν πίσω του — μέχρι που εκείνο επέστρεψε για να του ζητήσει τον λογαριασμό.Μια γυναίκα που θα βρεθεί στον δρόμο του και θα αλλάξει όλα όσα θεωρούσε δεδομένα.Μια σύζυγος που κρύβει περισσότερα απ’ όσα γνωρίζει ο άνθρωπος που μοιράστηκε τη ζωή του μαζί της.Δύο αδέλφια. Παλιές πληγές. Νέες προδοσίες.Μια οικογένεια που πίσω από την ισχύ, την επιτυχία και την εικόνα της κρύβει μυστικά ικανά να τη διαλύσουν.Μια συνωμοσία που στήνεται στις σκιές και απειλεί να παρασύρει τους πάντες.Και στο κέντρο όλων, η μικρή Μυρτώ.Ποια είναι πραγματικά;Ποιος είναι ο πατέρας της;Και ποιοι φοβούνται περισσότερο την αλήθεια;Ο Φίλιππος (Κίμων Κουρής) και η Μελίνα (Ειρήνη Αγγελοπούλου) ξεκινούν από δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Εκείνος αναζητά απαντήσεις για τη γυναίκα του. Εκείνη παλεύει να προστατεύσει ένα παιδί. Οι δρόμοι τους συναντιούνται σε μια αλήθεια που κανείς από τους δύο δεν γνωρίζει ολόκληρη.Όσο όμως πλησιάζουν τη Μυρτώ, πλησιάζουν και ο ένας τον άλλον.Και όσο τα μυστικά αποκαλύπτονται τόσο περισσότεροι άνθρωποι έχουν λόγο να τα κρατήσουν θαμμένα.Η Λήδα (Ευγενία Δημητροπούλου) βρίσκεται στην καρδιά ενός μυστηρίου που απειλεί όσα έχτισε. Ο Χάρης (Νικόλας Παπαγιάννης) παίζει το δικό του επικίνδυνο παιχνίδι. Ο Μιχάλης (Νίκος Πουρσανίδης) κουβαλά το δικό του παρελθόν. Η Έλενα (Μαρία Τζομπανάκη), η γυναίκα που κράτησε μόνη της την οικογένεια όρθια, ξέρει πως κάποια μυστικά του παρελθόντος δεν μένουν θαμμένα για πάντα.Και γύρω τους, έρωτες, συμμαχίες, συγκρούσεις και προδοσίες φέρνουν στο φως νέα κομμάτια μιας ιστορίας που κανείς δεν γνωρίζει ολόκληρη.Γιατί σε αυτή την ιστορία, κάθε απάντηση γεννά ένα καινούργιο ερώτημα.Ποιος λέει την αλήθεια;Ποιος προστατεύει ποιον;Ποιος προδίδει ποιον;Και τι θα συμβεί όταν όλα όσα έμεναν κρυμμένα βγουν στο φως;Δείτε το trailer που αποκαλύπτει τον συναρπαστικό κόσμο του «Για Σένα»:Πηγή: tvnea.com