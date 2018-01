2018-01-11 19:31:07

«Η Μακεδονία είναι μια και ελληνική, όπως την περιέγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Δεν εκχωρούμε τον ελληνικό όρο "Μακεδονία"», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος Καμμένος, μιλώντας στο εθνικό συμβούλιο του κόμματος.



«Υπάρχουν σλαβικοί όροι, όπως Βαρντάρσκα, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και οι οποίοι δεν θα περιέχουν τον όρο Μακεδονία και τους οποίους αποδεχόμαστε. Ούτε new (νέα), ούτε upper (άνω) Μακεδονία», πρόσθεσε.



Ο κ. Καμμένος εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά και επεσήμανε ότι αν οι ΑΝΕΛ διαφωνήσουν με την πρόταση για την ονομασία θα ζητήσει σύγκληση του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών.



Τέλος, σημείωσε ότι «μόνη ελπίδα για τη γειτονική χώρα είναι η εξεύρεση λύσης που δεν θα πληγώνει τη Ελλάδα».



