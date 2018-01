2018-01-22 17:24:15

Η Φαίη Σκορδά είχε καλεσμένη την Ραμόνα, τη νικήτρια του My style rocks, και τις έδειξε γυναίκες της showbiz προκειμένου να σχολιάσει το στυλ τους.



Όταν ήρθε η σειρά της Κατερίνας Καινούργιου τη στόλισε κανονικότατα… «Η Κατερίνα ενώ μου αρέσει σαν παρουσία, είναι ένα πολύ όμορφο κορίτσι, δε μου αρέσει καθόλου πως ντύνεται, καθόλου καθόλου. Δεν ξέρω αν έχει στυλίστα, αλλά και έξω που την έχω πετύχει, δεν μου αρέσει καθόλου, είναι too much. Τα μαλλιά της, οι βλεφαρίδες είναι είναι τόσο πολύ… και το μακιγιάζ και το ντεκολτέ και τα μήκη που φοράει… Έχει βολευτεί σ’ αυτή την εικόνα»!



Δείτε το σχετικό βίντεο!

