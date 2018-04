Tromaktiko

Βρίθει συμβολισμών το εντυπωσιακό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας με το οποίο προμοτάρει το επερχόμενο συνέδριο Αεροπορικής Ισχύος.Τα πλάνα αρχείου από την πλούσια συμμετοχή στις εθνικές και στις διεθνείς αεροπορικές ασκήσεις, είναι συνδυασμένα με τις ευδιάκριτες επιλογές λήψεων από τα στρατηγικά και υποστρατηγικά όπλα της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ κυριαρχεί το διαχρονικά, ισχυρότερο σύμβολο, ελληνικής ισχύος που δεν είναι άλλο από τον Σπαρτιάτη Στρατηγό Λεωνίδα.Μάλιστα στο βίντεο είναι ενταγμένος, με ηχητικό απόσπασμα από κινηματογραφική παραγωγή για τους 300 και τον Λεωνίδα, και ο επιτάφιος με το επίγραμμα του Σιμωνίδη που βρίσκεται στο Μνημείο των Θερμοπυλών: Ω ξένε, ανάγγειλε στους Λακεδαιμόνιους ότι εδώ ταφήκαμε, υπακούοντας στα προστάγματά τους.Το 6ο Συνέδριο Αεροπορικής Ισχύος θα διεξαχθεί στις 19 και 20 Απριλίου στο Αμφιθέατρο της Σχολής Ικάρων «Υπσγος (Ι) Νικόλαος Σιαλμάς», με θεματικό τίτλο «Strategic Value of Air Power» (Η Στρατηγική Αξία της Αεροπορικής Ισχύος).Ως Κύριοι Αντικειμενικοί Σκοποί του Συνεδρίου καθορίζονται η προβολή της ΠΑ, η ανταλλαγή γνώσεων και καινοτόμων ιδεών, η ενθάρρυνση στρατηγικής σκέψης όσον αφορά στη χρησιμότητα της αεροπορικής ισχύος στη σύγχρονη κοινωνία καθώς και η ανάπτυξη κοινής αντίληψης απέναντι στις προκλήσεις και απειλές της εποχής μας.Ως Ειδικοί ΑΝΣΚ καθορίζονται η ανάλυση του συγχρόνου Γεωπολιτικού περιβάλλοντος, των προκλήσεων που παρουσιάζονται για το Αεροπορικό Όπλο και οι επιδράσεις τους στο χαρακτήρα του επιχειρησιακού του έργου, στη φύση, τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας του.Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Συνεδρίου, τα αντικείμενα τα οποία θα παρουσιασθούν χωρίζονται σε τρείς (3) ενότητες: «International Environment and Air Power» (Διεθνές περιβάλλον και Αεροπορική Ισχύς), «Evolution – Encounter of Future Capabilities» (Ανάπτυξη – Αντιμετώπιση Μελλοντικών Δυνατοτήτων), και «Air Power and Civil Society» (Αεροπορική Ισχύς και Κοινωνία).Πηγή