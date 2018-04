2018-04-26 16:23:50

Ο Μητσικώστας στα καλύτερά του: Το «Σκάσε, βούλωστο» του Power of Love γίνεται ξανά viral (Vid) Το βίντεο που μπάινει στα καλύτερα του Mitsi Show! Ακόμα ένα απολαυστικό σκετς εμπνευσμένο από το «Power of Love» μας χάρισε ο Γιώργος Μητσικώστας στο «Mitsi Show» του.



Ο λόγος για το γνωστό πλέον «Σκάσε, βούλωστο» του Ανδρέα στην Αλεξάνδρα, το οποίο έκανε τον γύρο του διαδικτύου μέσα σε ελάχιστα λεπτά από την στιγμή της προβολής του.



Ο μίμος – δυνατό χαρτί της ΕΡΤ έκανε ξανά το θαύμα του μιμούμενος τον Ανδρέα, με όλους εμάς να μη μπορούμε παρά να παραδεχτούμε ότι το βίντεο αυτό μπαίνει στα best of the best του.



Άραγε πώς θα αντιδράσουν Ανδρέας – Αλεξάνδρα όταν το δουν

