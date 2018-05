2018-05-04 20:27:49

Η Αλεξάνδρα Ορφανού εκφράζει την επιθυμία της να επιστρέψει στο παιχνίδι γιατί θέλει να κάνει αποκαλύψεις Σύνδεση μέσω skype με το σπίτι του Power of Love έκανε η Αλεξάνδρα Ορφανού το μεσημέρι της Παρασκευής. Η πρώην παίκτρια η οποία στην σύντομη παραμονή της στο παιχνίδι ήρθε κοντά με τον Ανδρέα Ανδρεανό δήλωσε πως αν μπει στο παιχνίδι ξανά θα κάνει αποκαλύψεις, αποκαλύπτοντας το πραγματικό πρόσωπο κάποιων παικτών.



«Εγώ θα ήθελα να με ψηφίσετε γιατί θεωρώ πως αν ξαναμπώ στο παιχνίδι θα φανούν πολλές αλήθειες και θα αποκαλυφθούν πράγματα που ο κόσμος δεν τα ήξερε για ανθρώπους που ήταν στο παιχνίδι και πως ήταν on και πως ήταν off camera. Εννοώ και τον Αντρέα. Θεωρώ ότι ο κόσμος δεν έχει δει ακόμα μερικών την αυθεντικότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που έξω τους μισούν, ενώ στην πραγματικότητα είναι πολύ αυθεντικοί άνθρωποι και έχουν δείξει με την πάροδο του χρόνου που είναι όντως αληθινοί. Και ανθρώπους που ο κόσμος τους συμπαθεί και αναφέρομαι στην ομάδα των αγοριών, όχι των κοριτσιών, που τελικά λειτουργούσαν μάλλον με σχέδιο. Κάποια πράγματα έχουν αποκαλυφθεί και τα ξέρουν και τα παιδιά που είναι μέσα», ανέφερε συγκεκριμένα η Αλεξάνδρα Ορφανού.

