2018-05-15 08:55:02

Εικοσιτετράωρη αποστολή στον Παναγιώτη και την καινούργια παίκτρια έδωσε η παραγωγή του «Game of Love». Σκοπός της αποστολής να περάσουν οι δύο παίκτες μία ολόκληρη ημέρα μόνοι τους στο Πόρτο Χέλι Μία κίνηση της παραγωγής που δεν είδε με καθόλου καλό μάτι η σύντροφος του Παναγιώτη Στέλλα, η οποία κάνει την συνονόματη της του Power of Love να μοιάζει με την Ελένη Αρβελέρ.



Μέσα από έναν λόγο που έβριθε από τη χρήση λογοτεχνικού λεξιλογίου, η Στέλλα έδειξε τη δυσαρέσκειά της στην αρχή και την απαξίωσή της για τη νέα παίκτρια, τη Βίβιαν, που με τη σειρά της κάνει τη Βίβιαν του «Power of Love» να θυμίζει Μαρί Κιουρί.



«Όταν άκουσα ότι ο Παναγιώτης θα βγει σε 24ωρη αποστολή με το κομμάτι το καινούργιο, τη Βίβιαν, πάγωσα, φρίκαρα. Του έριξα το βλέμμα μου το δολοφονικό… Με πήρανε ψιλοχαμπάρι, αλλά λίγο το κάλυψα μετά. Εντάξει λέω με το μπάζο τώρα δεν θα φοβηθώ κάτι, δεν με απασχολεί», ξεστόμισε η Στέλλα.

