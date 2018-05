«Είμαι τυχερή που το παιδί μου ζει»

Tromaktiko

Αναστάτωση προκαλεί σε γονείς και παιδιάτρους η Mαρτυρία μητέρας που παραλίγο να χάσει το παιδί της από Μηνιγγίτιδα Β Έντονη ανησυχία και προβληματισμό προκάλεσε το συγκινητικό βίντεο που προβλήθηκε πρόσφατα σε τηλεοπτική εκπομπή, καθώς παρουσίαζε την τραγική ιστορία μίας μητέρας από την Κρήτη, που κινδύνεψε να χάσει το παιδί της από τη μηνιγγίτιδα.Με τα κρούσματα της ύπουλης νόσου να αυξάνονται πανελλαδικά, φόβος έχει κυριεύσει τους γονείς που ανησυχούν για το θέμα, δεδομένου ότι δεν είναι εύκολο να αναγνωρίσει κάποιος τα συμπτώματά της.Και αυτό διότι, η μηνιγγίτιδα δεν είναι εύκολο να γίνει αντιληπτή ακόμη και από τους ειδικούς, καθώς τα σημάδια που μαρτυρούν την ύπαρξή της μοιάζουν πολύ με αυτά της απλής γρίπης και μπορεί να περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, πονοκέφαλο, αυχενική δυσκαμψία, εμετό, φωτοφοβία. Το πιο δυσάρεστο γεγονός είναι ότι μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο πολύ γρήγορα. Εικοσιτέσσερις ώρες αρκούν για να «εξοντώσει» ένα παιδί Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της έγκυρης πληροφόρησης. Πόσω μάλλον όταν από την αρχή της χρονιάς, η χώρα μας μετράει δέκα κρούσματα, γεγονός που μαρτυρά ότι οι γονείς δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα υγείας, το οποίο με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων μπορεί να αποφευχθεί. Αρκεί να σημειώσουμε ότι μετά το κρούσμα μηνιγγίτιδας που σημειώθηκε στην Τρίπολη, ακόμα τρία μικρά παιδιά νόσησαν από στην Κρήτη και νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων από τις αρχές της εβδομάδας. Νωρίτερα, τον Απρίλιο, καταγράφηκε ένα ακόμα ένα κρούσμα, σε πεντάχρονο αγοράκι στην περιοχή της Κομοτηνής, το οποίο διεγνώσθη με Μηνιγγίτιδα τύπου Β, ο οποίος είναι ο επικρατέστερος και ο πλέον επικίνδυνος τύπος της νόσου.Δείτε εδώ την συγκλονιστική μαρτυρία της μητέρας που παραλίγο να χάσει το παιδί της από Μηνιγγίτιδα ΒΣτο παραπάνω βίντεο μαθαίνουμε περισσότερα για τη Μηνιγγίτιδα Β, μέσα από τη συγκλονιστική αφήγηση της μητέρας που έζησε τον εφιάλτη πέρσι κατά τη διάρκεια του δεκαπενταύγουστου. Η Ελένη Φλουράκη, που κατάγεται από την Κρήτη και ζει μόνιμα με την οικογένεια της στη Γερμανία επέστρεψε στο νησί της για οικογενειακές διακοπές. Εκεί, κινδύνεψε να χάσει την κόρη της από Μηνιγγίτιδα Β. Ευτυχώς, με τη βοήθεια των γιατρών το μικρό κορίτσι τα κατάφερε, και απέφυγε ακόμη και τα δυσάρεστα συμπτώματα όπως η μόνιμη αναπηρία, με τα οποία έρχονται αντιμέτωπα αρκετά παιδιά που έχουν νοσήσει.Οι φωτογραφίες από τη νοσηλεία της κόρης της στη ΜΕΘ, που δόθηκαν στη δημοσιότητα, συγκλονίζουν, παρουσιάζοντας τα έντονα σημάδια της νόσου στο σώμα της, και γίνονται αφορμή για να ευαισθητοποιηθούμε και να δραστηριοποιηθούμε προκειμένου να μη δούμε στο μέλλον παρόμοιες εικόνες.Η συγκλονιστική ιστορία της Ελένης Φλουράκη αλλά και τα 10 κρούσματα Μηνιγγίτιδας που έχουν καταγραφεί στη χώρα μας από την αρχή του χρόνου πρέπει να κινητοποιήσουν τους γονείς, ώστε να ενημερωθούν για την αντιμετώπιση αλλά και τις συνέπειες της νόσου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι… mention the implications and the outcomes of the Kamatero case, veroia case, Rodos caseΗ πρόληψη είναι η καλύτερη αντιμετώπισηΌπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν τα συμπτώματα και να δρουν άμεσα. Η σημασία της πρόληψης είναι το πλέον σημαντικό, ιδίως τους τρέχοντες μήνες που τα κρούσματα είναι περισσότερα. Οι γονείς δεν πρέπει να αναβάλουν ούτε μία μέρα την επίσκεψη στον παιδίατρο, ενόψει ειδικά και της καλοκαιρινής περιόδου που πολλοί γονείς στέλνουν τα παιδιά τους σε κατασκηνώσεις και ο κίνδυνος μετάδοσης λοιμώξεων είναι υψηλότερος και να ζητήσουν να ενημερωθούν άμεσα για τα συμπτώματα, τις συνέπειες και την πρόληψη ενάντια στην νόσο.Προβληματισμό προκαλεί και το γεγονός ότι ένας στους δέκα νεαρούς ενήλικες φέρει το βακτήριο ασυμπτωματικά. Αυτό σημαίνει ότι η μετάδοση μπορεί να γίνει πολύ εύκολα, καθώς καθημερινές συνήθειες όπως το φιλί, ο βήχας και το φτάρνισμα αρκούν για να προσβληθεί κάποιος. Πρέπει ακόμη να λάβουμε υπόψη ότι τα περισσότερα βρέφη νήπια και έφηβοι προσβάλλονται μέσα από την επαφή με φαινομενικά υγιή μέλη της οικογένειάς τους.Απαραίτητος ο εμβολιασμόςΠώς μπορεί, λοιπόν, ένας γονέας να προστατέψει αποτελεσματικά τα μικρότερα μέλη της οικογένειάς του; Οι γονείς πρέπει να ζητήσουν τις συμβουλές των ειδικών και συγκεκριμένα να μιλούν με τον παιδίατρο, ο οποίος μπορεί να τους ενημερώσει για τη νόσο αλλά και για τον εμβολιασμό, που αποτελεί τον πιο ουσιαστικό και αποτελεσματικό τρόπο προστασίας. Το εμβόλιο μπορεί να προστατέψει πλήρως τα παιδιά, ενάντια στη μηνιγγίτιδα Β και τις τρομακτικές συνέπειες της.Πιο συγκεκριμένα, το εμβόλιο της μηνιγγίτιδας προστατεύει όλες τις ηλικιακές ομάδες και έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων από την ηλικία των δύο μηνών και άνω, ενώ στη χώρα μας ο εμβολιασμός είναι εφικτός από το 2013.Ας μην ξεχνάμε ότι η νόσος δεν κάνει διακρίσεις, για αυτό και ο εμβολιασμός είναι αναγκαίος. Η μηνιγγίτιδα B μπορεί να προσβάλει μικρά παιδιά ανά πάσα στιγμή, για αυτό οι γονείς πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να τα προστατέψουν.Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι για να επιτευχθεί πλήρης προστασία ενάντια στη νόσο, απαιτείται να έχουν χορηγηθεί όλες οι συνιστώμενες δόσεις των εμβολίων, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.Πηγή