Το κόκκινο κραγιόν είναι απαραίτητο αξεσουάρ μόδας για τις Παριζιάνες. Κάτι ξέρουν οι guru της ανεπιτήδευτης κομψότητας και το έχουν πάντα στην τσάντα τους.Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν δεν θέλουμε να έχουμε ένα σωρό πράγματα στο νεσεσέρ.Πίστεψε μας. Ένα σωστό κόκκινο κραγιόν μπορεί να μεταμορφώσει το πρόσωπο σου και από εκεί που ήσουν στη φάση no make up today, με μια στρώση πορφυρού pigment όλα να αλλάξουν.Το καλοκαίρι αφήνουμε λίγο στην άκρη της πολύ σκούρες αποχρώσεις και προτιμάμε αυτές που θα αναδείξουν τη λάμψη και τη φρεσκάδα της επιδερμίδας μας.Οι πιο πορτοκαλένιες αποχρώσεις μαρτυρούν υγεία, είναι πιο φυσικές και γεμάτες ζωντάνια. Εμείς διαλέξαμε τα αγαπημένα μας κραγιόν και σας τα παρουσιάζουμε.Λαμπερό Υγρό Κραγιόν Mark - RedheadΛαμπερό αποτέλεσμα που μένει με ένα πέρασμα!Αποκτήστε καθορισμένα χείλη, τέλεια σχηματισμένα και ενυδατωμένα με μια βάση για χρώμα που διαρκεί και χαρίζει πλήρη κάλυψη με ένα πέρασμα, το οποίο δε γλιστράει ή ξεθωριάζει και διαρκεί για ώρες χαρίζοντας ένα τέλειο λαμπερό αποτέλεσμα.Το καινοτόμο απλικατέρ του σε σχήμα διαμαντιού καθορίζει επαγγελματικά τα χείλη σας με ένα ακριβές πέρασμα γεμάτο χρώμα.Σχεδιασμένο με Τεχνολογία Magnet Lock. Περιέχει Δ.Π.15.7 ml. Κραγιόν Luxe Shape Sensation - IncredibleΕνυδατικό, πλούσιο χρώμα με Σύμπλοκο Vita-Plump για το πιο γεμάτο look χειλιών.Κραγιόν Luxe Creme Couture - Designer RedΜια υπέροχη εμπειρία κραγιόν που γλυστρά απαλά με πλούσια υφή.4Χ περισσότερη ενυδάτωση άμεσα - Σε σχέση με τα άβαφα χείλη.Κρεμώδες Λιπ Γκλος Luxe Couture - Red GlamourΜε πολυτελές μετάξι, σύμπλοκο γεμίσματος και ενυδατική σύνθεση.Δείτε Video για τα Νέα Υγρά Κραγιόν Mark