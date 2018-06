Η κλιματική αλλαγή είναι σήμερα μια βασική αιτία μετανάστευσης και στο μέλλον αναμένεται να γίνει ακόμα βασικότερη. Μάλιστα, ενδέχεται να έχει ακόμα σημαντικότερο ρόλο στον εκτοπισμό ανθρώπων από ό,τι οι ένοπλες συγκρούσεις, οι οποίες προκαλούν σήμερα σημαντικές προσφυγικές κρίσεις.Αυτή ήταν η προειδοποίηση που ακούστηκε από τον Ovais Sarmad, τον Αναπληρωτή Εκτελεστικό Γραμματέα της Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), ο οποίος ήταν στο Μπουένος Άιρες για να συμμετάσχει σε συνάντηση διεθνών εκπροσώπων και ανώτερων αξιωματούχων της κυβέρνησης της Αργεντινής, με θέμα την Κλιματική Αλλαγή."Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής θα κάνει ένα εκατομμύριο μετανάστες να μοιάζει σαν ένας μικρός αριθμός. Τετρακόσια εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες, σε χαμηλές υψομετρικά περιοχές, και σε πόλεις πολύ κοντά στη θάλασσα. Αν αυξηθεί η στάθμη της θάλασσας, τότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να μετακινηθούν. Το ίδιο θα συμβεί και με τους αγρότες, που σε πολλές χώρες του κόσμου πλήττονται από τις ξηρασίες. "" Ένα από τα σημαντικά παραδείγματα αποτελεί το Κιριμπάτι, ένα μικρό νησί στον Ειρηνικό με 100.000 ανθρώπους, που θα εξαφανιστεί σε λίγα χρόνια " δήλωσε ένας επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, αν και η διεθνής κοινότητα δεν έχει επικυρώσει ακόμα τον όρο «κλιματικός μετανάστης», το ζήτημα χρήζει σοβαρής εξέτασης, λόγω των πραγματικών συνθηκών της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, των ολοένα πιο καταστροφικών τυφώνων και των επίμονων ξηρασιών.Σύμφωνα με την UN Refugee Agency στον πλανήτη υπάρχουν σήμερα 258 εκατομμύρια μετανάστες εκ των οποίων τα 22,5 εκατομμύρια δηλωμένα ως πρόσφυγες.Το μείζον θέμα της Κλιματικής Αλλαγής έχει απασχολήσει έντονα το συμβούλιο των χωρών G20, με τις ΗΠΑ να είναι οι μόνες οι οποίες δεν τήρησαν το σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή ανάπτυξη, το οποίο επικυρώθηκε από τα υπόλοιπα κράτη μέλη, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η G20 είχε διασπαστεί σε 19 + 1.Αυτή τη χρονιά πρόεδρος της G20 έχει αναλάβει η Αργεντινή, η οποία ενώ προτίθεται να έχει ενεργό στάση στη δράση κατά της κλιματικής αλλαγής, και να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που προέκυψαν από τη Συμφωνία του Παρισιού, δεν έχει αναδείξει το θέμα όσο θα έπρεπε, προς αποφυγή συγκρούσεων.δείτε το Βίντεο Climate Change and the Migrant Crisis | Years of Living Dangerously8 Ιουνίου 2018Πηγή: JPratt27https://www.e-mc2.gr