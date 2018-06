freegr

Η δεύτερη ημέρα των conferences ξεκινά και μαζέψαμε τα κυριότερα trailers και αποκαλύψεις από τις gaming κυκλοφορίες αυτού, αλλά και του επόμενου έτους.Τα conferences της Sony και της Ubisoft ήταν αυτά που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον φέτος, με την πρώτη να αποκαλύπτει πληροφορίες για αρκετά exlusive franchises ενώ η δεύτερη παρουσίασε πλήθος από παιχνίδια. Συγκεκριμένα είδαμε το 2ο μέρος του Tom Clancy's The Division αλλά και το νέο Assassin's Creed: Odyssey το οποίο λαμβάνει χώρα στην αρχαία Ελλάδα. Πέρα από το teaser που μας έδειξε στην E3, γνωρίζουμε ήδη πως ο παίκτης θα μπορεί να διαλέξει μεταξύ δύο παικτών, του Αλέξιου και της Κασσάνδρας. Επιπλέον στο gameplay ο παίκτης θα μπορεί να επιλέξει την επόμενη φράση που θα πει στον συνομιλητή του, αλλάζοντας την έκβαση της συζήτησης.Η Sony από την άλλη, αφού έδωσε το Black Ops III δωρεάν στο PS Plus της προχώρησε με την παρουσίαση των επόμενων παιχνιδιών της. Πιο ειδικά, είδαμε ένα ακόμη trailer για το Death Stranding του Hideo Kojima στο οποίο βλέπουμε το gameplay για πρώτη φορά. Σημαντική ήταν και η παρουσίαση του The Last of Us Part II της Naughty Dog, του πολυαναμενόμενου δεύτερου μέρους της σειράς παιχνιδιών που κυκλοφόρησε στο PS3.Επιπλέον, η Square Enix εντυπωσίασε με το Just Cause 4, στο οποίο εκτός από ατελείωτη δράση, θα προσφέρει και νέο μοντέλο καιρού ενώ ο κόσμος θα είναι για άλλη μια φορά στη διάθεσή μας, για να τον καταστρέψουμε!